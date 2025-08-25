Naujoji skulptūrų erdvė Prienuose – Justino Marcinkevičiaus skveras

25 rugpjūčio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienuose atsirado dar viena išskirtinė kultūros erdvė – skulptūrų skveras, įkurtas prie Meno mokyklos ir lopšelio-darželio „Saulutė“, už Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos. Tai vieta, kurioje susilieja menas, poezija ir bendruomeniškumas.
Kvietėme gyventojus prisidėti prie šios erdvės kūrimo – siūlyti pavadinimus skverui. Sulaukėme gausybės kūrybiškų idėjų, už kurias nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiesiems! Daugiausia palaikymo sulaukė trys skvero pavadinimai – Justino Marcinkevičiaus, Poezijos ir Pažinimo.
Bendruomenės balsas buvo aiškus – net 61,7 proc. balsavusiųjų pasirinko Justino Marcinkevičiaus vardo skvero pavadinimą, taip pagerbdami iškilų Prienų krašto poetą ir kultūros šviesulį. Už Poezijos skverą balsavo 31,22 proc., o Pažinimo skveras sulaukė 7,61 proc. palaikymo.
Tikime, kad Justino Marcinkevičiaus skveras taps ne tik meno ir poilsio erdve, bet kažkam – ir įkvėpimo vieta.
Prienų rajono savivaldybės informacija

