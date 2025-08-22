Poetiniai muzikiniai esė

22 rugpjūčio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugpjūčio 13 d. Justino Marcinkevičiaus kiemelyje skambėjo „Poetiniai muzikiniai esė“. Vakarą pripildė poezijos ir muzikos dermė – jausminga, kartais ironiška, kupina šviesos bei gylio.
Renginyje dalyvavo poetas Liutauras Degėsys, atlikėjas Jonas Baltokas bei duetas „JieDu“ – Vilija Gruodytė-Šeputienė ir Ramūnas Zebleckis-Šeputis. Skambėjo eilės, kurios jautriai pynėsi su muzikos garsais. Publika išgirdo ir lengvas, ir sudėtingas dainas – nuo lyrinių melodijų iki įvairių stilių ir žanrų muzikinės improvizacijos. Poeto Liutauro Degėsio žodžiai įtraukė klausytojus į apmąstymų ir jausmų erdvę – laikas tarsi sustojo, o mintys klaidžiojo tarp eilučių ir akordų. Tai buvo jautrus, romantiškas, subtilios ironijos kupinas vakaras, kuriame poezija ir muzika susiliejo į vieningą meninę patirtį, palikusią gilų įspūdį kiekvienam.
* * *
Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: Šviežia knyga“, projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

