„Siuvėjų dienos“ Birštono vienkiemio Žolinės šventėje

Bendruomenių šventės ar renginiai skatina žmones išeiti iš namų, susiburti kartu, dalintis kultūrinėmis patirtimis, puoselėti tradicijas ir jas perduoti naujoms kartoms. Būtent to siekia ir Birštono vienkiemio bendruomenė, kiekvienais metais stengdamasi vietos žmonėms ir visiems žiūrovams pristatyti kuo įdomesnius Žolinių šventės akcentus.
Šiemet pateikę paraišką Žemės ūkio ministerijai dėl paramos kaimo bendruomenėms birštoniškiai gavo finansavimą pagal trečią veiklos sritį – renginių organizavimui. Gauta parama tapo paskata Birštono vienkiemio bendruomenės teatrui Žolinių šventę pasitikti su ypatingu akcentu – naujo spektaklio premjera.
Gilias ir gražias tradicijas turintis bendruomenės teatras į bendrą šventės vainiką įpynė ir vaikų studijos „Mes“ dalyvius. Jaunieji pradžioje gražiai priminė literatūrinę Birštono istorijos dalį, susijusią su kurortą mėgusiais ir čia sukūrusiais ne vieną kūrinį lietuvių literatūros klasikais, o paskui sceną užleido vyresniesiems. Jų pasirodymas tikrai nustebino ir pjesės pasirinkimu, ir solidžia, profesionalia vaidyba.
Žiūrovai turėjo galimybę pamatyti legendinę komediją „Siuvėjų dienos Silmačiuose“, sukurtą pagal žymaus latvių literatūros klasiko Rudolfo Blaumanio pjesę. Labai spalvingą į sudėtingą spektaklį, kuris ne vienerius metus buvo vaidinamas Kauno dramos teatre, net dešimtmetį buvo įrašytas ir Valstybiniame jauno teatro repertuare. Kritikų teigimu, „Siuvėjų dienos Silmačiuose“ – išties klasikinė ir neabejotinai ryškiausia pjesėje R.Blaumanio kūryboje. Joje dominuojantys sodžiaus charakteriai, žaižaruojančios kaimiškos situacijos džiugino jau ne vieną Lietuvos ir Latvijos žiūrovų kartą. Nudžiugino spektaklis ir gausiai susirinkusius Žolinės šventės žiūrovus. Juo labiau, kad ir vietos mėgėjų teatro aktoriai vaidino su užsidegimu, surasdami savų poteksčių, įmesdami ne vieną šių dienų aktualijų perliuką, arba tiesiog leisdami sau improvizuoti gerai žinomų santykių: moteris – vyras, tėvai – vaikai, meilė ir pavydas ir kitomis kasdieninės buities temomis. Tiesa, kaip po spektaklio sakė režisierė Beata Klimavičienė, kartais gal ir kiek pasavivaliaudami gerąja prasme, nukąsdami vieno ar kito teksto dalelę, pakeisdami vieną ar kitą žodį. Bet spektaklis dėl to tikrai nenukentėjo. Jame darniai derėjo ir tekstai, ir dainos, ir šokiai. O derėjo tikriausiai dėl to, kad, pasak režisierės Beatos, visas jų kolektyvas susiklausęs, jungiantis ir šeimas, ir gimines… Dauguma kolektyvų žmonių tiesiog gyvena teatru, nors kasdienybėje jie dirba įvairius darbus.
Režisierė dėkojo ir visai juos palaikiusiai bei padėjusiai komandai. Tai – scenografiją kūrusiai Emilijai, rekvizitus pagaminusiam Kazimierui Tamošiūnui, muzikinius intarpus parengusiam „Lendrūno“ kaimo kapelos vadovui Algirdui Seniūnui, Dizaino studijos vadovei Vilmai Krasauskienei ir jos kolegėms, papuošusioms sceną ir sukūrusioms jaukią Žolinių aplinką.
…Na, o argi galima įsivaizduoti Žolinių šventę be pyrago ir kitų vaišių, linksmo bendravimo ir nuoširdaus pasibuvimo kartu? Žinoma, kad ne, tad Birštono vienkiemio bendruomenės šventė nusitęsė gerokai į sutemas…
Ramutė Šimukauskaitė
Nuotraukos Paulinos Kušnerovienės
-
Durys – per 3 dienas! „Žmoniškomis kainomis“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193. Siūlome darbą miško sodintojams ir ugdytojams Skandinavijoje. Suteikiame darbo drabužius, įrankius, apgyvendinimą, automobilį.
Atlyginimas „į rankas“ nuo 2000 Eur.
Skubus išvykimas
UAB SKOGRAN +370 600 61 369 karjera@skogran.com
CE kategorijos sunkvežimių vairuotojai (m/f/d) su galiojančiu 95 kodu ieškomi!
Lang Spedition GmbH – šeimos valdoma transporto įmonė iš Vokietijos – siūlo saugias ir ilgalaikes darbo vietas su nuolat priskirtais automobiliais ir asmenine pagalba.
Mes siūlome:
. Patrauklų atlyginimą su premijomis
. Punktualų ir patikimą atlyginimų mokėjimą
. Neterminuotą darbo sutartį ir teisėtą pensijų kaupimą Vokietijoje
. Jokių nuolatinių transporto priemonių keitimų – nuolatinis vilkiko su priekaba priskyrimas
. Darbą tik Vokietijoje (pirmadieniais–penktadieniais)
. Pagalbą tvarkant dokumentus ir ieškant būsto
. Modernų, gerai prižiūrimą transporto parką
Jūsų profilis:
. CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas su galiojančiu 95 kodu
. Atsakingumas ir patikimumas
Kontaktai:
Lang Spedition GmbH
In den Herrenwiesen 11, 73453 Abtsgmünd
Tel.: +49 07975 40597-33
El. paštas: t.lang@lang-spedition-gmbh.de
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
Ieškau pirkti 1 arba 2 kambarių butą Jiezne. Mano telefonas +370 674 42 542. Nebrangiai parduoda geros būklės padangas su ratlankiais R13. Tel. 0 650 73 095. Reikalinga moteris prižiūrėti vaikščiojančią senolę, yra galimybė kartu gyventi. Galimi įvairūs variantai. (Birštono vienkiemyje). Tel. +370 604 83 823. Skubiai ieškome valytojų darbui Kaune. Vežame į/iš darbo. Daugiau informacijos tel. +370 650 77 312.
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
_________________
-