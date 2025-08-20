Prašymas paramos monografijai „Jieznas“

„Versmės“ leidykla jau 30 metų leidžia unikalią Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“. Jau parengtos ir išleistos 45 šios serijos monografijos.
Maloniai informuojame, kad „Versmės“ leidykla parengė enciklopedinę 1500 psl. monografiją „JIEZNAS“. Monografijos sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius žurnalistas Juozas Pugačiauskas. Monografiją ketiname išleisti 2026 metais.
Monografijoje „Jieznas“ publikuojama per 100 straipsnių, kuriuos parašė 60 autorių – istorikai, sociologai, etnologai, gamtininkai, kalbininkai ir kt. kartu su vietos kraštotyrininkais. Knygoje aprašoma Jiezno krašto istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų: Jiezno dvaro, parapijos, mokyklų, bibliotekų istorijos, valstybės ir svarbiausių jos įstaigų kūrimosi istorija, nepriklausomybės kovos, tremtys, kaimų ir šeimų istorijos; kraštovaizdžio raida, krašto flora ir fauna, tradiciniai verslai, paprotinės teisės reliktai, kalendoriniai ir šeimos papročiai, liaudies išmintis, Jiezno krašto architektūros paminklai; tarmių ir vietos šnektų ypatumai; tautosakos perlai; supažindinama su iš šio krašto kilusiais įžymiais kraštiečiais. Monografiją sudarys šeši skyriai: Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės. Gale knygos pateikiami žemėlapiai, asmenvardžių rodyklė.
Visus, neabejingus savo kraštui, maloniai kviečiame prisidėti prie rengiamos monografijos „Jieznas“ ir finansiškai remti knygos leidimą – monografija nėra komercinis leidinys, tad be visuomenės paramos jos nepajėgsime išleisti. Monografijai parengti ir išleisti reikia surinkti 26 tūkst. eurų sumą. Šiuo metu paaukota 5 714,78 euro suma. Monografijai dalinį finansavimą 2026 m. pažadėjo skirti ir Prienų rajono savivaldybė (meras Alvydas Vaicekauskas). Visą gautą paramą ir rėmėjus skelbiame leidyklos svetainėje www.versme.lt ir būsimoje monografijoje.
Maloniai prašome Jūsų paremti monografijos „JIEZNAS“ leidybą.
Finansinę paramą galima pervesti į „Versmės“ leidyklos sąskaitą, nurodant: Parama monografijai „Jieznas“.
Leidyklos rekvizitai:
VšĮ „Versmės“ leidykla, kodas 122732630
Adresas: Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius
Telefonai +370 698 09077, +370 698 20707 (leidyklos vadovo)
Elektroninis paštas: leidykla@versme.lt, svetainė: www.versme.lt
Atsiskaitomoji sąskaita AB „Citadele“ banke LT027290000005467101.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Jieznas“ turinys
Pratarmė
GAMTA
Vincas Mikaila. Jiezno apylinkių žemės gelmių sandaros apžvalga
Rimantė Guobytė. Reljefas ir geomorfologija
Algirdas Gaigalas. Verknės atodangos
Kęstutis Kilkus. Jiezno krašto hidrologinė apžvalga
Paulius Kavaliauskas. Alšios valstybinis hidrografinis draustinis
*Daiva Patalauskaitė. Jiezno apylinkių augmenija
Teresė Murauskaitė. Jiezno krašto miškai
Ričardas Kazlauskas. Verknės upės faunos bruožai
*Jurgis Stašaitis, Žydrūnas Preikša. Jiezno apylinkių paukščiai ir jų gyvenamoji aplinka
ISTORIJA
Istorija. Istoriniai šaltiniai
*Algirdas Girininkas. Jiezno ir Stakliškių apylinkių priešistorė
Mindaugas Tamošiūnas, Tadas Šidiškis. Mitologinės vietos Jiezno ir Stakliškių apylinkėse
Mindaugas Tamošiūnas. Jiezno grafystė – didikų Pacų tėvonija
Vaida Kamuntavičienė. Jiezno parapija XVII amžiuje
Jiezno valsčiaus aprašymas apie 1873 metus. Parengė Kazys Misius
Mindaugas Tamošiūnas. Jiezno krašto dvarai ir palivarkai
Marius Daraškevičius. Jiezno dvaro rūmų raida XVI–XVIII amžiuje
Kazys Misius. Lietuviškos spaudos draudimas Jiezno parapijoje
Mindaugas Tamošiūnas. Jiezno kraštas XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios lietuviškoje žiniasklaidoje
Vita Žiukienė. Jiezno valsčius 1918–1940 metais
Algimantas Miškinis. Jieznas 1930–1995 metais
Vytautas Kuzmickas. Jiezno parapijos pavasarininkai
Pranas Malinauskas. Viekšnios upeliu, palei seniūnijos paribį
Irma Randakevičienė. Pirmasis jiezniečių Bieliauskų paminėjimas istoriniuose šaltiniuose
Istorija. Kovos dėl nepriklausomybės. Tremtys
Irma Randakevičienė. 1863 metų sukilimas Trakų apskrityje (Jiezno apylinkėse) ir politinių bylų tyrimai
Vytautas Lesčius. Kovos dėl Nepriklausomybės Jiezno apylinkėse 1919–1920 metais
Mindaugas Tamošiūnas. Karininkai, kilę iš Jiezno krašto
Antanas Ragavičius. Jaunieji Jiezno partizanai
Birutė Burauskaitė. Valsčiaus gyventojai, nukentėję nuo sovietinio režimo (sąrašas)
Partizano Juozo Taraškevičiaus prisiminimai. Parengė Mindaugas Tamošiūnas
Ramutė Bubnienė. Paženklintieji
Albina Urbanavičienė. Tremties prisiminimai
Arūnas Bubnys. Jiezno žydų bendruomenių sunaikinimas 1941 metais
Istorija. Ūkinė veikla Jiezno valsčiuje
Vytautas Kuzmickas. Jiezno turgui – 300 metų.
Vytautas Skebas. Jiezno valsčiaus gyventojų mokesčiai ir prievolės 1940–1944 metais
Pranas Aleknavičius. Žemės naudojimo pokyčiai Jiezno seniūnijoje XX amžiuje
Valentina Ratkevičienė. Ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos
Istorija. Kultūra ir švietimas
Mindaugas Tamošiūnas. Ką slepia Jiezno kapinių paminklai
Danutė Bajorienė, Virginija Karalevičiūtė. Jiezno gimnazijos istorija
Aleksandras Naudžiūnas. Po Jiezno rajoną – pėstute ir važiuotas
Elena Butkevičienė. Jiezno bibliotekos istorija
Vilma Grigonienė. Jiezno muzikos mokykla ir jos direktorius Anatolijus Bernatavičius
Janina Bartusevičienė. Pamokos už gimnazijos sienų
Albina Urbanavičienė. Vaikai turėjo savo biblioteką
Danutė Bajorienė. Apie Kašonių biblioteką
Angelė Jaruševičienė. Pamėgę vaidybos meną
Danguolė Smalskienė. „Bočiai“ suvienijo bendraminčius
Dalia Vertinskienė. „Jieznelė“ buria folkloro mėgėjus
Istorija. Iš kaimų, šeimų praeities. Prisiminimai
Mindaugas Tamošiūnas. Sokonių bajorkaimio istorijos bruožai
Pranas Šabasevičius. Daukantų ir Nibrių kaimų sodybos
Onutė Revuckienė. Gyvenimo vingiai – per tremtis ir netektis
Regina Bugorevičienė. Menu tėviškę, jos žmones ir dainas
Bernardas Bernatonis. Emigrantų Bernatonių šeimos istorija
Irena Sipavičienė. Tartum šimtametis ąžuolas…
Jonas Staliulionis. Atlaidai, atlaidai…
Aldona Germanavičienė: „Buvau gyvenimo vėtrų talžyta“
Algirdas Milkevičius. Prisiminimų pabiros
Ramutė Šimukauskaitė. Gyvojo rožančiaus tradicija
Ona Maloškaitė. Gimtoji Sobuva ir mano artimieji
Valerija Žeimytė, Irena Raškevičiūtė. Iš Grikapėdžio kaimo istorijos
Istorija. Architektūra
*Marija Rupeikienė. Jiezno krašto architektūra
ETNINĖ KULTŪRA
Jonas Mardosa. Talkos ir darbų papročiai Jiezno krašte
Venantas Mačiekus. Papročių teisės reliktai XX amžiaus pirmojoje pusėje
Jurgis Dovydaitis. Didžiosios šeimos ir kitokie atsiminimai
Asta Venskienė. Velykiniai kiaušiniai iš Jiezno krašto
Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė. Jiezno ir Stakliškių apylinkių moterų, vyrų ir vaikų drabužiai XIX amžiaus II pusėje – XX amžiaus pradžioje
*Jolanta Zabulytė. Mediniai Jiezno apylinkių kryžiai
Antanas Adomaitis. Ką žmonės kalbėjo…
Marijona Bunevičiūtė. „Devyni amatai…“
Juozas Pugačiauskas. Buvo reikalinga visiems
Juozas Pugačiauskas. Šiaudinių papuošalų meistras Jonas Bieliauskas
Juozas Pugačiauskas. Tautodailininkė Stanislova Strauzienė
Nijolė Raižytė. Mano mamos pomėgiai
Juozas Pugačiauskas. Linksmi (tikri) nutikimai po mūsų padange
Vilija Kepežinskienė. Duona Jiezno gyventojų buityje ir papročiuose
Dalia Blažulionytė. Jiezniečių regioninė savimonė
Pranas Juozapavičius. Iš Vėžionių kaimo kasdienybės, buities, papročių
KALBA
*Kazys Morkūnas. Jiezno šnekta
Asta Leskauskaitė. Jiezno šnektos leksika
*Marija Razmukaitė. Jiezno valsčiaus gyvenamųjų vietų vardų kilmė ir daryba
Alvydas Butkus. Jiezno seniūnijos gyventojų pravardės
Įdomesni Jiezno šnektos žodžiai ir posakiai. Parinko Juozas Pugačiauskas
TAUTOSAKA
*Iš jiezniškių sakytinės tautosakos. Parengė Povilas Kriščiūnas
Skelbtų dainų bibliografija. Parengė Povilas Krikščiūnas
Lina Stasionytė. Iš Izabelės Navickienės gyvenimo ir tautosakos
Danutė Krištopaitė. Apie vieną skambią vasarą
Linksmi nutikimai iš gyvenimo. Surinko ir parengė Juozas Pugačiauskas
ĮŽYMŪS ŽMONĖS
Reda Griškaitė. Jieznas Stanislovo Moravskio biografijoje, kūryboje ir kasdienybėje
Vincas Staniulis. Kunigas Bronius Bulika („Broliuk tu mano mieliausias“)
Juozas Pugačiauskas. Juozas Rudzianskas: „Bandžiau gyventi be sąžinės priekaištų“
Mindaugas Tamošiūnas. Nuo kumečių sūnaus iki generolo. Vincas Grigaliūnas- Glovackis
Mindaugas Tamošiūnas. Inteligentiškasis pulkininkas Jonas Acus-Acukas
Danutė Žilienė. Mokytoja poetė Birutė Grižienė
Juozas Pugačiauskas. Gediminas Pempė: „Nė dienos be linijos!“
Algirdas Sabaliauskas. Kalbininkas Antanas Klimas
Juozas Genevičius. Juozas Skernevičius – sportininkas, pedagogas, mokslininkas
Ernesta Šimkienė. Irena Ambrazienė – „Paukštėmis išskridusi iš Jiezno“
Juozas Pugačiauskas. Maestro Jurgis Tamošiūnas
Juozas Pugačiauskas. „Žmogus iš liaudies“ – aktorius Juozas Jaruševičius
Juozas Pugačiauskas. Kunigas Pranas Bieliauskas – tarnystės Tėvynei ir Dievui keliu
Roma Skačkauskienė. Modernusis tapytojas Algis Skačkauskas
Arvydas Karaška. Kauno muzikinio teatro solistė Birutė Sodaitytė
Arvydas Karaška. Nuo vargonininko iki operos solisto. Arvydas Daunoras
Arvydas Karaška. Emigrantas muzikologas Nikodemas Kulys
Nerijus Kisielius. Dalia Visockaitė Kisielienė. Mes, skulptorių šeima, tandemu per gyvenimą
Sigutė Katkauskienė. Laipteliais į kultūrizmo sporto aukštumas
Juozas Pugačiauskas. Biografijų sąvadas
Apie autorius
Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba
Santrumpos ir sutrumpinimai
Buvusio Jiezno valsčiaus (pagal 1923 m. gyventojų surašymo duomenis) demografinis žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
Jiezno seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
Jiezno miestelio žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
Apie seriją „Lietuvos valsčiai“
Rengiamų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų bei monografijų, išleistų iki 2025 m. pabaigos, žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)
Asmenvardžių rodyklė
Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas
2025 m. birželio 25 d.
Pastaba. Šis turinys dar gali kisti, pasipildyti naujais straipsniais.