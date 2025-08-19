Pametėte savo ar radote svetimą banko kortelę? Štai ką turite padaryti pirmiausia

Vasarą, kai gyventojai daugiau keliauja ir aktyviau leidžia laisvalaikį, atsipalaidavimas neretai eina koja kojon su mažesniu budrumu. Tokiose situacijose padidėja ir rizika prarasti banko kortelę – pamesti ją paplūdimyje, palikti kavinėje, oro uoste ar kitoje judrioje vietoje. „Citadele“ banko plėtros vadovas Romas Čereška primena, kokių veiksmų būtina imtis, pametus savo ar radus svetimą mokėjimų kortelę.
Pametėte kortelę? Apsisaugokite, kad niekas ja neatsiskaitytų
Netekus kortelės svarbiausia – reaguoti nedelsiant. Anot „Citadele“ banko plėtros vadovo Romo Čereškos, pirmas žingsnis – kuo greičiau ją užblokuoti.
„Tai galima padaryti bet kuriuo paros metu, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje esate – mobiliojoje programėlėje, interneto banke, paskambinus bankui arba atvykus į artimiausią banko skyrių. Reikėtų nedelsti, nes tai gali apsaugoti nuo rimtų nuostolių. Taip pat po blokavimo rekomenduojama iš karto užsisakyti naują kortelę”, – teigia R. Čereška.
Visgi pasitaiko atvejų, kai pamestą kortelę kažkas randa ir spėja ja pasinaudoti. Tokiose situacijose, anot R. Čereškos, būtina kuo greičiau apie tai pranešti bankui ir užpildyti formą dėl neteisėtai panaudotų lėšų.
„Mokėjimo kortelėms taikomi tarptautiniai standartai apsaugo vartotojus nuo tokių situacijų pasekmių. Pavyzdžiui, „Visa“ ir „Mastercard“ kortelių naudotojai dažniausiai atgauna prarastas lėšas. Tačiau kiekvienas atvejis vertinamas individualiai – atsižvelgiama į aplinkybes, ar buvo laikomasi bazinių saugumo taisyklių“, – komentuoja banko atstovas.
Prevencijai – alternatyvūs atsiskaitymo būdai ir papildomi saugumo nustatymai
Anot jo, daugelis žmonių imasi veiksmų tik tada, kai nutinka incidentas, nors apie saugumą reikėtų galvoti iš anksto. „Vasarą, kai norisi kuo mažiau rūpesčių, verta pagalvoti apie skaitmeninius atsiskaitymo sprendimus – mokėjimus telefonu, laikrodžiu ar mokėjimo žiedu. Tai ne tik patogu, bet ir padeda sumažinti kortelės duomenų vagystės riziką“, – teigia R. Čereška.
Banko atstovas taip pat rekomenduoja aktyvuoti pranešimus mobiliojoje programėlėje, kurie leidžia realiu laiku stebėti visas kortelės operacijas ir greitai reaguoti į bet kokį įtartiną veiksmą. Be to, vartotojai gali individualiai reguliuoti kortelės naudojimo nustatymus – apriboti galimus atsiskaitymo regionus, nustatyti dienos limitus, pasirinkti atsiskaitymo būdus – pavyzdžiui, tik su PIN kodu ar tik fizinėse prekybos vietose.
„Taip pat keliaujant naudinga turėti atsarginę kortelę, laikomą atskirai nuo pagrindinės, o lėšas paskirstyti per kelias sąskaitas. Svarbu nepamiršti ir paprastos, bet vis dar dažnai ignoruojamos taisyklės – PIN kodas niekada neturėtų būti saugomas kartu su kortele“, – pataria R. Čereška.
Kaip elgtis radus svetimą kortelę?
Nors dažniausiai akcentuojama, kaip elgtis pametus savo banko kortelę, gali nutikti ir atvirkščiai – kortelę galima rasti. Tokiose situacijose daugelis nori padėti ir grąžinti ją savininkui, tačiau dažnai nežino, kur kreiptis.
R. Čereška atkreipia dėmesį, kad mokėjimo kortelės naudojimas be savininko leidimo – net ir geranoriškai – yra laikomas nusikalstama veika. Todėl pirmas žingsnis – nedelsti ir paskambinti bankui numeriu, kuris nurodytas ant mokėjimo kortelės. Bankas ją užblokuos ir informuos tikrąjį savininką.
„Geriausia – kortelę pristatyti į artimiausią banko skyrių. Tačiau, jei tokios galimybės nėra, ją reikėtų saugiai sunaikinti, kad niekas kitas negalėtų ja pasinaudoti. Tai atsakingas elgesys, kuris ne tik apsaugo svetimus pinigus, bet ir užtikrina, kad žmogus, radęs svetimą kortelę, pats nesusidurtų su nemalonumais“, – komentuoja banko plėtros vadovas.