Dzūkų tarmė – labai muzikali

Birštono kultūros centro folklorinis ansamblis „Raskila“, vadovaujamas Romos Ruočkienės, dalyvavo Druskininkuose vykusioje 32-oje respublikinėje Dainavos krašto folkloro šventėje, skirtoje Lietuvių liaudies dainų metams paminėti.
Kas galėtų būti bendro tarp senovinių audinių raštų, liaudies dainų ir mineralinio vandens? Ogi visi šie dalykai unikalūs ir autentiški, identifikuojantys išskirtinę krašto ypatybę… Dzūkų tarmė itin muzikali, palanki dainavimui. Dzūkai dainuodavo ir dirbdami, ir ilsėdamiesi, ir švęsdami bei gedėdami. Giedotojos dainuodavo ne dėl klausytojo, o sau, pasauliui ir Dievui. Užtat ir nereikėjo jokių psichologų…
„Nepyk, man pacinka folkloras“, – čiurlioniškai tarė Dainavos krašto folkloro šventė.
K.Dineikos vardo sveikatingumo parke vyko koncertas „Susiedų pasdainavimai, patancavojimai“, kuriame tarp 12-os kolektyvų puikiai pasirodė ir mūsiškiai birštoniečiai. Toks skaitlingas jaunatviškas kolektyvas vos tilpo į sceną, o kai vadovė užgrojo, tai visus žiūrovus pakėlė patanciavoc…
Vėliau persikėlėme į tylą ir susikaupimą: iš gamtinių medžiagų, žolynų, samanų, žiedelių, smėlio, šakelių kūrėme ant drobės čiurlioniškas kompozicijas, persmelktas dvasinės gelmės, paslapties ir ilgesio… Skambant simfoninei poemai „Miške“, gamtos apsupty, besileidžiant saulei – ar ne emocinė šventės viršūnė? „Po Čiurlionio sparnu raminsime širdis ir valysime jas nuo nedorybių,“ – pažadėjome sau.
Pramogų aikštėje klausėmės kitokio koncerto – „Smagu tirliuot“. Jo metu jaunieji atlikėjai šoko, dūko iki sutemų.
Net susigraudinom prie Just. Marcinkevičiaus PAUKŠČIO / skulptūros autorius Vidmantas Gylikis, architektas – / Linas Krūgelis / „Tegul tas paukštis vis dar gieda man“. Kokie nuostabūs raskiliečiai ir jų nenuilstančioji vadovė Roma Ruočkienė.
Paskui buvo nuostabi vakaronė su puikiais patiekalais, šokiais ir dainomis.
Rugsėjo 13 d. į Birštono folkloro šventę „Ten, kur Nemunas vingiuoja“ atvyks daug dainą ir šokį mylinčių atlikėjų, o prie jų prisijungs ir žiūrovai… IKI!
Nijolė Juozaitienė
