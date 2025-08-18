„Šypsokis ir gyvenimas Tau nusišypsos!“

Ankstų pirmadienio rytą, dar su neišskleistais skėčiais, Birštono „Bočiai“ rinkosi prie autobuso NEOPLAN, įgyvendindami kasmetinę svajonę pasidžiaugti saule, jūra ir smėliu Palangoje. Dangus bylojo ir pasiteisino išgirstos prognozės – lis ne tik Birštone, bet ir pajūryje. Klegėdami lyg vaikai leidomės į kelionę. Visi savi, visi buvusių ir laukiamų įspūdžių vedini. Autobuso valytuvai tylėjo iki pat pusiaukelės kavinė „NIKOLĖ“, kuri garsėja spurgomis, yra būtent tai, dėl ko dažniausiai užsuka skriejantys Palangos link.
Tik artėjant prie Klaipėdos dangus vis labiau drumstėsi, pradėjo brūžuoti autobuso stiklų valytuvai. Palangoje prašviesėjo ir į savo laikinuosius namus Mėtų g. 4 riedėjome su lagaminais, kur mūsų su išpuoselėtais kambariais ir plačia šypsena pasitiko šeimininkė Bronelė. Pasklidome po kambarius, virtuvėlėse pasisotinome atsivežtais valgiais ir su išskleistais skėčiais rankose patraukėme Žvejų gatve ošiančios jūros link. Pilnas paplūdimys basakojų žmonių, nebojančių lietaus. Iš gelbėjimo stoties sklinda įspėjimai: nesimaudyti, nebristi, atsisukti į juodas perspėjimo vėliavas. Toli išmetamos piktos jūros bangos plovė praeivių kojas ir skandino pakrantės gruntą. Vanduo šiltas 21 laipsnis šilumos, žadina norą pasinerti bangoje. Ir taip iki tilto basomis bangų plakamu paplūdimiu. Įvairiaspalvių skėčių jūra plazda vėjyje. Nenuobodu eiti virš šėlstančios jūros į šurmulingą ir naujais šviestuvais pasipuošusią Palangos arteriją – Basanavičiaus gatvę.
Jau sutemus, pirmą atostogų dieną sugrįžome sulyti, bet laimingi. Antra diena irgi pašykštėjo gero oro. Su skėčiais rankose aplankėme Gintaro muziejų, gėrėjomės Birutės parku, kur tarp naujų simbolinių sparnų įsiamžinome, tvenkiniuose gėrėjomės ančių ir gulbių sandrauga, perėjome tarp tvenkinius jungiančiais tilteliais ir Meilės alėja pro simbolinius gėlių medžius, sustojome prie Jūratės ir Kastyčio fontano. Aštuntą valandą vakare savo laikinuose namuose susirinkome bendrai vakaronei „Pavakarokime ir padainuokime drauge“. Čia nuskambėjo daug dainų, vedamų Toliamos Ragienės su mūsų visų pritarimu. Pasidalinome patirtais įspūdžiais, patarėme vieni kitiems, ką aplankyti, kuo pasigėrėti. Mūsų viešnagę praskaidrino trečiadienį kas kartas vis ilgėliau pasirodanti saulutė. O ketvirtadienis ir penktadienis iš viso buvo nuostabūs su šilta aprimusia jūra ir šviečiančia saulute. Nebuvo blogai ir lietui lyjant, bet pasimėgauti saulute bei panirti į šiltą rugpjūčio jūrą – vienas malonumas.
Poilsį paįvairinome apsilankydami: kurhauze Violetos Mičiulienės koncerte, viloje „Anapilis“ Palangos krašto muziejuje, Palangos koncertų salėje ketvirtadienį gėrėjomės „Štrauso muzikos vakaru“, atliekamu Kauno miesto simfoniniam orkestrui, diriguojamam Martyno Staškaus. Kiekvienais metais iškiliausi koncertai vyksta ir puikioje Palangos neogotikinėje bažnyčioje. Trečiadienį po šv. Mišių mes klausėmės „Styginių kvarteto“ koncerto, skirto M. K. Čiurlionio 150-osioms metinėms paminėti. O ketvirtadienį ir penktadienį Palangos orkestras ir tradicinė „Orkestro vasara“ pakvietė mėgautis pučiamųjų muzika Palangos Birutės parko rotondoje. Programoje „Čiurlenimai“ skambėjo kūriniai, primenantys M. K. Čiurlionio laiką Palangoje – jo kūrybinės ir asmeninės laimės mieste.
Mūsų atostogos Palangoje baigėsi šeštadienį 12 val., kai mus vėl surinko mūsų nuoširdus ir paslaugus autobuso NEOPLAN vairuotojas Tomas Abraitis. Leidomės Viduklės link, kuri garsėja gardžiais koldūnais. Jau kelyje išsiuntėme užsakymą, kiek ir kokių koldūnų pageidaujame. Buvome sutikti, greitai ir gardžiai pamaitinti. Viduklėje iškilmingai atidarytas skveras, skirtas įamžinti rezidentą, kovotoją už Lietuvos laisvę, monsinjorą A. Svarinską, kuris buvo Viduklės parapijos klebonu (1976–1982 m.). Skvere pastatytas paminklas, atminimo lenta su bareljefu A. Svarinskui. Susipažinę su mažo miestelio gražiai tvarkomu skveru ir bažnyčia pasukome namų link. Esame labai dėkingi dėmesingam vairuotojui Tomui Abraičiui už rūpestingumą ir Danutei Žitkuvienei už mūsų visų sutelkimą poilsinei-pažintinei kelionei ir visiems už nuoširdų bendravimą. Pažinti ir pamatyti yra daug kartų geriau nei paskaityti ar pasigėrėti per televizorių. Buvimas kartu mus vienija ir GYVENIMĄ daro gražesnį. Viena iš sentencijų moko „Šypsokis ir gyvenimas TAU nusišypsos“.
Julija Barutienė
Birštono „Bočių“ bendrijos pirmininkė
