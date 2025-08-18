Ar turėsime iš ko kepti duoną ir pyragus…?

Ne vienoje Lietuvos vietoje šią vasarą pasėlių plotai virto ežerais, kitur – javai liko suguldyti, priplakti prie žemės. Tad net ir dabar, kiek nusistovėjus orams, į kai kuriuos laukus nelengva įvažiuoti, o ir byrantys drėgni grūdai kelia papildomų kaštų ir rūpesčių.
Tad mūsų krašto ūkininkų ir klausiame, ar turėsime iš ko kepti duoną bei pyragus? Ir kaip jiems sekasi darbuotis javapjūtės baruose?
Egidijus Gylys, Veiveriai:
– Ūkininkai paprastai didžiausias viltis deda į žieminius rapsus, kad jie ūkiui bus kažkoks postūmis pelno atžvilgiu. Bet šių metų pavasaris su stipriomis šalnomis, o kai kur ir negailestinga kruša stipriai susilpnino jaunus, dar žiedų nepraskleidusius rapsus. Europos valdininkų įvesti apribojimai insekticidams pašalino iš rinkos veiksmingas priemones nuo rapsinių žiedinukų, o tie preparatai, kurie dar leistini, nepadaro ženklesnio poveikio šiems žaldariams. Dėl to rapsai patyrė 20-30 proc nuostolio. Ilgalaikiai lietūs prieš kūlimų pradžią irgi padarė poveikį. Suprastėjo aliejingumo kiekis rapsų sėklose, kai kur sėklos netgi susidaro ankštarose. Taigi vietoj planuotų 3-4 tonų ūkininkai kūlė apie 2 t/ha žieminių rapsų.
Kalbant apie javus, tai praeitas ruduo ir pavasaris buvo palankūs, buvo suformuoti pakankamai tankūs pasėliai. Bet vasaros antroji pusė nebuvo tokia dėkinga. Audringi orai suguldė nemažai kviečių laukų, ilgai trunkantys lietūs ženkliai pablogino grūdų kokybę. Ūkininkai, stengdamiesi išgelbėti savo derlių, pjauna drėgnesnius javus, jie patiria nemenkas džiovinimo išlaidas. Elevatoriai naudojasi situacija ir netgi padidino kainas už džiovinimą.
Telieka viltis, kad likusi rugpjūčio dalis bus sausa ir žemdirbiai suspės nusiimti savo nors kokį derlių. Asmeniškai man dar likę nukulti 80 procentų žieminių kviečių, be to, laukia apie 20 hektarų žirnių, kurie su kiekviena diena vis daugiau plojasi prie žemės.
Sigitas ŠiuPšinskas, Vyšniūnai:
– Aišku, kad nebus bado. Tikrai galėsit kepti ir duoną, ir pyragus. Tiesa, javapjūtė keistoka. Vasaros nebuvo – pakuli – vėl lyja, pakuli – vėl lyja, arba užklimpsti kur nors. Tai toks dabar mūsų gyvenimas. Deja, kad ir labai norėtume, neturime galių pakoreguoti orų. Bet gal viskas dar bus gerai…
Prienų rajono savivaldybės meras, Pakuonio seniūnijos ūkininkas Alvydas Vaicekauskas:
– Kadangi pats esu augalininkystės ūkio šeimininkas, derliaus kelią šiemet stebėjau ir kaip ūkininkas, ir kaip rajono vadovas. Pavasaris ūkininkus išbandė – užsitęsusios šalnos ir kruša nepagailėjo pasėlių ir vertė nerimauti, ar jie atsigaus. Laimei, vasaros pradžia buvo palanki – netrūko lietaus, o ir saulės sulaukdavome, tad javai užaugo stiprūs bei subrandino gausų derlių.
Vis dėlto prieš pat javapjūtę prasidėjęs gausus lietus ir stiprūs vėjai išguldė pasėlius, priplakė juos prie žemės. Technikai tapo sunku įvažiuoti į laukus, todėl darbų pradžia buvo kupina iššūkių.
Dabar situacija gerėja – laukai ūžia nuo kombainų, darbai verda. Pirmieji rezultatai džiugina: kviečių ir rapsų derlius tikrai neblogas. Belieka, kad dangus būtų maloningas ir ūkininkai galėtų be kliūčių užbaigti šių metų derliaus nuėmimo maratoną.
