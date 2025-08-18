Apie vasaros muziką ir meilę Birštonui

Nors tradiciniame „Birštono vasaros muzikos“ festivalyje birštoniškiai šiemet nekoncertavo, progų pasidžiaugti ir didžiuotis Birštonu netrūko, nes dažnas muzikantas ar dainininkas savo pasirodymą pradėjo nuo gražių žodžių, skirtų kurortui, ir padėkų už puikias sąlygas bei gerą Birštono kultūros infrastruktūrą. Patys gal per menkai vertiname tai, kad nestokojame puikių progų išgirsti, pamatyti, sužinoti. Festivalio organizatorė, Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė, profesorė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė su malonumu dalijosi ir dalinasi savo žiniomis ir apie muziką, ir apie jos atlikėjus.
Grįžtant po paskutinio koncerto, dingtelėjo mintis, kad tie skambantys vakarai stiprina meilę Birštonui, kad vėl teks teisintis dėl to, jog esu nekritiška, ir vėl rašau apie kurorto privalumus, o ne apie jo trūkumus ir blogybes.
Bet argi galima nepasidžiaugti susitikimais su didžiuoju M. K Čiurlioniu: įspūdinga džiazo muzikantų: pianisto Dmitrijaus Golovanovo ir saksofonininko Jano Maksimovičiaus dueto kelione paskui M. K. Čiurlionį ir su M. K. Čiurlioniu, kurią pratęsė aktorės Virginijos Kochanskytės ir pianistės Rūtos Blaškytės programa „Gyvenimo sonata“ bei Povilo Ušinskio rečitalis „M. K. Čiurlionis diena po dienos, metai po metų…“, iliustruotas kompozitoriaus ir dailininko paveikslų projekcijomis bei minčių fragmentais. Kiekviena iškiliojo Lietuvos menininko atminimui skirta programa bylojo, koks įvairus, gausus ir viliojantis yra M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas.
Nustebino, muzikinį akiratį gerokai praplėtė trijų, talentingų ir žavių, menininkių ansamblis „DIAmanti trio“ – ne kasdien išgirsi operinių balsų ir kanklių, mūsų tautinio instrumento, dermę. Nuo vaikystės kankles pamilusi kanklininkė Aistė Bružaitė įtikina, kad šis instrumentas tinka ne vien folklorui.
Įsimintiną pažintį su turtingu, spalvingu ir ryškiu tango muzikos pasauliu, koncertą „Balada para el tango“ dovanojo unikalios sudėties ansamblis „CLASSIC+“: dainininkė Julija Karaliūnaitė, pianistė Simona Zbarauskaitė, akordeonininkas Edgaras Didžpinigaitis ir arfininkė Viktorija Smailytė.
Antrą kartą gražiojoje Birštono kurhauzo salėje grojo talentingas pianistas Paulius Anderssonas, čia nuskambėjo pirmasis jaunutės smuikininkės Agnės Marozaitės rečitalis, ne vien pripažintų kompozitorių – ir savo sukurtą muziką – pristatė daugybės konkursų laureatė arfininkė Giedra Julija Tutkutė. Birštonas jau įsirašė į šių muzikantų kūrybines biografijas. Tai džiugina ir teikia viltį, kad jie čia sugrįš. Su naujomis savo programomis, įgiję daugiau patirties ir vedini gražių prisiminimų apie mūsų kurortą – puoselėjantį aukštąją kultūrą ir mokantį pasidžiaugti talentingais žmonėmis.
Genovaitė