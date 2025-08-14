Užsukusius į Savivaldybę pasitinka įspūdingas piešinys

14 rugpjūčio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Savivaldybė, bendradarbiaudama su Kauno kolegija, įgyvendino gražų sumanymą – Savivaldybės administracinio pastato fojė papuošė reprezentacinė sienelė, skirta įsiamžinti ir miesto svečiams, ir vietos gyventojams.
Sienelę puošia įspūdingas panoraminis piešinys, perteikiantis miesto identitetą ir kultūrinį savitumą. Kūrinio autorė – Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto dėstytoja Laura Slavinskaitė, kuri per labai trumpą laiką rūpestingai ir kūrybiškai įgyvendino šį projektą. „Smagu matyti, kad Prienai taip myli meną“, – dalijosi įspūdžiais dailininkė, jau pastebėjusi ne vieną urbanistinio meno pavyzdį mieste.
Kūrinio autorei už meniškai įgyvendintą idėją ir išpildytus Savivaldybės lūkesčius dėkojo meras A. Vaicekauskas, vicemeras D. Dargužis, Administracijos direktorė J. Mickevičienė, pirmieji pamatę ir galėję įvertinti ką tik užbaigtą kūrinį.
Tai – ne vienkartinė iniciatyva. Prienuose galima išvysti ir daugiau kūrinių, sukurtų ir dėstytojų, ir studentų. Jų darbai puošia komercinių pastatų sienas, Justino Marcinkevičiaus viešąją biblioteką, pėsčiųjų taką prie Meno mokyklos ir lopšelio-darželio „Saulutė“.
Tokie projektai ne tik vizualiai praturtina miestą, bet ir skatina kūrybiškumą, bendruomeniškumą, įtraukia gyventojus į kultūrinį miesto gyvenimą.
Prienų rajono savivaldybės informacija

