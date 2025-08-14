Susitikimas su poetėmis Greta Ambrazaite ir Laura Kromalcaite Užuguosčio bibliotekoje

Rugpjūčio 6 dieną Užuguosčio bibliotekoje vyko ypatingas susitikimas – vasaros vaikų ir jaunimo stovyklos dalyvius aplankė dvi jaunosios kartos poetės: Laura Kromalcaitė ir Greta Ambrazaitė.
Susitikime dalyvavo kūrybos ir žurnalistikos grupės jaunuoliai, kurie su nekantrumu laukė galimybės išgirsti šiuolaikinių autorių kūrybą ir užduoti rūpimus klausimus.
Autorės noriai dalinosi savo eilėmis, skaitė poeziją, pasakojo apie kūrybinį kelią, temas, kurios jas įkvepia, bei pačią rašymo rutiną. Jaunuoliai susitikimo metu klausėsi, reagavo į skaitomą kūrybą, o po pasirodymo nestokojo klausimų – nuo įkvėpimo šaltinių iki leidybos subtilybių.
Tokie susitikimai – tai puiki proga jaunimui artimiau susipažinti su šiuolaikine lietuvių poezija ir kūrėjais, atrasti kūrybos džiaugsmą bei drąsiau reikšti savo mintis.
Susitikimas organizuotas įgyvendinant projektą „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: Šviežia knyga“, projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija