Jurgos Šeduikytės ir grupės patyriminis koncertas

Maloniai kviečiame rugpjūčio 22 d. (penktadienį) 19.00 val. Birštono kurhauze (B. Sruogos g. 2) į dainininkės Jurgos Šeduikytės (sceninis vardas Jurga), pianisto Kęstučio Pavalkio, garso režisieriaus Manto Tamulionio patyriminį koncertą „Svajonių dirbtuvės: susitik su savo vidiniu vaiku per muziką“. Renginys yra projekto „Tvarumo praktika: ekosofijos ir kultūros dialogas“, kuriuo siekiama tobulinti ir gilinti bendruomenių bendrąsias ir kultūrines kompetencijas.
Koncerto akustinėje programoje Jurga kvies publiką nuoširdžiam pokalbiui per muziką ir poetinius tekstus, kas suteiks vakarui romantikos, atitrauks nuo kasdienybės, leis pailsėti ir pasisemti kūrybinių jėgų, atvers galimybę išsilieti tikrosioms emocijoms, pasvajoti.
Jurga – dainininkė, kompozitorė, aktorė, žurnalistė ir rašytoja, socialinė veikėja, išleista 10 apdovanotų autorinės muzikos albumų, trys knygos. 2005 m. pradėjo solo muzikinę karjerą, tais pačiais metais išgarsėjo vasaros hitu „Nebijok“, už kurį 2024 m. nominuota M.A.M.A. TOP 40 kategorijoje (su Jovani už dainą „Nebijok“); išleistas pirmasis atlikėjos albumas „Aukso pieva“, 2022 m. nacionaliniuose kino apdovanojimuose kartu su komanda įteikta „Sidabrinė gervė“ už geriausią animacinį filmą. 2024 m. – Metų muzikos albumo nominacija už albumą „Tik aš ir tu“. Jurga atliko ne vieną pagrindinį vaidmenį užsienio kompanijų filmuose, įgarsino dešimtis animacinių filmų personažų ir kt. Jos kūrybinė veikla be galo plati, įvairi, savita.
Charizmatiškasis K. Pavalkis – jaunosios kartos džiazo muzikos atstovas, turintis klasikinės, džiazo muzikos akademinį išsilavinimą, daugelio respublikinių bei tarptautinių klasikinės muzikos konkursų Lenkijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Italijoje bei Lietuvoje laureatas ir diplomantas, koncertavęs su Lietuvos valstybiniu simfoniniu, Lietuvos kameriniu orkestrais. Tarptautiniame konkurse „Su muzika per Europą“ Lietuva – Italija 2011 su kameriniu ansambliu (smuikininkas E. Bogdanovas) tapo I-os vietos laimėtoju. Dalyvauja muzikos, teatro bei kino meno projektuose ir kt.
Garso režisierius M. Tamulionis dirba kūrybiškumo ir inovacijų centre „Linkmenų fabrikas“, su žmona žurnaliste, laidų vedėja Aiste Plaipaite sukūręs ne vieną dainą, augina du vaikus: dukteį Eleną ir sūnų Kostą. M. Tamulionis nuolat sukasi muzikiniuose projektuose, organizuoja konkursus, kuria, eksperimentuoja muzikos garsų pasaulyje.
Kviečiame į patyriminį vakarą susitikti su charizmatiškais atlikėjais, pasinerti į magišką jų programą. Muzika pažadins jumyse miegantį vaiką.
Projektas „Tvarumo praktika: ekosofijos ir kultūros dialogas“ finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės. Projekto partneriai: UAB „Gyvenimas“ ir VšĮ „Krašto vitrina“, UAB „Gėlupis“, Birštono turizmo informacijos centras, Birštono kultūros centras, Birštono vienkiemio bendruomenė, Birštono kurorto bendruomenė, Nemajūnų bendruomenės santalka.
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
