Išlaužo vasaros šventė – įvyko ir suspindo visu savo grožiu!

14 rugpjūčio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Šią vasarą Išlaužas vėl įrodė, kad moka švęsti ne tik tyliai prie namų slenksčio, bet ir garsiai, su muzika, šokiais bei bendryste.
Nuoširdi padėka atlikėjams, kurie scenoje dalijo savo talentą taip, tarsi grotumėte arenose; šokėjams, kurių energija ir spalvos pripildė aikštę gyvybės; festivalio „Esu muzikoje“ dalyviams ir jų vadovams – jūs įnešėte tiek jaunatviško polėkio, kad net seni ąžuolai aplink aikštę atrodė jaunesni.
Didžiausias AČIŪ ir tiems, kurie dirbo už šventės užkulisių – planavo, derino, nešiojo, jungė, tvarkė, ir kartais net spėjo pasimėgauti renginiu (ar bent jau jo aidais iš garsiakalbių).
Be jūsų rankų, akių ir kantrybės šventė nebūtų tokia, kokia ji buvo – ir mes visi būtume šiek tiek liūdnesni.
Tebūnie tai tradicija, kuri kasmet primena, kad Išlaužas yra daugiau nei žemėlapio taškas – tai vieta, kur žmonės susirenka kurti, dalintis ir džiaugtis.
Iki kitų metų – su dar daugiau muzikos, šypsenų ir gal net keliais papildomais suolais žiūrovams.
Išlaužo laisvalaikio salės informacija
Raimondo Puišio ir Išlaužo bibliotekos nuotraukos

