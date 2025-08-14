Atstatytas Petkeliškių kaimo kryžius

Veiverių seniūnijoje Petkeliškių kaime iš naujo iškilo kryžius, kuris vietos gyventojams buvo svarbus dvasinis simbolis net 58-erius metus. Nors kryžius šioje vietoje stovėjo nuo 1967-ųjų, jo istorija – kur kas senesnė.
Dar 1930 metais, minint Vytauto Didžiojo 500 metų sukaktį, Juodbūdžio kaimo šaulių būrys, vadovaujamas Antano Vilčinsko, pastatė masyvų ąžuolinį penkių metrų aukščio kryžių, papuoštą ornamentais. Jį meistravo vietinis stalius, kurio pavardė, deja, neišliko istorijos puslapiuose. Šis kryžius buvo pastatytas kryžkelėje Mauručiai-Lizdeikiai, Veiveriai-Mozūriškės.
Tarybiniais metais netoli kryžiaus pastatė Petkeliškių kultūros namus. Kryžius atsirado kultūros namų priekyje. To meto kolūkio pirmininkas Panumariovas pareikalavo buvusį šaulį I. Barauską kryžių sunaikinti arba perkelti į kitą vietą. 1967 metais I. Barauskas kryžių perstatė Petkeliškių kaime, prie kelio, prieš savo sodybą. Taip šis kryžius atkeliavęs į Petkeliškių kaimą čia stovėjo iki 2023 metų. Praėjusių metų smarkūs rudenio vėjai jam buvo paskutiniai.
Šio krašto gyventojai neliko abejingi kaimą saugančiam paminklui, ėmėsi atstatymo darbų. 2025 metų liepos mėnesį buvo pastatytas naujas meistro Žydrūno Tūtlio išdrožtas ąžuolinis 5,5 metro aukščio kryžius, puoštas meniškais ornamentais. Medieną šiam kryžiui dovanojo Mindaugas Drūlia, kuris ir ėmėsi pagrindinių kryžiaus atstatymo darbų. Vietos gyventojai aktyviai prisidėjo ne tik darbu, bet ir aukomis, įrodydami, kad tikėjimas, pagarba istorijai ir bendrystė – vis dar gyvos vertybės šiame krašte.
2025-ųjų rugpjūčio 3 dieną vyko atstatyto Petkeliškių kaimo kryžiaus šventinimo apeigos. Į kryžiaus šventinimo iškilmes rinkosi ne tik kaimo gyventojai, bet ir kraštiečiai, pasklidę po visus Lietuvos kampelius. Ceremonija prasidėjo šv. Mišiomis Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje ir tęsėsi visiems susirinkus prie kryžiaus, kurį, giedant giesmes, pašventino Veiverių Šv. Liudviko parapijos klebonas – garbės kanauninkas Kęstutis Vosylius. Tolimesnei bendrai maldai, pašnekesiams ir padėkoms visi susirinko į Juodbūdžio bendruomenės „Draugystė“ salę. Čia susirinkusiuosius bendruomenės pirmininkas Evaldas Skiečius vaišino savo virta sriuba, o vietos gyventojas Algis Petkevičius – keptais bulviniais blynais. Gražia bendryste, žmonių bendruomeniškumu, tradicijų puoselėjimu pasidžiaugė ir viešnia iš Savivaldybės – vicemerė Laimutė Jančiukienė.
Ilona Miklaševičienė, Mozūriškių bibliotekos bibliotekininkė
