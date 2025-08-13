Kaip saugotis nuo vabzdžių įgėlimo?

Vasarą gamtoje karaliauja ne tik vaistiniai augalai, uogos, grybai, bet ir vabzdžių įvairovė. Tai – uodai, širšės, vapsvos, bitės, erkės… Ką daryti, kad išvengtume neprašytos jų draugijos?
Šylant klimatui, įvairių mašalų vis daugiau apsigyvena Lietuvos miškuose, pievose, paežerėse, sodybose bei miesto parkuose. Pasak gydytojos dermatovenerologės Jolantos Urbštienės, uodo įgėlimas sukelia skausmą, tačiau gali sukelti ir odos niežėjimą, o jautresniam žmogui – alerginę reakciją.
Bet uodo įkandimas Lietuvoje, skirtingai nei Afrikoje ar Azijoje, retai sukelia ligą. Uodai aktyviausi būna rytais ir pavakary, ypač kai oras karštas ir drėgnas. Nors ši vasara nėra itin karšta, uodų vis tiek neišvengiame.
Atbaido eteriniai kvapai
Uodus atbaido pakaitinto acto ir apelsino žievelės kvapas bei eteriniai aliejai.
Vykstant į gamtą derėtų pasitepti odą eteriniu mėtų, levandų, arbatmedžio ar gvazdikėlių aliejumi bei apsirengti ilgomis kelnėmis ir marškiniais. Kuo stipresnis eterinio aliejaus kvapas, tuo jis geriau veikia.
Uodus atgraso ir natūralus citrinos kvapas: atviras kūno vietas patrinkite citrinos griežinėliu.
• Tačiau uodus atbaidantys specialūs purškalai neveikia bičių, vapsvų ar širšių.
Renkitės šviesiais rūbais
Gydytoja dermatovenerologė pataria vykstant poilsiauti gamtoje rengtis šviesiais tankaus audinio rūbais. Mat uodai „mėgsta“ tamsias (juodą, mėlyną, raudoną) spalvas bei ryškius dryžuotus audinius. Vabzdžius traukia malonūs kvapai, todėl ilsėdamiesi gamtoje nesikvėpinkite, nenaudokite tualetinio vandens, stipriai kvepiančio muilo, šampūno ar dezodoranto.
Beje, širšes, bites erzina ne tik prakaito, bet ir plaukų bei vilnos kvapas.
• Vakarojant į laužą įmeskite keletą eglės, pušų kankorėžių ar sausų kadagio spyglių, – jų kvapas atbaidys uodus.
Pagalba įgėlus vabzdžiui
Pasak gydytojos, įgėlus bitei, kuo greičiau ištraukite geluonį: prispauskite buką peilį (ar elektroninę banko kortelę prie odos šalia įstrigusio geluonies – bus patogu jį ištraukti. Jei vabzdys įgėlė į kaklą ar burną: didėjant tinimui kyla pavojus… uždusti. Tuomet pasodinkite jį taip, kad būtų lengviau kvėpuoti.
Jei jaučia silpnumą, galvos svaigimą – paguldykite, kojas pakelkite, kad jos būtų aukščiau nei galva ir kuo skubiau kreipkitės į medikus, nes nukentėjusiajam reikalingi priešalerginiai vaistai.
Bitei, širšei ar vapsvai įgėlus į ranką ar plaštaką, ji gali tinti, todėl nusiimkite laikrodį, žiedus. Įgėlimo vietą nuplaukite muilinu vandeniu. Skausmą, paraudimą, tinimą mažina sodos (pusę arbatinio šaukštelio sodos išmaišyti stiklinėje vandens) ar acto (skiestas pusiau su vandeniu) tirpalo, citrinos sulčių ar bulvės košelės kompresai. Padeda ir šalto ledo (jį įvyniojus į audinį) kompresas, kurį derėtų laikyti ant pažeistos vietos apie 10-15 minučių. Sudirgusią odą patepkite dezinfekuojančiu tirpalu, tinka nuo seno žinoma „žvaigždutė“.
• Jei būklė negerėja, kreipkitės į gydytoją, kuris skirs analgetikus ar priešuždegiminius vaistus, tepalus su kortikosteroidais.
Venkime aukštos žolės, brūzgynų
Erkės gali užkrėsti Laimo liga, ar visame pasaulyje plintančiu erkiniu encefalitu. Tai sunki virusinė liga, kurios metu susergama meningitu, vargina bloga nuotaika, galvos, raumenų skausmai, pakilusi kūno temperatūra (beje, nuo erkinio encefalito saugo skiepai, tačiau pasiskiepyti reikėtų žiemą ar rudenį). „Dažniausiai erkiniu encefalitu susergama vasarą ar rudenį, nes erkės mėgsta šilumą ir drėgmę. Derėtų jų saugotis ten, kur auga tankūs medžiai, krūmai, aukšta žolė. Būdami miške ar prie ežero ilsėkitės atviroje aikštelėje, – kuo toliau nuo brūzgynų, krūmų, griovių,“ – primena pašnekovė.
• Norėdami atsisėsti ar atsigulti ant žolės, būtinai pasitieskite paklotą.