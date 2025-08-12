Stovyklautojai nėrė į televizijos pasaulį

Rugpjūčio 4 d. prasidėjo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro projektas – kūrybinės dirbtuvės „Pasaką kuria vaikai“. Aštuntus metus vykdomas projektas šiemet dalyvius supažindina su televizijos pasauliu ir jo užkulisiais.
Pirmąją kūrybinių dirbtuvių „Pasaką kuria vaikai“ dieną vaikai lankėsi Vilniuje, LRT laidų kalvėje. Čia dirbtuvių dalyviai susitiko iš televizijos ekranų pažįstamus žmones, smagiai su jais pabendravo, net nusifotografavo su aktoriumi Giedriumi Arbačiausku ir politologu Linu Kojala. Ekskursijos metu dalyviai galėjo pasivaikščioti po LRT pastato užkulisius – apžiūrėti unikalią radijo ir televizijos technikos ekspoziciją, pamatyti moderniausias radijo ir televizijos studijas Baltijos šalyse, improvizuoti senojoje Gustavo virtuvėlėje, atrasti paslaptingus dekoracijų sandėlius ir vieną jaukų grimo kambarį.
Svarbus šios ekskursijos akcentas – Sausio 13-osios šaudymus menančios sienos ir istorijos, kurios atskleidžia, kaip LRT pastatą ir laisvą žodį gynė civiliai gyventojai.
Stovyklos dalyvius į Vilnių išlydėjo, su jais naudingais patarimais, kaip elgtis įvairiose situacijose ir saugiai keliauti, pasidalijo Prienų r. policijos bendruomenės pareigūnės Edita Kubilienė ir Ina Raškevičienė.
Antrąją dirbtuvių dieną vaikai pradėjo energingai – su ritmu ir daina, smagiais šokio žingsneliais, kuriuos kūrė kartu su Prienų meno mokyklos vokalo mokytoja Daiva Radzevičiene.
Šios dienos svečias iš televizijos – Lietuvos kino ir teatro aktorius, režisierius, animacinių filmų įgarsintojas Sakalas Uždavinys. Jis dirbtuvių dalyviams pristatė animacinių filmų įgarsinimo užkulisius, kvietė išbandyti apšilimo pratimus bei patiems įgarsinti skirtingus animacinių filmų personažus.
Kraštietė tautodailininkė Vilija Čiapaitė vaikams pristatė savo kūrybos knygas, atsakinėjo į visus mažųjų skaitytojų klausimus ir apie knygas, ir apie iliustravimą. Tai išbandė ir patys – piešė, spalvino ir dėliojo Drakoniuką – vieną iš V. Čiapaitės knygos veikėjų.
Rugpjūčio 5-ąją kūrybinėse dirbtuvėse lankėsi Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovės, vedusios edukaciją „Išgelbėk draugą“, kurios metu vaikų laukė estafetės, viktorinos ir naudingos dovanėlės.
Vyko ir daugiau įdomių edukacijų.
Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Prienų rajono savivaldybės lėšomis.
Parengta pagal Prienų KLC informaciją
Živilės Rusevičienės ir Zitos Kuzminskienės nuotraukos
-
Durys – per 3 dienas! „Žmoniškomis kainomis“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
Ieškau pirkti 1 arba 2 kambarių butą Jiezne. Mano telefonas +370 674 42 542. Nebrangiai parduoda geros būklės padangas su ratlankiais R13. Tel. 0 650 73 095. Reikalinga moteris prižiūrėti vaikščiojančią senolę, yra galimybė kartu gyventi. Galimi įvairūs variantai. (Birštono vienkiemyje). Tel. +370 604 83 823. Skubiai ieškome valytojų darbui Kaune. Vežame į/iš darbo. Daugiau informacijos tel. +370 650 77 312.
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
_________________
-