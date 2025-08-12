Artėja ruduo – kokiais vitaminais derėtų pasirūpinti?

Ruduo – tai metas, kai dienos trumpėja, oras vėsta, o mūsų imuninė sistema susiduria su naujais iššūkiais. Po vasaros gausos organizmas vis dar turi tam tikrų vitaminų atsargų, tačiau greitai jas išeikvos, ypač jei mityboje atsiras daugiau perdirbto, termiškai apdoroto maisto ir mažiau šviežių vaisių bei daržovių. Todėl, norint išlaikyti gerą savijautą ir apsisaugoti nuo sezoninių ligų, verta iš anksto pasirūpinti reikiamomis maistinėmis medžiagomis.
Kur ieškoti kokybiškų papildų?
Svarbiausi vitaminai rudenį
- Vitaminas D – bene svarbiausias rudens ir žiemos laikotarpiu. Mūsų organizmas jį gamina veikiant saulės spinduliams, tačiau tamsiuoju metų laiku šio vitamino trūkumas pasireiškia itin dažnai. Vitaminas D ne tik stiprina imunitetą, bet ir padeda palaikyti gerą nuotaiką bei energijos lygį.
- Vitaminas C – stiprus antioksidantas, padedantis kovoti su laisvaisiais radikalais ir palaikyti stiprų imunitetą. Vitaminas C svarbus ne tik peršalimo ligų prevencijai, bet ir odos, dantenų bei kraujagyslių sveikatai. Rudenį jo galime gauti iš citrusinių vaisių, paprikų, erškėtuogių ar papildų.
- Cinkas – dar vienas mikroelementas itin svarbus kovojant su virusais ir bakterijomis. Cinko trūkumas gali sulėtinti žaizdų gijimą, pabloginti skonio ir kvapo pojūčius. Geriausi natūralūs cinko šaltiniai yra moliūgų sėklos, jautiena, ankštiniai augalai.
- Omega-3 riebalų rūgštys ne tik palaiko širdies ir kraujagyslių sveikatą, bet ir padeda išlaikyti gerą smegenų veiklą bei mažina uždegiminius procesus organizme. Todėl rudens laikotarpiu verta įtraukti daugiau riebių žuvų, linų sėmenų, graikinių riešutų arba rinktis atitinkamus papildus.
- B grupės vitaminai ypač svarbūs energijos apykaitai, nervų sistemos veiklai ir psichologinei savijautai. Streso ir nuovargio kupinas ruduo gali greitai išsekinti B grupės vitaminų atsargas, todėl verta jais pasirūpinti iš anksto.
Kaip užtikrinti pakankamą vitaminų kiekį?
Geriausia vitaminus gauti iš visavertės mitybos, kurioje gausu šviežių daržovių, vaisių, viso grūdo produktų, kokybiškų baltymų ir sveikųjų riebalų. Tokia mityba užtikrina ne tik vitaminų, bet ir mineralų, antioksidantų bei skaidulų balansą. Vis dėlto mūsų klimato sąlygomis, ypač rudenį ir žiemą, šviežių sezono gėrybių įvairovė sumažėja, o saulės šviesos trūkumas lemia tam tikrų vitaminų, pavyzdžiui, vitamino D, stygių.
Todėl verta pagalvoti apie papildomą vitaminų vartojimą – ypač tiems, kurie dažnai jaučia nuovargį, dažniau serga peršalimo ligomis ar patiria didesnį fizinį bei emocinį krūvį. Vitaminų papildai gali padėti kompensuoti mitybos spragas ir užtikrinti, kad organizmas kasdien gautų reikiamą kiekį maistinių medžiagų.