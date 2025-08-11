Rūpestį kelia ne tik gamta, kainos, bet ir kasdieniai iššūkiai…

Laukuose – pats darbymečio metas, bet javapjūtės spartą dažną dieną stabdo lietūs. Tad ūkininkų veiduose džiugesio nedaug. Juo labiau, kad dėl šalnų bei liūčių ir derlius bus gerokai prastesnis.
Taip kalba ir mūsų krašto javų augintojai. Kai kurie jų palankesniais metais, pavyzdžiui, rapsų iš hektaro kūlę ir po 4 tonas, šiemet prikūlė perpus mažiau. Pasak Prienų ūkininkų sąjungos tarybos nario Antano Jurkšos, nieko gero nežada ir kviečiai, galvos skausmas ir dėl grūdų kokybės. Dauguma grūdų, matyt, atitiks tik IV klasės rodiklius, tai yra bus apskaitomi, kaip pašariniai, o pašarinių grūdų kaina už toną – tik apie 140 eurų. Be to, sumaištį kelia ir geopolitinė situacija, lemianti ir grūdų supirkimo kainų mažėjimą pasaulinėje rinkoje. Rugpjūčio pirmosios savaitės statistiniais duomenimis, nežiūrint įtampos rinkose, kviečių kaina dar vis krito.
Ne vienas javapjūtės rūpesčiais pasidalinęs ūkininkas kalba ir apie kitus iššūkius, su kuriais tenka susidurti beveik kasdien. Pirmiausia – apie grūdų džiovinimo įkainius. Mat, šiemet, vyraujant lietingiems orams ir praūžus liūtims, grūdams reikia daug džiovos. O Lietuvoje, kaip nebūtų liūdna, grūdų džiovinimo įkainiai yra gerokai aukštesni nei kaimyninėse Latvijoje ir Lenkijoje. Pavyzdžiui, lyginant Lietuvos ir Latvijos supirkimo įmonių maksimalius grūdų džiovinimo įkainius, Latvijoje jie mažesni 22 proc., o minimalių džiovinimo įkainių skirtumas siekia net 53 proc.
Kad Lietuvos ūkininkai susiduria su didesnėmis grūdų džiovinimo išlaidomis ir kad tai tiesiogiai mažina jų konkurencingumą bei pelną, pripažįsta ir Žemės ūkio ministerija. Praėjusią savaitę išplatintame pranešime tai patvirtino ir viceministras Gediminas Tamašauskas. Viceministro teigimu, nors nėra galimybių tiesiogiai reguliuoti kainas, ŽŪM toliau analizuos rinkos tendencijas, bendradarbiaus su suinteresuotomis šalimis ir ieškos būdų, kaip palengvinti ūkininkų naštą. Ar suras, laikas parodys, bet ūkininkai to tikėjimo turi nedaug, nes jau turėjo progos nusivilti pažadais. Tiesa, tame pačiame pranešime rašoma ir tai, kad, ministerijos žiniomis, kai kurios grūdų supirkimo įmonės pačios solidarizavosi su ūkininkais ir jau dabar, savo pelno sąskaita, sumažino įkainius. Kurios – neįvardinta.
Nemaža dalis Prienų krašto ūkininkų grūdus pristato į UAB „Agrokoncernas grūdai“ Mauručių padalinį. Įmonei jie turi ir daugiau pretenzijų, ne tik juos žlugdančių aukštų džiovinimo kainų. Žemdirbiai turi gaišti brangų laiką laukdami ilgose eilėse. Pasak ūkininkų, eilėje neretai tenka stovėti apie 5 valandas, rugpjūčio 5-ąją eilė buvo nusidriekusi per du kilometrus.
Situaciją paprašėme pakomentuoti agrokoncerno atstovus. UAB „Agrokoncernas grūdai“ grūdų supirkimo vadovo Tomo Urbono atsiųstame atsakyme rašoma:
„2025 m. rugpjūčio 5 d. Mauručių padalinyje trumpam susiformavusios eilės buvo susijusios su laikinu techniniu gedimu. Priežastis buvo pašalinta, o šiuo metu grūdų priėmimas vyksta sklandžiai.
Įprastai visas procesas – nuo įvažiavimo į teritoriją iki išvažiavimo – trunka iki 30 minučių. Daugiausia laiko užima kokybės nustatymas ir mėginių plombavimas pagal naują LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą tvarką, kuri reikalauja papildomų 5-10 min. Taip pat kviečiams atliekamas kritimo laiko nustatymas, kuris gali užtrukti iki 15 minučių. Šis kokybės įvertinimas būtinas priimant sprendimus dėl tolimesnio grūdų kelio. Vienu metu priimamos kelios kultūros, rūšiuojamos pagal kokybės ir drėgmės parametrus, todėl šis procesas trunka ilgiau. Siekiant pagreitinti elevatoriaus ir laboratorijos darbą, priėmėme papildomų darbuotojų.
Šiais metais į Mauručių padalinį investavome daugiau nei 4 mln. eurų – modernizuota džiovykla, padvigubintas sandėliavimo talpų kiekis, atnaujinta išpylimo duobė, kuri beveik dvigubai pagreitina priėmimo procesą. Šiuo metu padalinyje naudojamos trys išpylimo duobės, procesui pagreitinti ir lauko aikštelė. Užtikrinant grūdų priėmimo skaidrumą, kokybę ir atsekamumą, laboratorijos bei svarstyklių prietaisų parodymai fiksuojami vaizdo kameromis.
Mums rūpi ne tik greitas ir kokybiškas aptarnavimas, bet ir gera atmosfera – ūkininkus vaišiname karšta kava, šokoladu.
Dėl džiovinimo kainų – jos išliko stabilios nuo 2022 m., kai prasidėjo karas Ukrainoje. Nors per tą laiką augo elektros energijos ir darbo sąnaudos, bankinės palūkanų normos, kainų nekėlėme, nes vertiname ilgalaikį bendradarbiavimą su partneriais.
Mūsų tikslas – išlaikyti paslaugų prieinamumą, užtikrinti aukštus kokybės standartus ir ilgalaikę partnerystę.“
Nors įmonės atstovas ir tvirtina, kad situacija dėl eilių stabilizavosi, bet, ūkininkų teigimu, ir praėjusios savaitės viduryje eilėse teko laukti apie 5 valandas.
Ramutė Šimukauskaitė