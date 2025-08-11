Oda vasarą: ką svarbu žinoti?

Kokia turėtų būti odos priežiūra vasarą? Apie tai – keli klausimai ilgametei gydytojai dermatovenerologei Jolantai Urbštienei.
Vasarai – švelni kosmetika
Pasak gydytojos, šiltuoju metų laiku odos priežiūrai reikalinga kokybiška kosmetika, sveikas gyvenimo būdas, racionali mityba, kokybiškas poilsis, pakankamas miegas, skysčių vartojimas.
Derėtų vartoti švelnias kosmetines priemones: tonikus, losjonus, kurių sudėtyje nebūtų alkoholio, o serumus, kremus – drėkinančius, be parabenų, dažų, turinčius kuo mažiau konservantų, kvapų.
• Prieš perkant naują kremą ar serumą išbandykite mėginukus, kad būtų aišku, ar produktas jums tinka.
Skirtingų kremų derinimas
Sausą, jautrią ar brandžią odą vasarą reikia pakankamai drėkinti ir maitinti. Rytais tepkite veidą ir dekoltė zoną drėkinamuoju serumu, o ant jo – drėkinamąjį kremą.
Atostogaujant prie jūros ar kalnuose drėkinamąjį kremą tepkite kelis kartus per dieną ir dažniau. Nakčiai reikėtų daugiau lipidų turinčio maitinamojo kremo.
„Kai saulė kaitri, būtina vartoti drėkinamuosius bei maitinamuosius kremus su ne mažesne nei 30 SPF (išvykus į pietų kurortus – ne mažiau 50) apsauga. Ypač karštomis vasaros dienomis veidą palepinkite purškiamu terminiu vandeniu,“ – atkreipia dėmesį J. Urbštienė.
Stangrinamieji kremai lygina odą, pristabdo raukšlių formavimąsi. Brandžiai odai svarbus vitaminas A, E, salicilo rūgštis, koenzimas Q10.
Kremai, losjonai, turintys AHA rūgščių, skatina kalogeno gamybą, mažina smulkias raukšleles, tačiau vasarą derėtų jų atsisakyti, nes gali sudirginti odą bei padidinti jautrumą saulei.
• Perskaitykite etiketėje apie produkto sudėtį: pagrindiniai ingredientai minimi pirmajame septynetuke, jų produkte yra daugiausia – iki 30 proc.
Naudingos kaukės
Odą palepinkite avokado, vynuogių kauliukų, alyvuogių aliejaus kaukėmis. Suvilgę aliejumi drobinę veido formą, uždėkite ją ant veido ir pagulėkite 30 min. Odą aliejumi tepkite tik vakare arba po saulės procedūrų.
Vasarą Lietuvoje gausu šviežių daržovių, uogų. Raukšles mažina, odą gaivina agurkų, avokado, braškių, bananų kaukės.
• Odą lyginanti kaukė: 1 kiaušinio trynys, 1 šaukštelis avižinių dribsnių miltų, 1 šaukštelis aliejaus.
Ko derėtų vengti?
• Jeigu kreme ar serume yra vitamino C, jį tepkite vakare.
• Jei oda jautri ar plona, visiškai atsisakykite kosmetikos priemonių, kurių sudėtyje yra vitamino C.
• Vasaros laikotarpiu netinka stiprūs spiritiniai losjonai.
• Venkite stipriaus įdegio, saugokite veidą nuo saulės spindulių.