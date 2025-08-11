Naujas gaisrinis automobilis pasiekė ir Stakliškių ugniagesių komandą

11 rugpjūčio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Pastaraisiais metais Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinėje (SPT) tarnyboje vyksta geri pokyčiai: gerinamos ugniagesių darbo sąlygos, atnaujinamas autoparkas. Nuo šiol, ištikus nelaimei, į pagalbą naujesniu automobiliu skubės ir Stakliškių ugniagesių komanda.
Rugjūčio 6 dieną Stakliškių ugniagesių komandai oficialiai perduotas naujas pirkinys – pilnai sukomplektuotas, geru pravažumu pasižymintis „Mercedes benz“ gaisrinis automobilis. Prienų rajono SPT vadovas Edgaras Veingertneris už atnaujintą Tarnybos autoparką padėkojo Prienų rajono savivaldybės vadovams. Jo teigimu, atnaujinta technika prisidės ne tik prie greitesnio reagavimo, bet ir darbuotojų motyvacijos.
Anot Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko, Stakliškių komandai perdavus naujesnį gaisrinį automobilį, galutinai atnaujintas Tarnybos autoparkas.
Naujas gaisrinis automobilis – tai svarbus pirkinys ne tik pačios komandos darbuotojams, bet ir visai bendruomenei, tad su jo įsigijimu Stakliškių ugniagesių komandą pasveikinti taip pat atvyko Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, Stakliškių seniūnijos seniūnė Nijolė Ivanovienė, kolegos iš Prienų PGT. Visi jie linkėjo komandai sėkmingo ir saugaus kelio, o kad kelias būtų tikrai saugus, automobilis buvo palaimintas.
Rimantė Jančauskaitė

