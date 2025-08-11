Ką būtina žinoti užsakant matininko paslaugas?

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) gauna įvairių klausimų dėl matininkų paslaugų, todėl dalinamės, ką būtina žinoti pasirenkant ir perkant matininko paslaugas.
Kaip pasirinkti matininką?
Asmenys (žemės sklypų savininkai, nuomininkai, naudotojai, jų įgalioti asmenys ar statytojai), norėdami atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus, turi kreiptis į tokius matavimus atliekantį specialistą – matininką.
Dažniausiai žmonės kreipiasi į tame rajone, kuriame yra žemės sklypas, dirbantį matininką. Tačiau tai nėra privaloma sąlyga, matininkas savo paslaugas gali teikti visoje šalies teritorijoje.
Renkantis ar pasirinkus matininką, rekomenduojama pasitikrinti, ar jis turi galiojantį kvalifikacijos pažymėjimą, tai yra teisę vykdyti profesinę veiklą ir atlikti darbus. Tokia informacija yra viešai skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje, skiltyje „Licencijų paieška“ įvedus žinomus paieškos duomenis, taip pat Atvirų duomenų portale.
Šiuo metu yra 2051 asmuo, turintis galiojantį matininko kvalifikacijos pažymėjimą.
Matininko paslaugų įkainiai nėra fiksuoti, darbų kaina yra matininko ir paslaugos užsakovo susitarimo dalykas, todėl skirtingų matininkų paslaugų kainos gali skirtis.
Pasirinkus konkretų matininką, labai raginame su juo raštu sudaryti paslaugų teikimo sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodytos darbų atlikimo sąlygos, terminai bei atsiskaitymo už paslaugas tvarka. Sutartis suteikia tam tikras garantijas dėl paslaugų kokybės, o dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo galima kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
Kokius darbus matininkas turi atlikti?
Dėl darbų pradėjimo paslaugos užsakovas matininkui turi pateikti turimus žemės sklypo dokumentus. Jeigu pateikiami ne visi būtini dokumentai, matininkas dėl jų kreipiasi į juos turinčias institucijas: Registrų centrą, NŽT ar savivaldybę.
Turėdamas visus būtinus dokumentus, matininkas organizuoja žemės sklypo ženklinimo darbus – teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais kviečia besiribojančių žemės sklypų savininkus į žemės sklypo ženklinimą, vyksta į vietą atlikti žemės sklypo ribų ženklinimą. Tuomet specialiais matavimo prietaisais nustatomos sklypo ribos, posūkio taškuose įkalami riboženkliai ir kartografuojama vietovėje esanti situacija.
Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus atlikti ir žemės sklypų ribas žyminčius riboženklius atstatyti turi teisę tik matininkas, turintis NŽT išduotą galiojantį matininko kvalifikacijos pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė atlikti šiuos darbus.
Po žemės sklypo ženklinimo yra rengiama žemės sklypo kadastro duomenų byla, kuri per elektroninę Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“ yra pateikiama tikrinti Registrų centrui.
Tuo atveju, jeigu reikia priimti sprendimą dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo, Registrų centras, patikrinęs ir suderinęs žemės sklypo kadastro duomenų bylą perduoda ją NŽT. NŽT priima sprendimą dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo.
Jeigu patikrinimo metu yra nustatomos klaidos, byla yra grąžinama matininkui trūkumams pašalinti.
Žemės sklypo kadastro duomenų bylos parengimas – nuo žemės sklypo ribų paženklinimo iki žemės sklypo kadastro duomenų įregistravimo Registrų centre, jeigu nenustatoma klaidų – vidutiniškai užtrunka apie 4 mėnesius.