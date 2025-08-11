Atsisveikino su ilgamečiu klebonu R.Veprausku

11 rugpjūčio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Balbieriškio skyriaus asmenų su negalia būrelis jautriai atsisveikino su parapiją paliekančiu ilgamečiu klebonu Remigijumi Veprausku, padėkojo jam už ilgametį bendradarbiavimą, draugystę ir geranorišką pagalbą.
Kunigas vyskupo sprendimu perkeliamas į Lazdijų Šv. Onos parapiją altarista. Iš jo Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos klebono pareigas perima kun. Rytis Baltrušaitis.
„Gyvenimo“ informacija

