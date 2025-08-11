Atsisveikino su ilgamečiu klebonu R.Veprausku

Balbieriškio skyriaus asmenų su negalia būrelis jautriai atsisveikino su parapiją paliekančiu ilgamečiu klebonu Remigijumi Veprausku, padėkojo jam už ilgametį bendradarbiavimą, draugystę ir geranorišką pagalbą.
Kunigas vyskupo sprendimu perkeliamas į Lazdijų Šv. Onos parapiją altarista. Iš jo Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos klebono pareigas perima kun. Rytis Baltrušaitis.
„Gyvenimo“ informacija
