Birštono kurhauze skamba vasaros muzika…

Rugpjūčio 4 dieną pianisto Dmitrijaus Golovanovo ir saksofonisto Jano Maksimovičiaus virtuoziškai atliekamos M.K.Čiurlionio užrašytų, tačiau nebaigtų preliudų improvizacijos „Paskui Čiurlionį“, nuoširdus bendravimas su žiūrovais pradėjo visą savaitę Birštono kurhauze truksiantį festivalį „Birštono vasaros muzika“.
Šis festivalis sumanytas vietoj tradicinės, vienuolika metų kurorte rengtos Birštono vasaros menų akademijos ir meistriškumo kursų studentams bei moksleiviams. Šiemet negavus valstybės finansinės paramos, apsiribota šešiais koncertais.
Festivalio idėjos autorė ir organizatorė, Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė prof. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė gausiai susirinkusius žiūrovus pakvietė kiekvieną savaitės dieną iki pat sekmadienio pavakaroti su gera, skirtingų žanrų muzika, pasiklausyti profesionalių muzikantų, dainininkų ir skaitovų parengtų programų, neįprastų muzikinių derinių ir sąskambių, puikaus Jaunųjų akademijos dalyvių muzikavimo. Minint 150-ąsias M.K. Čiurlionio gimimo metines, keli koncertai skirti šio lietuvių kompozitoriaus kūrybos pristatymui.
Festivalis neatsitiktinai pradėtas koncertu su klasikinės muzikos, šiuolaikinio džiazo ir improvizacijų akcentais. Anot A.Žigaitytės-Nekrošienės, jie atliepia gilias šaknis kurorte turinčias džiazo tradicijas. Ji pasidžiaugė, kad festivalis gali vykti puikioje Kurhauzo erdvėje, padėkojo Birštono kultūros centro direktoriui Zigmui Vileikiui už sudarytas patogias sąlygas atlikėjams. Festivalį globoja Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
„Birštono versmių“ informacija
Rugpjūčio 9 d. (šeštadienis) 19 val.
JAUNŲJŲ AKADEMIJA
Agnė Marozaitė (smuikas), Giedra Julija Tutkutė (arfa), Povilas Ušinskis (fortepijonas).
Šį šeštadienio vakarą laukia didžiulis jaunųjų koncertas – trys puikūs rečitaliai: smuiko, arfos ir fortepijono. Jauniausios Agnės muzikavimą keis virtuoziška Giedros Julijos atliekama arfos muzika, o Povilo programos dalis skirta Čiurlioniui – „M. K. Čiurlionis diena po dienos, metai po metų…“. Jo rečitalis iliustruotas Čiurlionio paveikslų projekcijomis ir minčių fragmentais. Džiaugiamės, kad Giedra Julija Tutkutė ir Povilas Ušinskis jau yra Lietuvos muzikų sąjungos Jaunųjų sekcijos nariai.
Programoje: M. K. Čiurlionis, D. Scarlatti, G. J. Tutkutė, B. Bitten, C. Debussy, F. Godefroid, E. Walter-Kuhne.
Rugpjūčio 10 d. (sekmadienis) 19 val.
BALADA PARA EL TANGO
Ansamblis CLASSIC+
Julija Karaliūnaitė (sopranas), Simona Zbarauskaitė (fortepijonas), Agnė Dūkštaitė (akordeonas), Viktorija Smailytė (arfa).
Ansamblis CLASSIC+ kviečia patirti tango kitaip: ne kaip šokį, o kaip muzikinę išpažintį – beprotiškai, gyvai, tikrai. Kaip išraišką to, kas netelpa į žodžius ir lieka giliai širdyje.
Tango – muzika, kuri nepalieka abejingų. Ji gimė Buenos Airių priemiesčiuose, buvo draudžiama, smerkiama, bet išliko, nes išreiškia tai, ko neištariame žodžiais: aistringą ilgesį, audringus jausmus, sielos maištą. Šiandien tango skamba viso pasaulio koncertų salėse, o jo dvasia išlieka fatališkai gyva ir nenuspėjama.
Koncerto „Balada para el tango“ programoje susipina klasikinio tango melodijos, šiuolaikinės muzikos formos ir improvizacinės nuotaikos. Neįprasta ansamblio sudėtis leidžia ieškoti naujų tembrinių sąskambių, išplėsti tango raiškos ribas ir suteikti kiekvienam kūriniui unikalų skambesį.
Programoje: Petri Makkonen, Astor Piazzolla, Carlos Salzedo, Mikołaj Majkusiak, Robert Jürjendal, Jolanta Grinevič, Carlos Gardel.