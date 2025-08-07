Kodėl dalintis yra svarbu?

Klaipėdoje vykusios Jūros šventės metu dėmesį patraukė Kruizinių laivų terminale ir Jono kalnelyje budintys jaunieji paramedikai, kurie visus norinčiuosius mokė pirmosios pagalbos pagrindų, o prireikus buvo pasiruošę pagelbėti sunegalavusiems šventės dalyviams, pasirūpinti jų saugumu. Ne dėl renginiais, koncertais turtingos programos, o dėl galimybės savo žinias ir įgūdžius pritaikyti praktinėse situacijose šventėje budėjo ir Prienų Jaunųjų maltiečių organizacijos narės Luka, Iglė, Agnė, Karolina, Gerda, Evelina, Elinga, Justė. Jos savo įspūdžiais pasidalino Facebook Prienų jaunieji maltiečiai paskyroje. Jaunųjų paramedikų programos dalyvės džiaugėsi, kad jaunimo pastangomis renginyje pagelbėta maždaug 100 žmonių, dar beveik 300 šventės dalyvių primintos pirmosios pagalbos žinios. Ir tai – ne vienintelis kartas, kai prienietės savanoriauja viešuose renginiuose.
Šiais metais dvi Prienų jaunųjų maltiečių komandos varžėsi Nacionalinėse jaunųjų paramedikų varžybose Kaišiadoryse. Jaunosios paramedikės savo žiniomis dalinosi Elektrėnų savivaldybėje organizuotame renginyje, kur apmokė net 120 jaunuolių, jiems priminė saugaus elgesio prie vandens taisykles, demonstravo pirmosios pagalbos veiksmus, mokė, kaip įvertinti sveikatos būklę, padėti nukentėjusiems skendimo, užspringimo, apalpimo, lūžių atvejais.
Prienietės budėjo ir Marijampolėje vykusiame Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginyje, švietė visuomenę pirmosios pagalbos klausimais.
Šiemet Jaunųjų paramedikų programą baigė 14 jaunuolių iš Prienų.
Jaunųjų maltiečių Jaunųjų paramedikų programos dalyvė Luka Uogintaitė iš Prienų pasakojo baigusi pusės metų mokymus, kurie vyko Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje. Užsiėmimus Prienuose vedė Jaunųjų paramedikų koordinatorė, kuri taip pat studijuoja mediciną. Jos teigimu, žinias ir įgūdžius padeda įtvirtinti varžybos, kurios rengiamos skirtingose vietovėse vasaros metu. Taip pat paramedikai dalyvauja ir kitų organizacijų varžybose, budi įvairiuose sporto renginiuose, šventėse, viena iš jų – Klaipėdos jūros šventė, kur paramedikai veikė keliose lokacijose, mokė praeivius pirmosios pagalbos žinių ir padėjo patyrusiems sveikatos problemų. Pašnekovė tvirtina, jog į jaunųjų paramedikų veiklą įsitraukė, kad galėtų išmokti teikti pirmąją pagalbą, dalyvauti renginiuose, o plačiąja prasme – pasitarnauti visuomenei.
Maltos ordino pagalbos tarnybos Jaunųjų maltiečių Jaunųjų paramedikų programos koordinatorės Gabijos Asipauskaitės teigimu, atnaujinta programa gyvuoja jau ketvirtus metus, tik pandemijos laikotarpiu veikla buvo sustabdyta.
Jaunųjų paramedikų programos įgyvendinimas yra viena iš Jaunųjų maltiečių veiklos krypčių. Jos tikslas – paruošti 14-25 metų jaunuolius, kurie savarankiškai gebėtų suteikti pirmąją pagalbą, atpažinti gyvybei grėsmingas būkles, užtikrinti savo ir nukentėjusiojo saugumą.
– Per šį laikotarpį jau esame paruošę daugiau nei 400 jaunuolių, gebančių suteikti pirmąją pagalbą nukentėjėliams, – tvirtino G. Asipauskaitė.
Anot jos, Jaunųjų paramedikų programa vykdoma šešis mėnesius (organizuojami gyvi bei nuotoliniai susitikimai) ir veikia įvairiuose Lietuvos miestuose: mokyklose bei Jaunųjų maltiečių grupėse. Ši programa yra modulinė, o po kiekvieno modulio atliekamas praktinis ir teorinis arba tik teorinis žinių patikrinimas. Per visą šį laikotarpį moksleiviai susipažįsta su esminėmis pirmosios pagalbos temomis: bendrinė nukentėjėlio apžiūra, traumos, kraujavimo stabdymai, įvairios ūmios būklės ir, žinoma, pradinis gaivinimas.
Pasak programos koordinatorės, mokymus vainikuoja Nacionalinės Jaunųjų paramedikų varžybos, kuriose dalyviai įsivertina savo teorines ir praktines žinias, sustiprina komandinį ryšį bei susipažįsta su kitų mokyklų jaunaisiais paramedikais.
– Tris dienas jaunuoliai sprendžia įvairias, kuo realistiškiau imituotas pirmosios pagalbos situacijas, „gauname“ ir netikėtą naktinį iškvietimą į įvykusią masinę nelaimę. Pavyzdžiui, šiais metais imitavome masinę automobilių avariją, ir jaunuoliai vidury nakties teikė pagalbą „nukentėjusiems“. Taip pat būname paruošę įvairių komandos formavimo, teorijos patikrinimo užduočių, –G.Asipauskaitės manymu, ne mažiau svarbu ir tai, kad šiame renginyje jaunieji paramedikai gali pajusti maltietišką bendrystę, susipažinti su kitų mokyklų programos dalyviais.
Anot jos, savo žinias jaunuoliai panaudoja ir praktiškai, nes, baigę šią programą, gauna Jaunojo paramediko pažymėjimą, ir turi teisę prisijungti prie įvairių budėjimų renginiuose bei kartu su specialistais renginio dalyvius mokyti pirmosios pagalbos pagrindų, teikti pagalbą. Pavyzdžiui, į vieną iš tradicinių budėjimų – Jūros šventę – susirinko net 23 Jaunųjų paramedikų programą baigę jaunuoliai.
– Ši patirtis yra pamokanti ir labiausiai vertinga gyvenime, – įsitikinusi aktyvi Jaunųjų paramedikų programos dalyvė prienietė Justė Jakaitytė.
Ji svarsto, kad įgyti įgūdžiai gali praversti kritinėse situacijose, kai artimoje aplinkoje kyla grėsmė kito žmogaus sveikatai ir gyvybei, ir yra svarbu laiku bei tinkamai jam suteikti pirmąją pagalbą iki atvykstant medikams. Nors, pasak Justės, šiuo laikmečiu jaunimui galbūt ir neatrodo aktualu mokėti tokius dalykus, tačiau kitose šalyse vykstant karams bet kada gali iškilti pavojus, kuriame bus išbandyti tavo pirmosios pagalbos gebėjimai.
Justė pasakoja, kad mokymuose įgytas žinias ir įgūdžius praktikoje panaudoja pagal susiklosčiusias aplinkybes, nes skirtingose situacijose prireikia skirtingų žinių.
Mergina pripažįsta, kad dėl visuomeninių veiklų tenka daug ką paaukoti, tačiau, jos įsitikinimu, labiausiai pasiaukojantys yra programos vadovai.
Todėl maltietė turimomis paramedikės žiniomis dalinasi su kitais, nelankiusiais mokymų. „Manau, kad bet kokia pagalba reikalinga ir, jeigu galiu, stengiuosi kuo daugiau svarbių dalykų papasakoti susidomėjusiems praeiviams. Pastebėjau, kad labiausiai pirmąja pagalba domisi mamos, nes, turint mažų vaikų, gali prireikti juos gelbėti,“– kalba Justė Jakaitytė.
Bendraamžės mintis papildo ir jaunoji paramedikė Luka Uogintaitė: „Asmeniškai ši veikla man labai naudinga. Ji padeda geriau pažinti medicinos sritį, kuri mane domina ir su kuria sieju savo ateitį. Įgyju ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kuriuos galėsiu panaudoti ir studijose, ir realiame gyvenime“.
Jos teigimu, visuomenei ši veikla taip pat labai svarbi.
Kuo daugiau žmonių moka tinkamai reaguoti ekstremaliose situacijose, tuo saugesnė tampa mūsų aplinka.
Šiandien, kai vis dažniau kalbama apie karo grėsmes ar kitus pavojus, pirmosios pagalbos žinios gali būti gyvybiškai svarbios.
Todėl ji teigiamai vertina ir mokymų metu rengiamus praktinius užsiėmimus, ir Nacionalines Jaunųjų paramedikų varžybas, ir dalyvavimą viešuose renginiuose.
– Tai labai vertinga patirtis, išmoksti greitai priimti sprendimus, išlaikyti ramybę ir prisiimti atsakomybę už kitą žmogų. Kiekviena tokia situacija pamoko ir sustiprina žinias bei pasitikėjimą savo gebėjimais, – akcentuoja L. Uogintaitė.
Merginos pasidalino, kaip įsitraukė į Prienų jaunųjų maltiečių veiklą. Justę tapti savanore paskatino mokytojos Lina Suchorukovienė ir Dovilė Šatienė iš „Ąžuolo“ progimnazijos. Ji dalyvauja maltiečių veikloje nuo penktos klasės. Mergina prisiminė, kaip nešiojo sriubą senelei, gyvenančiai Prienuose. „Buvo tikrai gera jai padėti, aprūpinti šiltu maistu ir palaikyti draugiją, juolab kad šeimos nariai nelabai rūpinosi. Po metų sužinojau, kad senelės jau nebėra, buvo tikrai skaudu, nustojau užsiimti šia veikla, o nuo šių mokslo metų įsitraukiau į Jaunųjų paramedikų programą,“– buvo atvira Justė Jakaitytė.
Luką tapti maltiečių savanore paskatino mokytojos pavyzdys bei noras prisidėti prie kažko prasmingo ir realiai padėti žmonėms, kuriems to labiausiai reikia. Savanorystės keliu ji žingsniuoja jau septynerius metus.
– Padėti gera visada ir visiems. Labai smagu, kai seneliai šypsosi ir džiaugiasi, kad jiems svarbiau ne pats maistas, kurį atnešame, o tai, jog kažkas juos aplankė ir nuoširdžiai paklausė, kaip jie laikosi, ar kartu išgėrė arbatos pokalbių metu. Tokie momentai parodo, kokią didelę reikšmę gali turėti paprastas žmogiškas dėmesys. Taip pat ir paramedikų žinios labai praturtino gyvenimą, daugelyje situacijų, kur reikalinga pagalba čia ir dabar, galėjau bei galiu padėti, – sako L. Uogintaitė.
Lukos manymu, dalintis savo laiku, žiniomis ir gebėjimais yra svarbu todėl, kad tik taip kuriama stipresnė, vieningesnė visuomenė.
– Ne viskas gyvenime turi būti daroma dėl asmeninės naudos, kartais didžiausią vertę sukuria tai, ką duodame kitiems. Taip augame ir patys, tampame sąmoningesni, atidesni aplinkiniams bei savo perduotomis žiniomis auginame esantį šalia mūsų. Nors kartais
reikia atsisakyti savo ilgesnio laisvo laiko, žinojimas, kad tavo pastangos gali kažkam palengvinti gyvenimą, sukelti šypseną ar net išgelbėti, yra didžiausias atlygis, kuris motyvuoja ir toliau daryti, mokytis, augti bei padėti, – įsitikinusi savanorė Luka.
Jaunųjų maltiečių atstovė Gabija Asipauskaitė džiaugiasi motyvuotu jaunimu:
– Su įvairiomis pirmosios pagalbos situacijomis galime susidurti kiekvienas savo kasdieniame gyvenime. Kiek iš mūsų tikrai nepasimestų ir gebėtų padėti kitam? Labai džiugina, kad organizacijoje daugėja ir sėkmės istorijų! Programą baigę jaunuoliai yra neabejingi padėti kitam ir jau teikė pagalbą savo bendraklasiams, mokytojams, pakeleiviams… O susidurti teko ir su įvairiais kraujavimais, insultu, bronchinės astmos priepuoliu… Viena jaunoji paramedikė savo artimam žmogui pastebėjo miokardo infarkto požymius ir iškvietė greitąją medicinos pagalbą. Didžiuojuosi kiekvienu jaunuoliu, kuris mokosi pirmosios pagalbos ir realiose situacijose yra pasiryžęs padėti kitam! Juk taip kartu kuriame saugesnę visuomenę, tiesa?
Dalė Lazauskienė
Nuotraukos iš L.Uogintaitės ir J.Jakaitytės archyvo