Darbą pradeda nauji priešgaisrinių tarnybų vadovai

Neseniai darbą pradėjus naujiems Prienų priešgaisrinės gelbėjimo ir Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybų vadovams Dariui Urbonui (Prienų PGT) ir Edgarui Veingertneriui (Prienų r. SPT), rugpjūčio 8 dieną Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas kartu su komanda pakvietė naujus vadovus artimiau susipažinti bei aptarti abiems tarnyboms svarbius klausimus.
D. Urbonas ir E. Veingertneris – jauni, tačiau jau profesinę patirtį sukaupę vadovai. Marijampolietis Darius Urbonas Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje dirba jau ne vienerius metus. Per savo karjerą šioje sistemoje jam teko eiti skirtingas pareigas – nuo komandos nario iki vyriausiojo specialisto, o dabar ir Prienų PGT viršininko. Edgaras Veingertneris yra prienietis, pastaruosius metus dirbęs energetikos ir civilinės saugos srityse Vilniuje. Abu jie yra įgiję aukštąjį bakalauro ir magistro laipsnio išsilavinimą.
Kaip buvo galima pastebėti susitikimo su Savivaldybės vadovais metu, naujieji vadovai ne tik pastebi problemas, kurių, kaip ir kiekvienoje srityje, netrūksta, bet ir turi naujų idėjų bei entuziazmo jas įgyvendinti. Ir D. Urbonas, ir E. Veingertneris atkreipia dėmesį į prevencijos svarbą, į kurią būtina pasižiūrėti kitu žvilgsniu. D. Urbonas jau dabar kiekvieną šeštadienį kviečia gyventojus į atvirų durų dienas Prienų PGT, taip pat norėtų didesnį dėmesį skirti vaikų edukavimui. Anot jo, problema vis dar išlieka dūmų detektorių trūkumas ir abejingas gyventojų požiūris, tačiau D. Urbonas įsitikinęs, jog pirmiausia reikia ne bausti, o bendrauti ir bendrauti paprastai, žmogiškai. Prienų PGT vadovas taip pat atkreipė dėmesį į tarpinstitucinio bendravimo svarbą, užtikrinant gyventojų saugumą, taip pat prastą tarnybos pastatų būklę, tad trumpai buvo pasvarstyta apie Prienų PGT pastatų atnaujinimo perspektyvą.
Tiesa, Prienų PGT yra pavaldi Kauno PGV, o Prienų rajono SPT – savivaldybei. Pastaraisiais metais Prienų rajono priešgaisrinės patalpos buvo atnaujintos, todėl šiai tarnybai vadovaujantis E. Veingertneris priekaištų neturėjo. Priešingai, jis pasidžiaugė geromis darbo sąlygomis ir motyvuotais darbuotojais. Kaip ir kolega, E. Veingertneris norėtų skirti didesnį dėmesį prevencijai. Laikmetis reikalauja kitokių komunikacijos formų, todėl, Prienų r. SPT vadovo teigimu, būtina daugiau dėmesio skirti ir socialiniams tinklams, interneto svetainei.
Anot Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko, naujos idėjos visuomet yra sveikintinos, todėl meras ragino vadovus būti drąsiems, nebijoti kreiptis į Savivaldybės atstovus su savo pasiūlymais. Savivaldybės vadovai pritarė D. Urbono ir E. Veingertnerio mintims apie prevencijos reikšmę nuo mažens, kvietė tarnybų vadovus dalyvauti Prienų krašto šventėse ir kituose renginiuose.
Rimantė Jančauskaitė