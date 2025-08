Kai lietaus yra per daug…

Praėjusią savaitę prakiuręs dangus nepagailėjo gausaus lietaus. Lietingąjį trečiadienį keliuose rajonuose dar iki pietų buvo pasiekta stichinio lietaus riba. Tarp „rekordininkų“ atsidūrė ir mūsų kraštas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) duomenimis, liepos 30 d. per septynias valandas (tarp 9:00–16:00 val.) daugiausia lietaus iškrito Birštone – 50,4 mm, tai sudaro 55 proc. liepos mėnesio normos; palyginimui – Šiauliuose prilijo 49,2 mm (60 proc. mėnesio normos). Prienų rajone, Pakuonyje, iškrito 38,2 mm (42 proc. normos).

Remiantis ketvirtadienio ryto meteorologijos stočių duomenimis, liepos 1–31 d. daugiausia prilijo: Anykščiuose – 238,2 mm (tai sudaro net tris liepos mėnesio normas); Kaišiadoryse – 232,9 mm (259 proc. mėnesio normos); Varėnoje – 225,9 mm (256 proc.). Tarp drėgniausių vietovių pateko ir Pakuonis, kur praėjusį mėnesį iškrito 176,1 mm kritulių (191 proc. liepos mėnesio normos).

Praėjusį trečiadienį Prienų rajone be perstojo pliaupiantis lietus daug kur permerkė dirvą, nespėjantys susigerti vandens srautai paplovė žvyro kelius, pasėmė kiemus, rūsius ir daržus.

Prienų seniūnė Janina Armonienė teigė pati važinėjusi ir žvalgiusi miestą, kad įvertintų galimus lietaus padarinius infrastruktūrai. Anot jos, iš gyventojų ji sulaukė tik vieno pagalbos prašymo dėl Dvariuko mikrorajone patvinusio upelio, apsemto sodo ir gyvenamojo namo rūsio.

F.Martišiaus gatve žemyn srūvantys vandens upeliai buvo apsėmę važiuojamąją dalį ties Prienų krašto muziejumi, taip apsunkindami automobilių eismą ir vairavimą, keldami avarines situacijas. Seniūnės teigimu, situacija šiame, VIA Lietuva prižiūrimame kelyje, buvo suvaldyta, vanduo nusiurbtas specialiųjų tarnybų pastangomis. Nerimo taip pat sukėlė S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje, ties upelio pralaida, pakilęs vanduo, tačiau vėliau jis atslūgo.

Dėl kaimiškoje seniūnijoje išplautų kelių seniūnė teigė dar negavusi jokios informacijos. Tiesa, ji paminėjo, jog kai kurių kelių ruožai buvo apgadinti ankstesnių liūčių metu, bet, mobilizavus jėgas, jie buvo patvarkyti.

Pakuonio seniūnijos seniūnas Antanas Keturakis, paklaustas, kokių rūpesčių sukėlė šioje vietovėje per trumpą laiką iškritęs rekordinis kritulių kiekis, patikino, kad padėtis nėra kritinė, Kuonios upelyje pralaidos susidorojo su dideliais vandens kiekiais. Seniūno teigimu, gerokai pakilo vandens lygis Daukšiagirės tvenkinyje, o kai kurių vieškelių pakalnėse bėgantys vandens srautai paplovė žvyrą, todėl, pagerėjus orams, tuos ruožus teks remontuoti.

Nors trečiadienį įdienojus Pakuonio miestelio Aušros gatvėje ties kai kuriomis sodybomis rinkosi vanduo, vakarop jis pradėjo gertis į dirvą. Gyventojai dėl apsemtų kiemų ir rūsių pagalbos į seniūniją iškart po lietaus nesikreipė. Visgi ilgiau vagose užsistovėjęs vanduo ne vienam daržininkui gali supūdyti bulves ir kitas daržoves.

Šlapia vasara nepašykštėjo žolės gyvulių pašarui, tačiau nuolatiniai lietūs grūdinių kultūrų augintojams kelia galvos skausmą, ar pavyks sklandžiai nuimti derlių, o gal lietaus supūdyti, vėjo išguldyti javai liks beverčiais.

Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkės Astos Gluoksnienės teigimu, permainingi orai rajono ūkininkų nelepina. Pavasarinės šalnos paveikė dalį pasėlių, vėliau į atsigavusius ir vėl subujojusius žieminius rapsus įsisuko vėjai ir juos išguldė, dabar įsivyravusi drėgmė pūdo ankštaras ir jose nokstančias sėklas. Kai kur tamsėja ir kviečiai, žemesnėse, durpingose vietose dirva permirkusi, todėl dar negreitai bus galima į laukus įvažiuoti. Iš Stakliškių seniūnijos atsiųstose nuotraukose užfiksuota, kaip po liūčių klonelyje esančioje ganykloje telkšo susiformavęs vandens telkinys.

Pasak ūkininkų, tikrasis patirtos žalos mastas paaiškės, kai prasidės kūlimas. Jie neabejoja, kad lietus atsilieps grūdų kokybei, prikulti grūdai bus žemesnės klasės.

Dalė Lazauskienė