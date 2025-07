Nelaukite rugsėjo, prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje ir paramos mokinio reikmenims įsigyti pateikite dabar

Jau dabar finansinių sunkumų turinčios šeimos gali kreiptis dėl 140 eurų siekiančios paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Kartu galima pateikti ir prašymą dėl nemokamo maitinimo mokykloje. Tai aktualu 3-12 klasių nepasiturinčių šeimų vaikams.

Visiems ikimokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokykloje skiriami nevertinant šeimos pajamų, be atskiro prašymo.

„Vasarai persiritus į antrąją pusę, daugelis tėvų galvoja apie tai, kaip reikės pasiruošti naujiems mokslo metams, įsigyti reikiamų priemonių. Tad kreipimosi dėl paramos nevertėtų atidėlioti, kad šeimas ji pasiektų laiku. Ši parama šeimoms, kurių pajamos yra mažesnės, tikrai padės įsigyti mokyklai būtinų reikmenų. Svarbu, kad tėvai kreiptųsi dėl minėtos paramos nieko nelaukdami ir vaikų parengimas mokyklai keltų kuo mažiau streso. Taip pat nevertėtų atidėlioti ir kreipimosi dėl nemokamo maitinimo mokykloje, kad vaikai jį gautų nuo pat pirmųjų rugsėjo dienų“, – primena socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

Kas gali gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti

Visi mokiniai, nepaisant, kurioje klasėje mokosi, turi teisę į 140 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 331,5 euro.

Taip pat savivaldybių administracijos turi teisę išimties atvejais paramą mokinio reikmenims įsigyti skirti ir tada, jei vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra didesnės, bet neviršija 442 eurų. Tokiems atvejams priskiriama, pavyzdžiui, liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra asmuo su negalia.

Svarbu tai, kad, vertinant šeimos pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų ir dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.).

Nemokamas maitinimas – patiems mažiausiems ir vaikams iš finansinių sunkumų turinčių šeimų

Lietuvoje jau kelerius metus nemokami pietūs skiriami kiekvienam priešmokyklinukui, pirmokui ir antrokui be atskiro prašymo ir nepriklausomai nuo šeimos pajamų, išskyrus atvejus, kai tėvai arba globėjai informuoja mokyklos administraciją, kad tokio poreikio nėra.

Atskiras prašymas reikalingas dėl nemokamo maitinimo 3–12 klasėse besimokantiems vaikams, gyvenantiems mažas pajamas gaunančiose šeimose. Jiems nemokamas maitinimas skiriamas, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 331,5 euro. Taip pat gali būti ir išimčių, kaip ir skiriant paramą mokinio reikmenims įsigyti.

Prašymus teikti šeimos raginamos jau dabar

Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti ir 3–12 klasių mokinių nemokamo maitinimo naujais mokslo metais gali būti teikiami nuo liepos 1 d. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis iki spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo mokykloje galima kreiptis per visus mokslo metus, atsiradus paramos poreikiui.

Norint gauti šią paramą, vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, ar pilnametis mokinys, ar nepilnametis emancipuotas mokinys turėtų kreiptis į savo savivaldybės administraciją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (www.spis.lt). Kartu su prašymu–paraiška taip pat reikia pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė sudėtis.

Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui, socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.

Kreipiantis tik dėl mokinių nemokamo maitinimo, prašymą–paraišką galima pateikti ir mokyklos administracijai, t. y. tokiu atveju nėra būtinybės kreiptis į savivaldybės administraciją ar pildyti prašymo www.spis.lt

Papildoma informacija

Planuojama, kad nuo rugsėjo socialinę paramą mokiniams mokyklose gaus apie 125 tūkst. mokinių, t. y. apie 32 proc. visų mokinių, iš kurių apie 89 tūkst. mokinių, kai nevertinamos šeimos gaunamos pajamos.

Šių metų pirmąjį pusmetį vidutiniškai per mėnesį nemokamus pietus mokyklose gavo daugiau kaip 118 tūkst. mokinių (apie 31 proc. visų mokinių).

2025 m. socialinei paramai mokiniams skirta apie 69 mln. eurų.