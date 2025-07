Kęstučiui idėjų netrūksta

Jūsų naršyklė nepalaiko audio elementų.

– Tokio blogo birželio dar nepamenu. Stiprūs vėjai, žemi debesys, šaltas oras šuolių ištroškusiems sportininkams buvo tikra kančia. Vasara prasidėjo tik prieš tris dienas, tad šiek tiek atsigavome, – pavargęs, bet laimingas sekmadieno vakarą sakė Pociūnuose šaknis įleidusio Kauno parašiutininkų klubo direktorius Kęstutis Milišauskas.

Praėjusią savaitę čia veikė kupolo valdymo stovykla, kurioje dalyvavo trisdešimt sportininkų, dėl nepalankių oro sąlygų treniruotis pradėjusių tik nuo trečiadienio. Padarė po septyniolika šuolių. Savaitgalis buvo tikra atgaiva ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos parašiutininkams. „Braliukai“ neturi lėktuvo, kuris keltų į 4000 m aukštį, tad važiuoja treniruotis į Estiją ar Pociūnus. Į Pociūnus dažniau, nes čia smagiau.

Štai sekmadienį lėktuvas kilo net vienuolika kartų. „Labai mylim Sabonį,“ – šmaikštavo K. Milišauskas. Netrukus bus pagreitinta kupolo skleidimo stovykla, kurioje dalyvaus penki studentai. Pradžioje jie treniravosi vėjo tunelyje Varšuvoje, dabar treniruotes tęs Pociūnuose. Vėjo tunelis – sena Kęstučio svajonė, kuriai kol kas nelemta išsipildyti. Svajoja ir apie nuosavą lėktuvą, dabar jį nuomoja iš ukrainiečių. Seniai būtų nusipirkę, bet valstybė tokiems klubams, kaip jų, neduoda paskolos…

– Neturim lėktuvo, vėjo tunelio, bet turime puikią vietą, gerą infrastruktūrą, instruktorių, auginam pamainą.1992 metais, kai kūrėmės, viską pradėjome nuo nulio. Nebuvo lengva, net labai, bet, ką turime dabar, mums patinka. Atgalios nesidairome, žvelgiame tik į priekį, – sakė pašnekovas, klubo vairą perėmęs nuo 1995 metų.

Kęstučio dėka Pociūnai populiarūs, žinomi ne tik Lietuvoje. Juos reklamuoja ir šuolį parašiutu išbandyti atvažiuojantys garsūs žmonės. Šeštadienį su instruktoriumi iš 4 km iššoko „be dviejų dienų“ 97-erių metų senjoras Vladas Vilimas iš Kauno, pretenduojantis į Gineso rekordą!

– Praneškite, kai bus galima šokti iš 5 km aukščio, būtinai atvažiuosiu, – po šuolio optimizmu tryškdamas kalbėjo senolis.

Neseniai pasistatę sceną, prisikvietę dainininkų, prekybininkų, smagiai dieną čia praleido bendrovės „Linas Agro“ atstovai.

– Viskas jiems labai patiko, tik per vėlai susizgribo į programą neįtraukę apžvalginių skrydžių, kai sugalvojo, buvo per vėlu…, – dalindamasis įspūdžiais apie vykstančius renginius, pasakojo K.Milišauskas. Klubo vadovas puoselėja ir sumanymą sujungti dvi stichijas – vandenį ir orą. Šiai idėjai įgyvendinti jau ieško bendraminčių.

– Neseniai Prienų rajono savivaldybėje vyko mero Alvydo Vaicekausko organizuoti pusryčiai su verslo atstovais. Buvo kalbėta ir apie Nemuno gilinimą laivininkystei. Pasiūliau, kad reikėtų sujungti dvi stichijas – orą ir vandenį. Štai plaukiantys Nemunu turistai sustoja ties Pociūnais, pakrante 800 m basomis per žolytę ateina į Pociūnus, o čia jų laukia apžvalginiai skrydžiai. Puiki nuotykių diena! – džiaugsmingai kalbėjo Kauno parašiutininkų vadas Kęstutis Milišauskas.

Onutė Valkauskienė

Autorės nuotraukos

Ekstremaliems pojūčiams amžius – ne riba

Rudenį devyniasdešimt septintąjį gimtadienį minėsiantis Vladas Vilimas nepritaria besiruošiančiųjų išeiti į pensiją posakiui „išeiti užtarnauto poilsio“. Jo teigimu, tai – klaidingas požiūris, nes poilsis – tai lova, o ilgai gulinėti kenkia žmogaus sveikatai. Todėl V. Vilimas renkasi ne tik aktyvų, bet ir ekstremalų gyvenimo būdą.

Dar praėjusiais metais Pociūnuose įsikūrusiame Kauno parašiutininkų klube pirmą kartą išbandęs šuolio su parašiutu pramogą, V. Vilimas šokti iš lėktuvo su parašiutu planuoja kasmet. Tiesa, senjoras iš padangių leidžiasi ne vienas – kartu su instruktoriumi, mat jis puikiai žino, jog šokti vienam, ypač sulaukus garbaus amžiaus, gali būti pavojinga. Bet, kaip sako 96-erių metų vyriškis, nusileidimui su instruktoriumi taip pat reikia fizinio pasiruošimo.

Kauno parašiutininkų klube kalbantis su V. Vilimu, netrukus pasirodo ir jo žmona Pranciška. Paklausta, kaip ji reaguoja į tokį vyro sumanymą, ar iš kelių kilometrų aukščio parašiutu leidžiasi ir pati, Pranciška atvira – toks vyro sumanymas nelabai ją sužavėjo. Ji visuomet labai jaudinasi, bet, kaip juokauja moteris, jeigu jos vyras ko nors nori, taip ir padarys, o jai belieka tik „poterius“ kalbėti. Tuo tarpu du šuolius su parašiutu atlikęs V. Vilimas norėtų išbandyti ir 5 kilometrų aukštį. Bet tokio savo tikslo nesureikšmina – jis tai daro ne dėl to, jog yra ekstremalaus sporto entuziastas. Jo įsitikinimu, žmogus visuomet turi turėti kokį tikslą, o gyvenime jis jau yra išbandęs viską.

Rimantė Jančauskaitė