Susisiekimo ministras Prienuose: „Neturėtume iš Vilniaus nurodinėti, kur turi būti šaligatvis ar dviračių takas…“

Liepos 7 dieną Prienuose lankėsi susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis su komandos nariais: viceministrais Roderiku Žiobaku ir Juru Taminsku, taip pat laikinai einančiu „VIA Lietuva“ generalinio direktoriaus pareigas Martynu Gedaminsku, jo pavaduotoju Justu Norbutu.

Apžiūrėjo kelius, atsakė į klausimus

Lydimi mero Alvydo Vaicekausko, Savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistų, Susisiekimo ministerijos atstovai apžiūrėjo eismo saugumo požiūriu problemiškus kelius, nebaigtus tvarkyti kelių ruožus, remonto ar pertvarkymų reikalingas gatves, aptarė galimybes pagerinti situaciją ne tik sausumos, bet ir vandens keliuose, kur reikalinga išvalyti ir pagilinti Nemuno vagą ties Prienais, sudarant geresnes sąlygas pramoginei laivybai. Vėliau surengtoje spaudos konferencijoje ministras ir jį lydintys asmenys atsakė į vietos spaudos atstovų klausimus. Šis vizitas surengtas LR Seimo narės Jūratės Zailskienės, neabejingos savivaldos, gyventojų ir verslo lūkesčiams turėti geresnį susisiekimą, iniciatyva.

Mero A.Vaicekausko teigimu, pasinaudota išskirtine proga su susisiekimo ministru vietoje apžiūrėti Savivaldybės gyventojams ir verslininkams itin svarbų valstybinės reikšmės kelią Nr. 130 Kaunas – Prienai – Alytus, gauti daugiau aiškumo dėl Žvyrkelių asfaltavimo programos tęstinumo, sąlygų, kuriomis rajoninių kelių, vedančių per miestelius (Pakuonį, Stakliškes, Balbieriškį), atkarpos nuo kitų metų bus perduotos Savivaldybei.

Pasak mero, Savivaldybei kyla iššūkių ir dėl parengtų ar baigiamų rengti kelių bei gatvių tvarkymo techninių projektų. Pokalbyje su ministerijos ir jai pavaldžios „VIA Lietuva“ atstovais aptarti galimi sprendiniai, kurie pagerintų J.Basanavičiaus gatvės ir šaligatvio Prienų mieste būklę (Savivaldybė pageidautų juos perimti); aptartas parengtas Jaunimo gatvės Balbieriškyje projektas; priminta apie neįgyvendintą „kaulo“ formos sankryžos Greimų gatvėje statybos projektą, kurį atgaivinti vėl tapo aktualu šioje miesto dalyje pastačius „Iki“ prekybos centrą ir išaugus transporto bei pėsčiųjų srautams. Savivalda, rūpindamasi gyventojų saugumu, šiame judriame kelyje, nepaisant neigiamų VIA Lietuva išvadų, norėtų įrengti ir pėsčiųjų perėją.

Objektų apžiūroje ir spaudos konferencijoje dalyvavusi Seimo narė Jūratė Zailskienė padėkojo ministrui E.Sabučiui, jo komandos nariams už tai, kad geranoriškai atsiliepė į prašymą ir atvyko į Prienų rajoną, apžiūrėjo remonto ar rekonstrukcijos reikalingus objektus, išklausė savivaldos pageidavimus, išsakė savo argumentus. Jos įsitikinimu, tokie konstruktyvūs pokalbiai labai svarbūs, padeda geriau suprasti vieniems kitus, leidžia priimti geriausius sprendimus įmanomus pagal esamą situaciją, turimą finansavimą.

Apie „degančius“ prioritetus…

Susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis patvirtino, jog lankantis regionuose, atskirose savivaldybėse, iš jų vadovų dažniausiai girdimas susirūpinimas dėl prastos kelių būklės ir jiems skiriamo nepakankamo finansavimo, be kurio, vien kalbomis ir diskusijomis, įsisenėjusių problemų neišspręsi. Todėl, jo teigimu, per pirmą naujos kadencijos darbo pusmetį, pritariant daugumai politikų Seime, buvo pasiekta, kad įstatyminėje bazėje būtų įtvirtintas Kelių fondas, kuris pradės veikti nuo 2026 m. sausio 1 d. Į jį bus pritraukiamos lėšos iš įvairių šaltinių – valstybės biudžeto asignavimų, kelių mokesčio, transporto priemonių registracijos, baudų ir kt., kurios bus paskirstomos valstybiniams keliams, taip pat ir vedantiems per savivaldybes, tvarkyti. Pasak ministro, šio fondo lėšomis siekiama paspartinti valstybinių kelių remontą ir atstatymą. Dabartinį finansavimą, dalinamą ir valstybei, ir savivaldybėms, ketinama palaipsniui perduoti savivaldai, kad ji turėtų daugiau lėšų savo poreikiams, tiesa, atitinkamai didinant ir jos atsakomybę.

Akcentai, kuriuos ministras „pasižymėjo“ savo darbotvarkėje, tai – tarp Dvylikių (Prienų r.) ir Rokelių (Kauno r.), dviejų asfaltuotų kelio ruožų, likusi „pamiršta“ žvyrkelio atkarpa; iš objektų Prienų mieste – remonto reikalinga J.Basanavičiaus gatvė bei saugesnė sankryža Greimų gatvėje. Visgi, ministras nenorėjo dalinti pažadų dėl konkrečių darbų terminų, jie paaiškės tik sudėliojus 2026 m. skirtą biudžetą ir „labiausiai degančius“ visų savivaldybių prioritetus.

E.Sabučio pastebėjimu, kelias Kaunas – Prienai ne vieną dešimtmetį pagrįstai išlieka bene svarbiausiu savivaldybės skauduliu – siaurame, duobėtame, nesaugiame kelyje eismas itin intensyvus. Todėl, siekiant paspartinti kelio rekonstrukcijos darbus, jiems reikalingos lėšos bus sutelktos viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. Tai bus pirmasis Lietuvoje kelias, nutiestas išsimokėtinai pagal valstybės sutartį su privačiu kapitalu.

Pagal projektą darbai turėtų būti vykdomi dviem etapais, tačiau, tikėtina, bus atsižvelgta į primygtinius Savivaldybės vadovų prašymus pirmiausia darbus pradėti labiausiai apleistame kelio ruože tarp Rokų kelio ir Prienų. Atsakant į klausimus, akcentuota, jog rekonstrukcijos metu eismas bus reguliuojamas šviesoforais per statybvietę. Bet sklandžiam eismui užtikrinti, transporto spūstims mažinti bus ieškoma ir alternatyvių maršrutų automobilių srautams nukreipti.

„VIA Lietuva“ laikinasis vadovas Martynas Gedaminskas sakė, kad šiemet planuojama baigti visos kelio atkarpos nuo Prienų iki Kauno rekonstrukcijos techninį projektą, suderinti jo sprendinius su suinteresuotomis šalimis ir gauti statybos leidimą. Kelias bus tiesiamas pagal principą 2+2, įrengiant žiedines sankryžas, didžiausias leistinas greitis jame sieks 90 km/val.

Jis apgailestavo, kad dėl projektuotojų vėlavimo J.Basanavičiaus gatvės projektas „neįtilpo“ į sutartinius terminus. Taip pat pasidalino gerąja žinia apie vykdomą rajoninio kelio Nr. 3304 Balbieriškis – Jiestrakis – Plutiškės kapitalinio remonto darbų viešąjį pirkimą. Anot Martyno Gedaminsko, po mėnesio kito bus pasirašyta ir rangos darbų sutartis. Planuojama, kad kelias bus suremontuotas per 2026 metus.

Miestelių gatves ir šaligatvius perduos savivaldai

Prienų rajono miesteliuose, kaimo gyvenvietėse dar sovietmečiu nutiesti šaligatviai yra itin prastos būklės, iškilnoti, dūlėja apaugę žole, yra nepatogūs pėstiesiems ir dviratininkams, kurie renkasi važiuojamąją kelio dalį, taip keldami pavojų sau ir kitiems eismo dalyviams. Paklaustas, kaip būtų galima pagreitinti jų atnaujinimą, E.Sabutis pasidalino ne tik ministerijos lūkesčiu, kad miestelių ir kaimų šaligatviais pasirūpintų pati savivalda, bet ir jos nuostata dėl dalies valstybinių kelių ruožų perdavimo savivaldybėms. Pasak jo, tai nebus prievartinis veiksmas, dėl kiekvieno objekto perdavimo tikslingumo bus diskutuojama su savivaldybėmis.

„Negalime, nenorime ir neturėtume iš Vilniaus matyti ir nurodinėti, ką kiekviename kaime ir miestelyje turite daryti – nurodyti, kur turi būti šaligatvis, dviračių takas, ar yra reikalingi atitvarai. <…> labiausiai atsakomybę už gyventojų saugumą turėtų nešti savivaldybė. Mūsų noras perduoti kelius su atitinkama infrastruktūra, ir tai yra derybų klausimas, kaip mes tai turime padaryti,“ – akcentavo susisiekimo ministras, pasisakydamas už dialogą, kompleksinį kelių ir jų infrastruktūros problemų sprendimą.

Nemuno vaga bus gilinama kitais metais

Seimo narė Jūratė Zailskienė neabejojo, kad, savivaldybėms perėmus valstybinių kelių ruožus, jie būtų suremontuoti daug greičiau, žinoma, tuo atveju, jeigu bus perduotas ir atitinkamas finansavimas. Seimo narių laikinosios grupės, kurią sudaro Nemuno regiono savivaldybių atstovai, pirmininkė drauge su susisiekimo viceministru Juru Taminsku pasidalino žinia, aktualia laivavedžiams. Jų teigimu, Nemuno kelio tarp Kauno marių ir Prienų batimetriniai tyrimai jau atlikti, nustatyti upės ruožai, kuriuos reikia išvalyti, duomenys yra perduoti Vidaus vandens kelių direkcijai. Nors Savivaldybės atstovai prieš kurį laiką vylėsi, kad Nemuno vagos gilinimas prasidės šią liepą, iš viceministro atsakymo paaiškėjo, kad tam reikia gauti leidimus, todėl darbai atidėti kitiems metams.

Plės paštomatų tinklą gyvenvietėse

Spaudos konferencijoje buvo paliesti ir kiti klausimai. Vienas iš jų – paštomatų įrengimas seniūnijų centruose. Susisiekimo ministerija įpareigojo „Lietuvos paštą“ juos įrengti iki 2028 metų. J.Taminskas patvirtino, kad paštomatai atsiras visose gyvenvietėse, kuriose yra 500 ir daugiau gyventojų. Su pilotiniais projektais ketinama startuoti jau kitąmet, kartu bus atnaujintos ir informacinės sistemos. Per paštomatus bus galima siųsti ne tik prekes, siuntas, bet ir registruotus laiškus. Ministras E.Sabutis išreiškė įsitikinimą, kad paštomatų plėtra „Lietuvos paštui“ sugeneruos daugiau pajamų, iš kurių bus išlaikomi pašto skyriai, laiškininkai ir jų teikiamos paslaugos, taip pat – ir spaudos prenumeratos pristatymas į namus.

Konferencijoje kalbėta ir apie transporto priemonių, senesnių nei 10 metų, registracijos bei techninės apžiūros tvarką, ir apie saugios laivybos reikalavimų pažeidimus bei priemones, kurios prisidėtų prie motociklininkų gyvybių išsaugojimo keliuose.

Dalė Lazauskienė