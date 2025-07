„Caritas klauso“ – pagalba 60+ žmonėms: Birštonas telkia savanorius

Jau šią savaitę startuojanti nemokama emocinės pagalbos linija „Caritas klauso“ telefonu 0 800 700 08 – atsakas į augančią vyresnio amžiaus žmonių vienišumo problemą.

Bendrauti su apmokytais savanoriais „Caritas klauso“ telefonu 0 800 700 08, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, vyresnio amžiaus žmonės gali darbo dienomis nuo 9 iki 19 valandos.

– Neabejojame, kad kelios valandos per savaitę, skirtos budėjimui prie „Caritas klauso“ telefono Birštone, praturtins pačius savanorius bei suteiks vilties, gerų emocijų vyresnio amžiaus asmenims.

Iš savanorių tikimės ne tik noro, bet ir pasiryžimo skirti laiko prasmingai savanorystei; empatijos, kantrybės ir pagarbos vyresnio amžiaus žmonėms; gebėjimo išklausyti be vertinimo. Svarbu, kad savanoris gebėtų aiškiai, ramiai bendrauti telefonu ar gyvai ir po mokymų įsipareigotų savanoriauti bent 6 mėnesius, – kalbėjo „Caritas klauso“ savanorius Birštone burianti Vilma Burbienė.

„Caritas klauso“ savanorių emocinei gerovei ir augimui, Caritas pasiruošęs kiekvienam užtikrinti profesionalaus specialisto – psichologo palydėjimą bei emocinį palaikymą savanorystės procese. Teikti pagalbą telefonu savanoriai apmokomi 18 akademinių valandų trukmės mokymuose, o savanoriaudami kartą per mėnesį bus kviečiami į supervizijų susitikimus mažose grupėse.

70 „Caritas klauso“ savanorių visoje Lietuvoje jau dalyvavo mokymuose, ir yra pasirengę pradėti šią tarnystę. Aštuoni savanoriai Birštone kartu su didžiaisiais miestais taip pat jungiasi į „Caritas klauso“ savanorių gretas.

– Nuoširdžiai dėkojame savanoriams, jau išklausiusiems mokymus bei prisidėjusiems prie kilnios išklausymo tarnystės, tačiau kviečiame ir kitus neabejingus savanorystei prisidėti prie „Caritas klauso“ komandos Budėjimams prie „Caritas klauso“ telefono Birštone speciali erdvė jau paruošta. Tad tikimės, kad savanoris pagal sutartą grafiką 1–2 kartus per savaitę po 2-4 valandas galės skirti laiko pokalbiams „Caritas klauso“ telefonu Birštono parapijos Caritas bendruomenės namuose, Birutės g. 10A, Birštone“ – sakė savanorių koordinatorė ir kvietė norinčiuosius išbandyti savanorystės kelią registruotis telefonu +370 600 42234.

Caritas klauso: Tikri žmonės. Tikras rūpestis. Tikrai nemokamai

Aktualu kas penktam

Lietuvoje beveik kas penktas žmogus – vyresnis nei 65 metų amžiaus. Daugmaž vienas iš dešimties patiria vienišumą. Dažniausiai minimos jo priežastys:

• Socialinių ryšių nykimas – artimųjų netektys, vaikų ir anūkų emigracija, mažėjantis bendravimas dėl sveikatos problemų lemia ilgalaikę socialinę izoliaciją.

• Ribotas mobilumas – vyresnio amžiaus žmonės, ypač kaimo vietovėse, susiduria su transporto trūkumu ir fiziniais apribojimais, dėl kurių negali aktyviai įsitraukti į bendruomenių gyvenimą.

• Skaitmeninė atskirtis – daugelis senjorų neturi galimybių ar įgūdžių naudotis technologijomis, kurios galėtų palengvinti bendravimą su artimaisiais ir bendruomene.

• Emocinė psichologinė atskirtis – vienišumas sukelia ne tik emocinį diskomfortą, bet ir didina depresijos, nerimo bei kitų psichikos sveikatos sunkumų riziką.

Emocinė izoliacija gali turėti ilgalaikį poveikį vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybei. Dažni jos palydovai – savivertės mažėjimas, jausmas, kad esi našta visuomenei arba neturi nieko svarbaus, kuo galėtum pasidalinti su kitais.

Pasiekti kiekvieną – iššūkis, bet yra išeitis

Ir Caritas, ir kitos nevyriausybinės organizacijos visoje Lietuvoje rūpinasi vyresnio amžiaus žmonėmis – organizuoja bendruomeninius renginius, lanko ir padeda namuose, buria savitarpio pagalbos grupes – tačiau fiziškai aplankyti kiekvieną vienišą senjorą išlieka iššūkiu.

Emocinės pagalbos telefonas 0 800 700 08 – vienas iš sprendimų, kaip pasiekti vyresnio amžiaus žmones, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, išklausyti jų džiaugsmus ir sunkumus, o prireikus – padėti, pasitelkiant vietos bendruomenę, Caritą, kitas organizacijas.

Nemokamos emocinės pagalbos liniją vyresnio amžiaus žmonėms iš valstybės lėšų finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. „Caritas klauso“ startavo jau šią savaitę, tad kviečiame kuo plačiau dalintis numeriu 0 800 700 08, o galbūt net įvesti jį vyresnio amžiaus žmonėms į telefonus, padrąsinant skambinti.