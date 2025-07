Birštone paskelbti karšto oro balionų čempionato ir galiūnų turnyro nugalėtojai 

Sekmadienį Birštone baigėsi intensyvus sporto savaitgalis, sutraukęs šimtus žiūrovų iš visos Lietuvos. Čia net keturias dienas vyko Lietuvos–Latvijos karšto oro balionų čempionatas, kuriame tarpusavyje varžėsi 24 pilotai iš Baltijos šalių. Liepos 6-ąją, Valstybės dieną, paaiškėjo ir stipriausias Tarptautinio galiūnų turnyro dalyvis.

33-iajame atvirame Lietuvos–Latvijos karšto oro balionų čempionate „Birštono taurė 2025“ dalyvavo 24 pilotai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. Gūsingas vėjas ir kintančios oro sąlygos keitė varžybų planus. Per keturias varžybų dienas buvo įvykdyti keturi iš šešių planuotų skrydžių, o jų metu pilotai atliko 19 įvairaus sudėtingumo užduočių.

Lietuvos čempionate pirmoji vieta atiteko patyrusiam oreiviui Rokui Kostiuškevičiui, kuris pelnė 15 073 taškus, antrąją vietą užėmė Vytautas Sviderskis (14 510 taškų), o trečiąją – Martynas Lyčius (13 131 taškas). Latvijos čempionu tapo Arnis Mikelsons (8 862 taškai).

„Išankstinės orų prognozės kėlė nerimą, kad gūsingi vėjai gali paveikti varžybų eigą. Tačiau dalyvių profesionalumas ir patirtis nepaliko šansų klaidoms. Be to, vakarykštis skrydis ir spalvinga karšto oro balionų jūra pradžiugino gausybę susirinkusių kurorto gyventojų ir svečių“, – čempionatu džiaugėsi renginio organizatorius, oreivių klubo „Audenis“ vadovas Žydrūnas Kazlauskas.

Ž. Kazlauskas pažymėjo, kad varžybų direktoriaus sudėlioti pratimai prisidėjo prie gerų dalyvių rezultatų bendroje įskaitoje. Nugalėtojams įteikti Lietuvos aeroklubo medaliai ir kiti prizai, taip pat visi čempionato dalyviai gavo vertingų reitinginių taškų, kurie lems kitų metų Lietuvos ir Latvijos rinktinių sąrašus.

Sekmadienį sportinio azarto netrūko ir ant žemės. Kurorte jau 26 kartą surengtas Tarptautinis galiūnų turnyras, kuriame rungėsi devyni stipriausi atletai iš Lietuvos, Latvijos bei Lenkijos. Penkiose rungtyse – vilkiko traukime, karaliaus Mindaugo kalavijo laikyme, sunkiasvorių padangų vertime, rąsto kėlime ir estafetėje – sportininkai kovojo dėl stipriausiojo titulo.

Įveikus visas rungtis nugalėtojų pakyla pasiskirstė taip: pirmoji vieta atiteko latviui Mariui Krieveliui, antroji – lietuviui Sauliui Skikui, trečiąją vietą užėmė Lietuvos atstovas Vytenis Pauža. Nugalėtojams įteiktos atminimo taurės ir rėmėjų prizai.

Turnyrą „Nemuno galiūnas 2025“ stebėjo minia smalsuolių ir žiūrovų, kurie buvo kviečiami patys išbandyti ir atlikti įvairias užduotis bei pajusti galiūnų sporto iššūkius.

Tarptautinio galiūnų turnyro nuotraukų autorė Dovilė Adamonytė.

Lietuvos–Latvijos karšto oro balionų čempionato nuotraukos – Birštono turizmo informacijos centro archyvas.