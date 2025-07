Atvira jaunimo erdvė „Birštonas“ – daugiau galimybių jaunimui

Jūsų naršyklė nepalaiko audio elementų.

Mokslo metai pasibaigė, dabar atėjo metas ilgai lauktoms atostogoms. Vienų jaunuolių vasaros planai jau kruopščiai sudėlioti: kas sieks užsidirbti, kas naujų patirčių ir įspūdžių semsis vasaros stovyklose, ilgesnėse ar trumpesnėse kelionėse, o neturinčius jokio plano susirasti bendraminčių, dalyvauti įvairiose veiklose kviečia Atvira jaunimo erdvė (AJE). Apie tai, kam ji skirta ir kokių veiklų čia gali rasti Birštono jaunimas, kalbamės su Birštono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatore Solveiga Aleksaite-Pempe ir AJE jaunimo darbuotoja Renata Maciulevičiene.

– Solveiga, pristatykite Birštono atvirą jaunimo erdvę: koks jos tikslas ir kokius jaunimo poreikius ji atliepia?

– Atvira jaunimo erdvė (AJE) „Birštonas“ – tai nauja, jauki, jauniems žmonėms atvira vieta, kur svarbiausia ne taisyklės, o nuoširdus tarpusavio ryšys. Čia kuriama saugi, šilta ir nevaržanti aplinka būti savimi: susitikti, bendrauti, išsikalbėti, prasmingai leisti laisvalaikį ar tiesiog pabūti.

AJE skirta 14–29 m. jaunuoliams, ieškantiems vietos, kur būtų galima sulaukti palaikymo, praleisti laiką, susipažinti, dalintis idėjomis ar įsitraukti į įvairias veiklas. Mūsų tikslas – padėti jaunam žmogui visapusiškai augti, pažinti savo emocinius poreikius, atrasti saviraiškos galimybes ir kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų.

Ypač svarbų vaidmenį AJE „Birštonas“ atlieka jaunimo darbuotoja Renata – nuoširdžiai priimanti kiekvieną jaunuolį, kurianti šiltą ryšį, kviečianti į prasmingas veiklas bei padedanti spręsti kasdienius klausimus. Nuolat tobulėdama ir dalyvaudama mokymuose, ji pamažu, tačiau užtikrintai tampa tuo žmogumi, į kurį drąsu kreiptis, kai reikia pagalbos, patarimo ar šilto žvilgsnio.

– Laba diena, Renata. Pristatykite save jauniesiems birštoniškiams, kurie Jūsų dar nepažįsta.

– Sveiki! Esu Renata, Atviros jaunimo erdvės „Birštonas“ darbuotoja. Kiekvieną dieną bendraudama su jaunimu mokausi ne tik apie juos, bet ir apie save. Stengiuosi juos suprasti, rasti bendrą kalbą ir kuriu ryšį, paremtą pagarba ir pasitikėjimu. Kol kas tai man puikiai sekasi ir dėl to labai džiaugiuosi.

– Birštone AJE veikia jau ne vienerius metus. Papasakokite, kaip per savo gyvavimo laikotarpį keitėsi AJE?

Solveiga: AJE Birštone įkurta 2020 m. Tuomet ji įsikūrė rūsyje – civilinei saugai pritaikytose VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose. Nors tai buvo svarbus pirmasis žingsnis Birštono jaunimo politikoje, ilgainiui tapo aišku, kad ir jaunimo poreikiai, ir geopolitinės aplinkybės reikalauja pokyčių.

Siekiant sukurti atviresnę, šviesesnę ir strategiškai patogesnėje vietoje esančią aplinką jaunimui, 2024 m. gegužės 10 d. Birštono sporto ir sveikatingumo centre duris atvėrė nauja erdvė. Ši vieta pasirinkta apgalvotai – šalia Birštono gimnazijos, sporto būrelių ir jaunimo pamėgtų veiklų, todėl ji tapo geriau pasiekiama, labiau matoma ir natūraliai įsiliejo į jaunų žmonių kasdienybę. Žinoma, vien patrauklių patalpų neužtenka, reikia įdėti ir pastangų, kad jaunimas atrastų šią vietą, ją pamėgtų. Didelę reikšmę turėjo Savivaldybės ir Sporto centro komandos palaikymas – jų tikėjimas šia iniciatyva, atvirumas ir reali pagalba padėjo greičiau įtvirtinti erdvę, kaip reikšmingą vietą Birštonui, ypač – čia gyvenantiems jauniems žmonėms.

Rudenį AJE veikla dar labiau išsiplėtė – V. J. Meškos parke atidaryta „Parko lofto“ erdvė, pastatytas jaunimo kupolas, atnaujintos lauko terasos, šalia – naujas „Skate“ parkas. Ši vieta jau tapo jaunimo traukos vieta. Šiltuoju metų laiku čia dirba ir jaunimo darbuotoja, kuri visuomet pasirengusi išklausyti kiekvieną jaunuolį, įtraukti į veiklas ar tiesiog pabūti šalia, kai to labiausiai reikia.

Didelį dėmesį skiriame ir bendradarbiavimui. Puoselėjame draugystę ir su gimnazija. Čia taip pat lankosi ir mūsų jaunimo darbuotoja, kviečia moksleivius įsitraukti į AJE veiklas, bendrauja su jaunais žmonėmis, kad AJE jiems taptų sava, pažįstama ir artima. Kartu su gimnazijos bendruomene organizuojame renginius, įgyvendiname įvairias iniciatyvas. Glaudžiai bendradarbiaujame ir su Birštono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, kuri atlieka jaunuolių apklausas bei padeda atliepti jų lūkesčius, teikia idėjų, prisideda prie sprendimų priėmimo ir renginių organizavimo. Taip pat mezgami ryšiai su savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. AJE įkurtas „Superherojų“ klubas buria vyresnius savanorius birštoniečius, norinčius pasidalinti savo patirtimi, motyvuoti bei įkvėpti kitus.

Šalia kasdienių veiklų svarbus vaidmuo tenka ir koordinaciniam darbui. Man, kaip jaunimo reikalų koordinatorei, tenka rūpintis strateginiu jaunimo politikos planavimu, plėtoti partnerystes, stebėti jaunimo poreikių pokyčius ir ieškoti sprendimų, kurie padėtų AJE išlikti gyva, aktualia ir įtraukiančia erdve. Šis kelias nėra lengvas, bet kai šalia palaikanti ir visuomet ranką ištiesianti komanda – viskas įmanoma.

Džiugina ir tai, kad AJE „Birštonas“ užmezgė draugystę su Alytaus miesto atviru jaunimo centru „Be rėmų“ ir Vilkaviškio atviru jaunimo centru. Kartu dalijamės patirtimi, planuojame bendrus projektus, stovyklas bei kitas veiklas. Sulaukiame svečių ir iš kitų savivaldybių.

Visa tai – ne apie sienas, o apie žmones. Apie jaunimą, kuris atranda saugią vietą būti savimi, ir bendruomenę, kuri palaiko. Kai gimsta pasitikėjimas, ryšiai ir noras sugrįžti – supranti, kad einame teisingu keliu.

– Ar sunku pritraukti į tokias erdves jaunimą?

Renata: Jei sukuri aplinką, kurioje jaunimas jaučiasi saugiai, smagiai ir patogiai, juos pritraukti nėra sunku. Svarbiausia – atmosfera. Kai jaunuolis jaučia, kad čia gali būti savimi, jis noriai sugrįžta.

– Su kokiais lūkesčiais jaunimas ateina į AJE ir ką čia gauna?

Solveiga: Jauni žmonės visi labai skirtingi – vieniems norisi draugų, veiklų, kitiems – vietos atsikvėpti, pabūti. Būna, kad užsuka smalsumo vedini, nežinodami ko tikėtis. Kai kam tai tampa saugiu kampeliu pabėgti nuo kasdienės rutinos, erdve dalintis mintimis, idėjomis, būti išgirstiems.

Jauki aplinka, patogūs sėdmaišiai, jaukus apšvietimas ir skambanti muzika – atmosfera sukurta taip, kad būtų patrauklu jaunimui. Vieni pasineria į „Playstation“ žaidimus, kiti renkasi stalo žaidimus ar biliardo partiją, treti tiesiog gurkšnoja arbatą ar kavą, jaukiai šnekučiuojasi. Kalbant apie organizuojamas veiklas, jos labai įvairios: kūrybinės, lyderystės dirbtuvės, diskusijos, pokalbiai, sporto iniciatyvos, filmų vakarai, savęs pažinimo užsiėmimai, karjeros planavimo, kultūriniai renginiai, viktorinos, savanorystės galimybės. Viskas priklauso nuo to, kuo tuo metu jaunimas gyvena. Dažnai idėjos gimsta čia pat – iš pokalbio ar pajuokavimų. Svarbiausia, kad čia gali būti toks, koks esi. Su savo nuotaikomis, abejonėmis ar entuziazmu.

– Kaip ir buvo užsiminta, čia ypač svarbų vaidmenį atlieka jaunimo darbuotoja. Renata, sakykite, kaip Jums pavyksta pelnyti jaunimo pasitikėjimą? Kokiais pagrindiniais principais vadovaujatės dirbdama su jaunais žmonėmis?

– Stengiuosi būti atvira ir prieinama –išklausyti ir kalbėtis apie tai, kas jiems rūpi. Prisitaikau prie jų poreikių, interesų, o svarbiausia – leidžiu jiems būti savimi. Nenoriu, kad mūsų santykis būtų tarsi „mokytojas – mokinys“. Siekiu, kad jie matytų manyje draugę, kuria galima pasitikėti, bet kartu ir žmogų, kurį gerbia.

– Jaunimo sąvoka apima gana platų amžiaus laikotarpį (nuo 14 iki 29 metų). Kokio amžiaus jaunimas dažniausiai įsitraukia į AJE veiklas? Ar vyresnieji čia taip pat gali atrasti sau aktualių užsiėmimų?

Solveiga: AJE „Birštonas“ durys atvertos visiems jaunuoliams, tačiau dažniausiai čia lankosi 14–19 m. moksleiviai. Užsuka ir 13-mečiai. Jaunesnių klasių mokinius kviečiame į edukacijas mokykloje, kurių metu jaunimas susipažįsta su AJE. Tokiu būdu mažuosius birštoniečius auginame kaip potencialius AJE lankytojus.

Vyresni jaunuoliai, ypač nuo 20 metų, taip pat randa aktualios veiklos: dalyvauja renginiuose, dalijasi patirtimis, tampa „Superherojų“ klubo nariais, savanoriauja. Jiems siūlomos ir specialiai pritaikytos veiklos: vėlyvų vakarų krepšinio transliacijos, sportiniai turnyrai, naktiniai renginiai ar tiesiog ramesnis buvimas AJE gurkšnojant kavą, arbatą, žaidžiant biliardą ir bendraujant.

– Jaunimo erdvė veikia visus metus, tačiau, prasidėjus atostogoms, ypač svarbu jauniems žmonėms pasiūlyti alternatyvą rinktis prasmingą laisvalaikį. Ar AJE veikla bus vykdoma ir atostogų metu?

Renata: Daug jaunų žmonių vasarą planuoja dirbti, bet tiems, kurie turės laisvo laiko, siūlysime įvairių veiklų lauke. Parke, šalia kupolo ir rampų, planuojame organizuoti aktyvius žaidimus, kūrybines veiklas, leisime laiką mūsų terasose. Norime, kad vasara būtų ne tik poilsio, bet ir įspūdžių metas.

Solveiga: AJE „Birštonas“ veikia visus metus. Laukiame jaunų žmonių ir mokslo metų eigoje, ir per atostogas. Vasarą ypač svarbu pasiūlyti alternatyvų laiką leisti prasmingai: su bendraminčiais, veiklomis ir atradimais, kurie padeda augti, pažinti save ir užmegzti draugystes.

Birželio 30–liepos 4 dienomis AJE patalpose jau įvyko Birštono savivaldybės organizuojama dienos vaikų stovykla, o vyresnieji netrukus dalyvaus dviejų dienų stovykloje Vilkaviškio atvirame jaunimo centre.

Esame suplanavę ir daugiau veiklų vasaros atostogų metu: gyvų pokalbių, stalo žaidimų popiečių, sporto, kūrybinių užsiėmimų, jaukių vakarų terasose. Veiklos vyks AJE patalpose, „Parko lofte“ – kupole bei terasose, kur nuoširdžiai pasitiks jaunimo darbuotoja. Vasarą visų laukiame: Sporto ir sveikatingumo centre pirmadieniais–penktadieniais nuo 14.00 iki 18.00 val.; bei Jaunimo kupole „Parko lofte“ nuo 12.00 iki 20.00 val.

– Per pastaruosius metu AJE neabejotinai pasikeitė, tapo dar patrauklesnė, galbūt turite ir kitų ateities planų?

Solveiga: Per pastaruosius metus AJE tapo labiau matoma, gyvybinga, traukianti jaunus žmones. Atsirado daugiau erdvės veikloms, bendravimui, poilsiui, kūrybai. Kartu su jaunuoliais formuojasi bendruomenė, kurioje svarbus kiekvienas – nepriklausomai nuo amžiaus ar patirties. Vis dažniau jaunimas siūlo idėjas, imasi iniciatyvos, kuria veiklas drauge.

Šiais metais planuojama dar labiau praplėsti „Parko lofto“ erdvę – šalia kupolo ir lauko terasų bus statomas lauko boulingas, o atsipalaiduoti su knyga rankose ar klausantis muzikos kvies patogūs hamakai. Jau dabar čia galima patogiai įsitaisyti sėdmaišiuose terasoje ar kupole, pažaisti, pasikalbėti ar tiesiog pabūti. Siekiame, kad ši erdvė taptų traukos vieta tiems, kuriems artimas aktyvus, bet kartu ir ramus buvimas gamtos apsuptyje.

Taip pat buriamos jaunimo grupės, kurios kviečiamos diskusijoms apie AJE viziją ir jaunimui skirtų erdvių tobulinimą kurorte. Kartu planuojame projektus, o viena iš idėjų – laisvalaikio zonos įrengimas prie ežerėlio.

Sukūrus patrauklią infrastruktūrą, natūraliai atėjo metas daugiau dėmesio skirti tam, kas vyksta viduje – pokalbiams, veikloms, turiniui. Pastebime, kad jaunuoliai ieško ne tik erdvės, kur pabūti, bet ir prasmės – nori kalbėtis apie tai, kas jiems rūpi, augti, kurti, įgyti naujų patirčių. Todėl kitais metais daugiau dėmesio skirsime veikloms, kurios padėtų jauniems žmonėms save pažinti, sustiprėti, pasijusti svarbiems ir vertinamiems. Ieškosime temų, kurios aktualios, būdų įtraukti, galimybių išgirsti.

Mums svarbu, kad AJE ir jaunimo politika Birštone augtų kartu su jaunais žmonėmis – išliktų atvira, įtrauki, kviečianti kurti ir atrasti savo kelią. Kai idėjos gimsta kartu su tais, kuriems rūpi – jos tampa gyvos, tikros ir prasmingos.

– Solveiga, Jūsų, kaip jaunimo reikalų koordinatorės, nuomone, ką tokios erdvės duoda jaunam žmogui, o galbūt ir bendruomenei.

– Atviros jaunimo erdvės ir centrai – tai kur kas daugiau nei vieta su stogu virš galvos. Tai saugi, gyva aplinka, kurioje mezgasi ryšiai, auga pasitikėjimas, gimsta idėjos ir draugystė. Čia jauni žmonės jaučiasi laukiami, priimti tokie, kokie yra – su savo emocijomis, abejonėmis ar svajonėmis. Tai – ypač svarbu paauglystėje, kai vyksta identiteto paieškos, formuojasi vertybės ir ryšiai su pasauliu. Kai žinai, kad esi saugus, išgirstas ir niekas tavęs nespaudžia, yra lengviau atsiskleisti, kalbėtis, ieškoti, klysti ir vėl bandyti.

AJE prasminga dėl to, kad čia kuriamas ryšys, auginantis tikrą, nuoširdų bei gyvą bendravimą. Daugybė jaunuolių šiandien jaučiasi vieniši, neretai jiems trūksta pasitikėjimo savimi, sunku rasti artimą žmogų, kuriam galėtų pasipasakoti. AJE tampa vieta, kurioje galima tiesiog pabūti – be spaudimo ar vertinimo. Kur galima kalbėtis, žaisti, kurti ar tiesiog tylėti, kai to reikia.

Be emocinės paramos, čia atsiveria galimybės tobulėti, mokytis naujų dalykų, atrasti save per veiklas, diskusijas, kūrybą ar savanorystę. Dažnai būtent AJE tampa pirmąja vieta, kur jaunuolis drįsta imtis iniciatyvos: organizuoti renginį, padėti kitam, išsakyti savo nuomonę. Tai stiprina savivertę, ugdo atsakomybę, plečia akiratį ir netgi padeda aiškiau pamatyti savo ateities kelią.

Svarbiausia tai, kad šioje erdvėje viskas vyksta kartu su jaunu žmogumi. Idėjos, veiklos, pokyčiai gimsta iš bendro dialogo, iš domėjimosi, kas jauniems žmonėms rūpi. Ir būtent todėl AJE tampa prasminga – kurianti pasitikėjimą, auginanti žmogų ir padedanti jam jaustis vertinga bendruomenės dalimi.

Rimantė Jančauskaitė

Nuotraukos iš AJE „Birštonas“ ir „Gyvenimo“ archyvo