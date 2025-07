Viskas apie lašinius…

Kuo vertingi lašiniai? Kokiais atvejais derėtų jų vengti? Kokie lašiniai yra sveikiausi žmogaus organizmui?

Šiek tiek istorijos…

Lašiniai buvo populiarūs Rytų Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Žiemgaloje. X-XIX amžiuje Šalčininkų, Pabradės, Augustavo, Aukštadvario, Pakruojo, Žagarės ir kituose dvaruose įsisūrėjusius lašinius sandariai uždengdavo kubile ir palikdavo šaltoje tamsioje kamaroje. Vėlesniais amžiais lietuviai lašinius ir parūkydavo, bet kaimiečiai valgymui dažniau vartojo sūdytus, įvairiais prieskoniais gardintus lašinius.

• XVII-XX a. Aukštaitijos, Dzūkijos dvaruose sūdyti lašiniai, kaip gera prekė, būdavo vežama į Rytus ir į Vakarus.

Lašiniai – naudingas maistas

Mokslininkai, tirdami lašinių poveikį žmogaus organizmui, atrado sensacingų įrodymų, kad kiaulienos lašiniuose yra medžiagų, kurios stimuliuoja ląstelių atsinaujinimą, hormonų gamybą, gerina širdies raumenų darbą. Lašiniai naudingi endokrininei sistemai, imunitetui, padeda įveikti stresą.

Pasak Lietuvos dietologų draugijos prezidentės dr. gydytojos dietologės Rūtos Petereit, lašiniai turtingi A, D, F, E jaunystės ir grožio vitaminais bei mikroelementais. Juose yra apie 60 proc. gyvybiškai svarbių nesočiųjų riebalų rūgščių. Viena vertingiausių – unikali arachidono rūgštis. Ji stiprina kraujagyslių sieneles, gerina širdies raumens ir kitų organų darbą, stimuliuoja inkstų, smegenų veiklą. Arachidono rūgštis reguliuoja tinkamą „gerojo“ (didelio tankio) ir „blogojo“ (mažo tankio) cholesterolio santykį, t.y. padeda sumažinti blogųjų kraujo riebalų koncentraciją.

• Lašiniuose yra seleno, kuris saugo nuo vėžio, infarkto, insulto, kataraktos, lėtina senėjimo procesą.

Sūdyti ar rūkyti?

Kokius lašinius valgyti sveikiau: šviežius, sūdytus, rūkytus su raumeniu ar be jo?

Pasak gydytojos, lašiniai – kaloringas sūrus produktas, todėl derėtų juos vartoti saikingai, – iki 2 g per dieną. Sveikam žmogui geriausia pasmaguriauti lašiniais su raumeniu, tuomet organizmas gaus ne tik riebalų, bet ir baltymų, jausitės sotesni.

Sergantiems širdies ir kraujagyslių, kepenų, tulžies pūslės, skrandžio ar žarnyno ligomis ir turintiems padidintą kraujospūdį, sūdytų lašinių valgyti nederėtų.

Rūkyti lašiniai vengtini ir esant virškinamojo trakto sutrikimams (padidėjusiam rūgštingumui, lėtiniam ar buvus ūmiam skrandžio uždegimui, kasos, kepenų ligai), nes bet koks rūkytas ar keptas maistas dirgina jautresnę virškinimo trakto gleivinę ir gali sukelti pilvo pūtimą, raižymą, skausmą, sunkumo jausmą.

Jei esate sveiki, didelio skirtumo nėra, ar valgysite sūdytus, ar rūkytus. Svarbu nepiktnaudžiauti sūdytais lašiniais dėl galimai didesnio druskos kiekio.

• Žmogaus organizmui sveikesni – švieži ar silpnai sūdyti.

Lašinius valgykite su daržovėmis

Pasak pašnekovės, 100 g lašinių turi apie 770 kcal. Ir sūdytų, ir rūkytų lašinių per dieną pakanka suvalgyti nuo 10 iki 30 g (dviejų pirštų dydžio gabalėlį), o per savaitę – 100 g. Jeigu dirbate fiziškai ir sunaudojate daug energijos, galite suvalgyti ir daugiau.

Su kokiais maisto produktais lašiniai dera geriausiai? Juos patartina valgyti su raugintais kopūstais, agurkais, burokėliais, svogūnais, česnakais, taip pat su šviežių daržovių salotomis, pagardintomis alyvuogių ar linų sėmenų aliejumi.

• Vartojant per daug lašinių, ypač su raumeniu, kurie turi daugiau kalorijų, gali padidėti kūno svoris, cholesterolio kiekis kraujyje.

Kuriuo paros laiku lašinius valgyti sveikiausia?

Kai kurie mokslininkai pataria mažą lašinių bryzelį atsipjauti kiekvieną rytą. Tuomet organizmas gautų ne tik naudingų medžiagų, bet ir daug energijos. Rytinė juostelė lašinių naudinga tiems, kuriuos vargina virškinamojo trakto sutrikimai, vidurių užkietėjimas.

• Nereikėtų lašinių valgyti vakare, likus kelioms valandoms iki miego.

Kaip išsirinkti kokybiškus lašinius?

• Renkantis šviežius lašinius žiūrėkite, kad jie būtų vos rausvi, švarūs, be kraujosruvų ir dėmių (ypač geltonų), o odelė plona ir minkšta.

• Pjaunant lašinį ant peilio turėtų likti maži trupinėliai.

• Prieš perkant lašinius, juos pauostykite. Jie turėtų kvepėti panašiai, kaip kvepia šviežia mėsa, be jokių papildomų kvapų.

• Ragaujant šviežius lašinius, jie turėtų būti minkšti, malonaus skonio, tirpstantys burnoje.

• Jeigu lašiniai tąsūs, nesusikramto, veliasi burnoje ir nuteikia gomurį nemaloniai, – jų atsisakykite.

• Nevartokite pasenusių, pageltusių lašinių, jie nėra naudingi žmogaus organizmui, nes naudingosios medžiagos praradusios savo vertę. Lašinius laikykite šaldytuve.

Veronika Pečkienė