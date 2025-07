Kodėl tinsta kojos ar veidas? Ne visada tai sūraus maisto ar karščio pasekmė

Tinimas – dažnas, bet dažnai nuvertinamas simptomas, kuris gali reikšti ne tik per didelį druskos suvartojimą ar ilgą stovėjimą. Kojų ar veido pabrinkimas gali būti susijęs su kraujotakos sutrikimais, limfos tėkmės sulėtėjimu, inkstų ar širdies veiklos pokyčiais. Kai kuriais atvejais tinimą sukelia net ir netinkamai parinkti vaistai ar hormonų disbalansas. Svarbu atskirti, kada tinimas yra laikinas reiškinys, o kada – signalas apie rimtesnes organizmo problemas.

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė sako, kad vasarą tinimą, dar vadinamą edema, dažniausiai sukelia karštis ir per didelis druskos kiekis maiste.

„Bet yra ir kitų priežasčių – traumos, kraujotakos sutrikimai, kurie gali atsirasti dėl ilgo sėdėjimo ar stovėjimo, limfos skysčių susilaikymas, kuris gali būti susijęs su širdies ar inkstų veiklos sutrikimais, alkoholio vartojimas. Ūmus tinimas gali prasidėti ir dėl alerginės reakcijos“, – pastebi ji.

Tinimas ir ligos

Jeigu tinimas nepraeina per kelias dienas arba ilgainiui didėja, o kartu pasireiškia ir kiti simptomai – dusulys, skausmas, nuovargis, karščiavimas – arba žmogus jau serga lėtinėmis širdies, inkstų ar kepenų ligomis, tai gali būti rimtesnių sveikatos sutrikimų požymis. Vaistininkė ragina tokiais atvejais kuo greičiau kreiptis į gydytoją.

Tinimą taip pat gali sukelti tam tikros vaistų grupės: kalcio kanalų blokatoriai, nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, kortikosteroidai, hormoniniai vaistai, chemoterapiniai preparatai ir antidepresantai.

„Tokiu atveju gydytojai dažniausiai pakeičia vaistus, ir tinimas per kelias dienas išnyksta. Per daugiau nei septynerius metus vaistinėje esu mačiusi tik kelis tokius atvejus. Kaip tik neseniai vaistinėje lankėsi moteris, kuriai tino kojos – nuo blauzdų iki pėdų. Paaiškėjo, kad jai buvo paskirti nauji vaistai, o vienas jų galėjo sukelti tinimą kaip šalutinį poveikį. Rekomendavau informuoti gydytoją apie šį poveikį ir pasikonsultuoti dėl vaistų keitimo“, – dalijasi S. Korbutaitė.

Anot jos, esant nuolatiniam ar dažnai besikartojančiam tinimui būtina išsitirti inkstų funkciją, įvertinti kepenų būklę, širdies veiklą ir atlikti bendruosius kraujo tyrimus.

Kada sau padėti?

Geliai ir kompresinės kojinės padeda tais atvejais, kai tinimo priežastis – veninės kraujotakos sutrikimai. Kompresines kojines rekomenduojama dėvėti ir keliaujant – ypač ilgų skrydžių metu.

„Jei šios priemonės nepadeda arba atsiranda stiprus skausmas, tinimas pasireiškia tik vienoje kojoje – būtina kreiptis į gydytoją“, – pataria vaistininkė.

Limfos nutekėjimą gali padėti reguliuoti diuretikai, tam skirti homeopatiniai preparatai, vaistažolės – kiaulpienių šaknys, dilgėlių lapai, taip pat maisto papildai, pavyzdžiui, obuolių sidro actas, kuris veikia itin švelniai.

„Normaliam limfos nutekėjimui būtinas pakankamas skysčių vartojimas – limfa padeda iš organizmo pašalinti nereikalingas medžiagas, tokias, kaip mirusios ląstelės. Labai svarbios ir mankštos bei masažai – jie veikia trumpam, todėl būtina juos kartoti reguliariai“, – aiškina S. Korbutaitė.

Rekomenduojama dažnai keisti kūno padėtį: ilgai stovint – prisėsti, ilgai sėdint – pasivaikščioti. Jei tinimas jau pasireiškė, vaistininkės teigimu, jį gali sumažinti kojų pakėlimas aukščiau ir specialūs mankštos pratimai.

Kodėl tinsta veidas?

Pasak „Gintarinės vaistinės“ vaistininkės, dažniausiai tinsta veidas – ypač paakiai. Rytais tai gali pastebėti daugelis. Taip nutinka dėl miegojimo padėties – kai galva ilgą laiką yra žemiau, nei įprasta dieną, skysčiai, ypač limfa, susikaupia veido srityje.

„Tinimo stiprumą veido srityje dažnai nulemia genetika. Tinimą taip pat lemia plona veido srities oda ir tankus kraujagyslių tinklas. Rytais veido tinimą gali padėti sumažinti šaltas kompresas, vėsios kaukės ar net paprastas ledo kubelis – šaltis sutraukia kraujagysles, mažina uždegimą ir skysčių kaupimąsi. Svarbu nepersistengti ir vėsinti odą ne ilgiau kaip kelias minutes, kad jos nedirgintumėte“, – pažymi S. Korbutaitė.