Atsiskaitė sveikatos priežiūros, gydymo ir socialinių paslaugų įstaigų vadovai

Birželio 26 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyta per penkias dešimtis klausimų, išklausytos sveikatos priežiūros, gydymo, visuomenės sveikatos, globos ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovų 2024 m. veiklos ataskaitos.

Politikai palankiai įvertino visų rajono medicinos įstaigų veiklą, juolab joms vadovauja ilgametės darbo patirties turintys vadovai. Visos įstaigos praėjusius metus baigė su teigiamu balansu, buvo didinami atlyginimai darbuotojams.

Pasak Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės Angelės Sidaravičienės, centro aptarnaujamoje teritorijoje dėl demografinių priežasčių pacientų skaičius mažėja. Praėjusiais metais mirė 44 gyventojai, gimė – 6. Senstant gyventojams, nuolat auga slaugos paslaugų poreikis. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje 10 įsteigtų slaugos lovų yra finansuojamos iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto ir asmeninių gyventojų įnašų. Direktorė apgailestavo, kad dėl mažoms įstaigoms nepalankių įstatymų nuo 2024 metų liepos pabaigos teko sustabdyti ambulatorinių slaugos paslaugų teikimą pacientų namuose, jas perėmė Prienų PSPC, kuri yra suformavusi pilną specialistų komandą. Įstaiga deda pastangas, kad pritrauktų reikiamų slaugytojų ir gydytojų.

Jiezno PSPC direktorius Modestas Dimša pasidžiaugė sėkmingai įgyvendintu Stakliškių filialo patalpų renovacijos projektu. Jo teigimu, įstaiga praėjusius metus baigė su pelnu, atlyginimai darbuotojams mokami laiku.

Prienų PSPC direktoriaus Artūro Ivanausko teigimu, viešoji įstaiga jungia Prienų suaugusiųjų polikliniką, Vaikų ir odontologinę polikliniką, Išlaužo ambulatoriją, Šilavoto ambulatoriją ir N. Ūtos, Strielčių, Pakuonio medicinos punktus.

2024 m. įstaigoje įdarbintas šeimos gydytojas, vaikų ir paauglių psichiatras, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose kabinete – ergoterapeutas.

Įstaiga pradeda įgyvendinti psichiatrijos dienos paslaugų prieinamumo gerinimo projektą. Kadangi Revuonos g. 4 esantis pastatas bus rekonstruojamas, jame dirbę šeimos gydytojai ir vaikų ligų gydytoja persikėlė į pastatą Pušyno g. 4, Prienuose. Čia laikinai įsikūrė ir Klinikinė diagnostinė laboratorija. Nuo šio birželio pagal susitarimą su Prienų globos namais įdarbintas gydytojas psichiatras.

Kaip sakė VšĮ „Prienų ligoninė“ direktorė Jūratė Milaknienė, praėjusiais metais įstaigoje pacientams buvo suteikta 82 051 specializuota antrinio lygio paslauga, už kurias iš PSDF biudžeto gauta 6 117 568 Eur. Iš jų apie 80 proc. sudaro ambulatorinės paslaugos (73 428). Lyginant su ankstesniais metais, 2024 m. ligoninėje suteikta mažiau stacionarinių aktyvaus gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų, iš viso 2 233. Įstaigoje atliekami instrumentiniai ir laboratoriniai tyrimai, teikiamos reabilitacinės paslaugos. Ligoninė kiekvienais metais ruošia ir teikia investicinius projektus papildomoms lėšoms gauti iš Valstybės biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių fondų, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, siekdama užtikrinti paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Tarybos narė Loreta Jakinevičienė įstaigos vadovės pasiteiravo, galbūt yra numatyta reabilitacijos skyriaus plėtra, nes šiuo metu pacientams paskirtų procedūrų tenka ilgai laukti. J.Milaknienė atsakė neigiamai, jos teigimu, ligoninei trūksta patalpų. Šiuo metu ruošiamasi Priėmimo skyriaus patalpų rekonstrukcijai ir išplėtimui, vyksta projektavimo darbai.

Anot Veiverių PSPC direktorės Linos Kazlauskienės, Centre teikiamų paslaugų diapazonas platesnis, nei kitų rajono pirminių sveikatos priežiūros centrų. Įstaiga teikia ne tik pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros, pirminės stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, bet ir institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims bei savarankiško gyvenimo namų paslaugas. Įstaiga praėjusius metus baigė su teigiamu finansiniu rezultatu. Direktorė pasidžiaugė, kad dauguma pacientų labai gerai vertina ir palankiai atsiliepia apie įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę. Todėl prisirašiusių pacientų skaičius įstaigoje beveik nekinta.

Direktorės teigimu, viena iš svarbiausių problemų – seni, neremontuoti įstaigos pastatai, kuriuose vykdoma ambulatorinė, slaugos ir palaikomojo gydymo veikla. Kartu su Prienų savivaldybės specialistais buvo paruošti pirminiai planai įstaigos poliklinikos renovacijai, numatytos reikalingos patalpos, jų išplanavimas, apsvarstytos renovacijos galimybės kartu su savivaldybės vadovais.

Meras A.Vaicekauskas apgailestavo dėl to, kad projektavimo darbai pasirodė per brangūs, todėl nebuvo nupirkti. Jo įsitikinimu, rekonstrukcijos darbus galima vykdyti etapais, kitų metų savivaldybės biudžete tam reikėtų numatyti lėšų.

Prienų rajono visuomenės sveikatos biuras praėjusiais metais vykdė šias veiklas: visuomenės sveikatos stebėseną, visuomenės sveikatos stiprinimo bendruomenėse, vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūros, lėtinių neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų profilaktikos, užkrečiamųjų ligų profilaktikos, psichikos sveikatos stiprinimo ir susirgimų profilaktikos veiklas, vedė privalomuosius sveikatos mokymus ir kt. Įstaiga taip pat dalyvavo projektinėje veikloje, sukuriant Aplinkos oro monitoringo sistemą Prienų rajono savivaldybėje, gerinant sveikatos paslaugų kokybę gyventojams ir kt.

Meras pagyrė biuro direktorę Astą Gataveckienę ir jos komandą už tai, kad aktyviai dalyvauja įvairiose šventėse ir renginiuose, informuoja gyventojus apie sveikatai nepalankius rizikos veiksnius, pataria, kaip juos mažinti, propaguoja sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse, mokyklose.

Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė, be kita ko, papasakojo apie iššūkius, kuriems būtini sprendimai ir ištekliai. Vienos iš probleminių sričių – darbuotojų trūkumas; būtinybė steigti grupinio gyvenimo namus suaugusiems asmenims su negalia bei sergančiųjų demencija skyrių; poreikis rekonstruoti ar nugriauti Globos namų teritorijoje esančius senus pastatus.

Jiezno paramos šeimai centro direktorė Jūratė Žukauskienė su Tarybos nariais pasidalino rūpesčiais, kurie kyla įgyvendinant įstaigai priskirtas funkcijas, vykdant labai įvairias veiklas ir valdant nemažą ūkį. Centre teikiamos globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos laikinai apgyvendintiems vaikams, be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės paslaugos krizinėje situacijoje atsidūrusiems asmenims (šeimoms) ir jų vaikams; atokvėpio paslaugos neįgalius vaikus auginančioms šeimoms ir kitos. Centre veikia Vaikų dienos ir jaunimo centrai, organizuojamas užimtumas Senjorų klube, vedami mokymai globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims. Įstaigai priklauso ir treji šeiminiai namai Ašmintoje, Klebiškyje, Pakuonyje. Įstaiga teikia ir apgyvendinimo paslaugas Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems nuo karo, apnakvindina smurtą artimoje aplinkoje keliančius, pagal policijos orderį apgyvendintus asmenis. Pasak direktorės, pastarieji įstaigos kolektyvui sukelia nemažai problemų.

J.Žukauskienės teigimu, šeiminiuose namuose reikia įsteigti daugiau darbuotojų etatų, kad būtų užtikrintas tinkamas budėjimas naktimis. Kitas rūpestis – pritraukti daugiau asmenų, kurie galėtų tapti budinčiais globotojais laikinai apgyvendintiems vaikams.

Ir meras, ir Tarybos nariai pasidžiaugė Jiezno PŠC vadovės kompetencija, strateginiu mąstymu ir gebėjimu spręsti sudėtingas problemas.

Prienų socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė teigė, kad, augant socialinių paslaugų poreikiui ir apimčiai, kolektyvas susiduria su įvairiomis grėsmėmis. Dirbant su skirtingais finansavimo šaltiniais, administraciniai procesai tampa vis sudėtingesni. Socialinio transporto paslaugų teikimas, transporto priemonių remontas ir išlaikymas reikalauja papildomų lėšų. Jaučiamas darbuotojų trūkumas, todėl centras įdarbintų socialinį darbuotoją ir atvejo vadybininką. Direktorė išskyrė ir stipriąją įstaigos pusę – profesionalius darbuotojus ir sėkmingą projektinę veiklą, kurios dėka į įstaigą pritraukta nemažai lėšų gyventojams reikalingoms socialinėms paslaugoms finansuoti.

Dalė Lazauskienė