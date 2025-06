TACO principas Trumpo politikoje

Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) po įvykdytos šoką keliančios diversinės operacijos Rusijos viduje daugelį šio pasaulio galingųjų kelioms dienoms paliko šoke. Užpraeitą savaitę naktį iš šeštadienio į sekmadienį diversantai ukrainiečiai pirmiausiai atakavo strateginės reikšmės geležinkelio komunikacijas (vienos metu, Rusijos propagandos duomenimis, žuvo septyni žmonės, tarp jų – vaikai). O sekmadienio dieną apie pusantro šimto bepiločių orlaivių atakavo penkis karinius aerodromus, kuriuose bazuojasi rusų strateginė aviacija – sovietmečiu pagaminti Tu-95, Tu-22, Tu-160, A-50, An-12. Daugelio jų Rusijos pramonė nebesugeba pagaminti.

Ukrainos prezidentas Volodymiras Zelenskis sako, esą atakos metu buvo pažeista arba sunaikinta maždaug trečdalis Rusijos vadinamosios „branduolinės triados“ oro pajėgų komponento – branduolinį ginklą skraidinti galinčių orlaivių. Akylesni karybos ekspertai – skeptiškesni: nors SBU viešojoje erdvėje pateikė gana išsamius vaizdus, kurie užfiksuoti atakos metu, jie tuose vaizduose kol kas rado nuo 12 iki 22 apgadintų ar sunaikintų strateginių orlaivių. Dalis jų liepsnojo ypač skaisčiai, todėl įtariama, kad buvo pripildyti kuro bei amunicijos, skirtos atakoms prieš Ukrainą.

Viena dronais atakuotų Rusijos aviacijos bazių yra Irkutsko srityje – taigi už Uralo kalnų, Vakarų Sibire, daugiau nei 4 tūkst. kilometrų atstumu nuo Ukrainos. Todėl paaiškėjo, kad ukrainiečiai į ją pasiuntė ne tokį atstumą galinčių įveikti bepiločių spiečių, o sunkvežimiu gabenamus krovinius – konteinerinius namelius, kuriuose dronai buvo įtaisyti.

Vienas toks krovinys buvo vežamas ir Tolimuosiuose Rytuose, tačiau dėl kol kas neatskleistų priežasčių sprogo anksčiau laiko ir ten buvusiems strateginiams bombonešiams žalos nepadarė.

Neslėpdamas pasitenkinimo ironijos V. Zelenskis leido sau komentarą apie tai, esą jeigu Maskva būtų sutikusi su JAV, Europos Sąjungos ir Ukrainos lyderių siūlytomis 30 dienų paliaubomis, nieko panašaus nebūtų nutikę. Taip pat ir sprogimo šalia vadinamojo Krymo tilto nešančiųjų konstrukcijų, kuris buvo įvykdytas jau birželio 3 d. rytą.

Rusijos prezidentass Vladimiras Putinas su kolega iš JAV Donaldu Trumpu ta proga pasikalbėjo telefonu. Ir, kaip sakoma, abu liko ištikimi savo repertuarui. V.Putinas kaltino Ukrainą teroristinėmis atakomis, D. Trumpas valandą ir 15 min. trukmės pokalbį pavadino labai geru, tačiau „ne tokiu, po kurio karas Ukrainoje tuojau pat pasibaigtų taika“. Jis leido suprasti, esą suprantąs V. Putiną, kuris į ukrainiečių ataką dabar privalės „atsakyti“.

Nesunku išsinerti iš kailio primenant, kad Rusijos pajėgos, taip pat ir toji, dabar pakirstoji strateginė aviacija, talžo Ukrainos civilius bei gyvybiškai svarbią infrastruktūrą nuo pat 2022 m. vasario 24-osios. Kad niekas kitas neturi tokio dydžio moralinės teisės už tą talžymą adekvačiai atsakyti, kaip Ukraina. Vis dėlto yra labiau prasminga dar labiau įsitikinti, kad D. Trumpo „taikos plano“ versija gali būti tik Ukrainos kapituliacija. Kitaip jis ano reikalo neįsivaizduoja, nes Ukrainos pasipriešinimas agresoriui „padidina eskalacijos galimybę“, kaip pareiškė D. Trumpo pasiuntinys Ukrainai ats. gen. Keithas Kelloggas. D. Trumpą erzina, jei Ukrainos kariuomenė ir specialiosios tarnybos geba paneigti jo išankstinę nuostatą, esą ši šalis tame kare „nebeturi kortų“.

Jei būtų taip, kaip mąsto D. Trumpas, visas pasaulis nebūtų patyręs šoko po užpraeito savaitgalio įvykių. Kad viskas vyktų taip, kaip JAV prezidentas nori (sako, kad nori sustabdyti karą), jam tereikia virš V. Putino galvos pakabinti bent simbolinį Damoklo kardą – pritarti kad ir sankcijų JAV Kongrese įstatymui, su kurio projektu it nelaimingas bėdžius blaškosi senatorius Lindsey Grahamas.

Vietoj to jis kalbasi su V. Putinu apie Iraną, kažkokio „labai gero“ JAV ir Rusijos verslo sandorio perspektyvas. Ir šioje aplinkoje, jo požiūriu, jam labiausiai trukdo pasiduoti nesutinkantis V. Zelenskis ir Ukrainą bent jau žodžiais remianti Europa.

Beje, JAV prezidentas pagaliau sužinojo, ką reiškia abreviatūra TACO. Ne, tai ne meksikietiškos virtuvės patiekalo pavadinimas, o žurnalistų (regis, „Financial Times“) sugalvotas D. Trumpo politikos nuo antrosios jo kadencijos pradžios apibūdinimas. Angliškai – „Trump allways chicken out“ – Trumpas [sukėlęs sąmyšį] visada pabėga it viščiukas.

Žiniasklaida skelbia, kad JAV prezidentą TACO paminėjimas labai nervina. Ar maždaug tiek pat, kaip V. Putiną – ukrainietiškos atakos prieš jo strateginę aviaciją?

Rytas Staselis