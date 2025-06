Projekto kodas: NSA-FA-NFA-2024-0033

FIZINIS AKTYVUMAS – SVEIKESNĖS VAIKYSTĖS PAGRINDAS!

2024 metų liepos mėnesį prasidėjęs projektas „Kartu judėti smagiau!“ jau spėjo įrodyti, kad fizinis aktyvumas gali būti ne tik naudingas, bet ir smagus! Šis inovatyvus projektas, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, įtraukė jaunuosius dalyvius į įvairias sportines veiklas, padėdamas formuoti sveikus įpročius nuo pat mažens.

Projektas įgyvendinamas su 5 partneriais:

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

Šiaulių lopšeliu-darželiu „Trys nykštukai“

Mažeikių lopšeliu-darželiu „Bitutė“

Vilniaus lopšeliu-darželiu „Jurginėlis“

„Žingsnis po žingsnio aplink savo miestą“ – smagus ir aktyvus laikas vaikams gryname ore

Nuo 2025 metų sausio 29 dienos startavusi veikla „Žingsnis po žingsnio aplink savo miestą“ kviečia vaikus leistis į pažintinius žygius kartu su fizinio aktyvumo specialistais. Veiklos organizuotos Kėdainių rajone, Prienų rajone, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybėse. Vaikai žygiuoja skirtingais maršrutais, pažindinasi su savo gyvenamąja aplinka, mokosi orientuotis, skaityti žemėlapius, ieško „lobių“ ir atlieka įvairias aktyvias užduotis. Tai ne tik fizinis aktyvumas, bet ir atradimų kelionė, padedanti lavinti vaikų smalsumą, pastabumą bei socialinius įgūdžius.

Veikla skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, ypač tiems, kurie dar nelanko sporto būrelių arba turi mažiau galimybių aktyviai leisti laiką. Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę po 1,5 valandos ir trunka ne trumpiau kaip tris mėnesius.

„Sportas mano kieme“ – judėkime kartu!

Nuo 2025 metų vasario 11 dienos vykdoma veikla „Sportas mano kieme“ suteikia vaikams galimybę sportuoti savo kiemuose, skveruose, žaidimų ir sporto aikštelėse – visai šalia namų. Ši iniciatyva apima Kėdainių, Prienų rajonų, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybes. Vaikai kartu su fizinio aktyvumo specialistais šokinėja, ropoja, važinėja dviratukais, lavina pusiausvyrą ir koordinaciją, žaidžia aktyvius žaidimus, o svarbiausia – patiria judėjimo džiaugsmą lauke.

Veikla skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie dar nesportuoja organizuotai ar turi mažiau galimybių dalyvauti fiziniame aktyvume. Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę po 1,5 valandos ir trunka mažiausiai tris mėnesius. Ši veikla ne tik skatina fizinį aktyvumą, bet ir padeda mažinti laiką, praleidžiamą prie ekranų.

„Mokomės draugiškai varžytis“ – fizinis aktyvumas per komandinius žaidimus

Nuo 2025 metų kovo 24 dienos startavusi veikla „Mokomės draugiškai varžytis“ vykdoma Kėdainių, Mažeikių, Prienų rajonuose bei Šiaulių mieste. Ši veikla kviečia vaikus aktyviai sportuoti per komandinius žaidimus, estafetes ir įvairias fizines rungtis. Vaikai mokosi draugiškumo, bendradarbiavimo, komandinio darbo ir pagarbos – tiek sau, tiek kitiems.

Ši iniciatyva skirta vaikams, kurie neturi galimybės lankyti sporto būrelių, taip pat tiems, kuriems reikia papildomos motyvacijos. Didžioji dalis dalyvių – mažiau fiziškai aktyvūs vaikai. Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę po 1,5 valandos ir tęsiasi ne trumpiau nei tris mėnesius.

„Judrūs žaidimai lauke“ – linksmas ir aktyvus laisvalaikis vaikams

2025 metų kovą prasidėjusi veikla „Judrūs žaidimai lauke“ skirta vaikams, norintiems aktyviai leisti laiką žaidžiant gryname ore. Veiklos vyksta Mažeikių, Prienų rajonuose, Šiaulių ir Vilniaus miestuose. Fizinio aktyvumo specialistai moko daugiau nei 50 skirtingų judrių žaidimų – nuo gerai žinomų, tokių kaip „Katė ir pelė“ ar „Akla višta“, iki šiuolaikinių komandinių žaidimų. Užsiėmimai vyksta kiemuose, skveruose ir parkuose – visai šalia vaikų namų.

Veikla skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie dar nelanko sporto būrelių ar turi mažiau galimybių aktyviai leisti laiką. Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę po 1,5 valandos ir trunka tris mėnesius. Tai puiki proga lavinti greitumą, vikrumą ir reakciją be jokios papildomos įrangos – tik su draugais ir gera nuotaika.

Visos veiklos yra projekto „Kartu judėti smagiau!“ dalis.

Projektas bendrai finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Bendras finansavimas sudaro 171 420,05 €.

Projekto trukmė 18 mėnesių – nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Projekto pareiškėjas: VšĮ „Mokymų sinergija“