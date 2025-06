Naujųjų laikų kronikos

Justinas ADOMAITIS

Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis Vytauto Didžiojo universitete, Leonido Donskio bibliotekoje, pristatė savo naujausią knygą „Visoj Europoj tuščia be tavęs“. Pasak autoriaus, pavadinimui pasirinkta poetės Juditos Vaičiūnaitės eilėraščio eilutė, todėl politiko, mokslininko, publicisto žvilgsnis į Lietuvą, Europą ir pasaulį balansuoja tarp veiksmo dokumentikos, filosofinių įžvalgų ir poetinių nukrypimų. Prof. L. Mažylis prisipažįsta, jog visos penkios jo knygos („99 metai po įvykio“, „Europos pusdiplomis“, „Vėl karas Europoje“, „Dar ne vakaras, Europa“ bei paskutinioji „Visoj Europoj tuščia be tavęs“) – tai autentiški dienoraščiai. Būtent dienoraščių forma ir stilistika per šimtmečius išlaikė istorinių liudijimų patikimumo egzaminą.

„Vienuolika metų užtruko Lietuvos pasirengimas stoti į Europos Sąjungą, – kalba prof. L. Mažylis, – ir šiandien po dviejų dešimtmečių mūsų dalyvavimas bendrijoje nėra savaime suprantama duotybė, o kantrus kasdienis darbas ir atsakomybė“.

Knygos pristatymo renginį moderavusi VDU docentė Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė kalbėjo, jog prof. L. Mažylis yra tyrinėtojas, mokslininkas, žmogus, kuris ES vertina kaip tyrimų lauką, tyrimų objektą, ir tai yra jo publicistikos unikalumas bei stiprybė.

„Šis darbas išsiskiria iš ankstesnių – jame ne tik aptariama Europos Parlamento veikla ir mano asmeninė patirtis jame, bet ir analizuojami rinkimų verpetai, kuriuose atsidūriau. Aprašau politinius procesus Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje“, – teigia prof. L. Mažylis.

Pasak jo, knygoje nagrinėjamos temos naujausiame geopolitiniame diskurse įgauna dar gilesnę prasmę. Peržvelgdamas praėjusius metus, prof. L. Mažylis aptaria nerimą keliančius signalus – besikeičiančią Amerikos politiką, jos santykius su Europa, demokratinės Europos galimybes gintis, Lietuvos politinę situaciją bei Ukrainos ateitį po karo. Knygoje „Visoj Europoj tuščia be tavęs“ taip pat pateikiami įvairūs politiko tekstai: straipsniai, balsavimų pagrindimai, kreipimaisi į ES institucijas įvairiais klausimais, pokalbis su prof. Vytautu Landsbergiu, poetiniai intarpai. Nuoširdumu pakeri knygos autoriaus pasakojimas apie vyno kelią – nuo dešimtoko Liudo kelionės į literatūrinius Anykščius, kuriuose buvo ir vyno gamykla, paskui – Moldova, kur gyveno L. Mažylio mokslinės disertacijos vadovas, iki pastarojo dešimtmečio – Bulgarijos, Lichtenšteino vynuogynų lankymas ir degustacijos.

Patyrusio skaitytojo požiūriu „Visoj Europoj tuščia be tavęs“ – tai gurmaniška knyga su politiniu prieskoniu.