Žemė vaikų rankose 2025: mažos rankos – dideli darbai

Birštono l.d. „Giliukas“ Drugelių grupės vaikai dalyvauja tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projekte „THE EARTH IS IN CHILDREN’S HANDS / ŽEMĖ VAIKŲ RANKOSE 2025“, kuris suburia švietimo bendruomenes iš Lietuvos ir įvairių pasaulio šalių. Projekto tikslas – skatinti vaikų ekologinį sąmoningumą, kūrybiškumą, atsakomybę už aplinką bei plėtoti bendradarbiavimą tarp skirtingų kultūrų ir šalių ugdymo įstaigų.

Šis projektas suteikia puikią galimybę net patiems mažiausiems vaikams prisidėti prie svarbių aplinkosauginių temų: nuo atliekų rūšiavimo, gamtos saugojimo iki tvaraus gyvenimo būdo supratimo. Per įvairias veiklas – žaidimus, meninius projektus, eksperimentus, išvykas į gamtą ir bendrus kūrybinius darbus – vaikai mokosi mylėti ir saugoti mūsų planetą.

Vienas iš ryškiausių projekto momentų – simbolinė akcija „Žemė vaikų rankose“, kurios metu vaikai, pasitelkdami įvairias perdirbtas medžiagas, kūrė didžiulį žemės rutulį, kurį apsupo patys, tarsi ją apkabindami. Tai ne tik kūrybiška veikla, bet ir gili simbolinė žinutė – mūsų Žemės ateitis priklauso vaikų rankoms, o mes, suaugusieji, turime juos įkvėpti ir išmokyti ją saugoti.

Šis projektas ne tik padeda vaikams suprasti ekologines problemas, bet ir skatina tarpkultūrinį bendravimą – per bendras veiklas, dalijimąsi nuotraukomis, idėjomis ir pasiekimais su kitų šalių ugdymo įstaigomis. Vaikai mato, kad rūpestis planeta jungia žmones visame pasaulyje, nepaisant kalbos ar geografinio atstumo.

Dėkojame tėvams už prisidėjimą ir kviečiame kartu kurti aplinką, kurioje augtų atsakingi, sąmoningi ir pasauliui neabejingi vaikai. Juk pokyčiai prasideda nuo mažų žingsnių – nuo vaikų šypsenų, žalių daigelių vazonėliuose ar surūšiuotų buteliukų. Žemė – mūsų visų namai. Saugokime ją!

Mokytoja Jurgita Pagrandytė