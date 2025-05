Lietuvos Respublikos Seimas 2025-uosius metus paskelbė lėktuvo ANBO sukūrimo ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metais. Minint šiuos metus Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama Vytauto Didžiojo karo muziejaus paroda „Su ANBO aplink Europą“.

Skrydis lietuviškais lėktuvais per Europos šalis yra vienas svarbiausių įvykių nepriklausomos Lietuvos aviacijos istorijoje. Jo sumanytojas, organizatorius ir vadovas – Antanas Gustaitis, ANBO konstruktorius ir serijinės gamybos organizatorius. ANBO IV buvo greičiausi ir efektyviausi lėktuvai Lietuvoje. Kadangi šie lėktuvai pasižymėjo itin geromis savybėmis, konstruktorius nutarė pademonstruoti juos labiausiai išsivysčiusioms to meto Europos valstybėms. Skrydžiui pasirinkti trys pirmosios serijos ANBO IV, pažymėti 61, 62 ir 63 numeriais. Lėktuvus pilotavo Karo aviacijos mokyklą, Aukštųjų karininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kursų Aviacijos skyrių ir užsienio šalių karo akademijas baigę lakūnai, kurie parodė, kad lietuvių tauta turi rimtą potencialą aviacijos srityje. Lietuviškų lėktuvų ANBO IV skrydis buvo skirtas pirmosioms istorinio Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metinėms paminėti.

Skrydžio dalyvių sudėtis: plk. ltn. Antanas Gustaitis ir kpt. Juozas Namikas, kpt. Jonas Liorentas ir ltn. Romualdas Marcinkus, ltn. Jonas Mikėnas ir vyr. mechanikas Kazys Rimkevičius.

Lėktuvai iš Kauno aerodromo startavo 1934 m. birželio 25 d. Buvo aplankytos Europos valstybių sostinės: Stokholmas, Kopenhaga, Amsterdamas, Briuselis, Londonas, Paryžius, Roma, Viena, Praha, Budapeštas, Bukareštas, Kijevas ir Maskva, nuskrista apie 9000 kilometrų. Dar 1000 km skrydžio dalyviai nuskrido itališku daugiaviečiu lėktuvu „Caproni“, vykdami iš Romos į Milaną ir atgal. Liepos 19 d. eskadrilė, nuskridusi apie 10000 km, sėkmingai sugrįžo į Kauną.

Aplankytų šalių žmonės stebėjosi, kad tokia maža, visai neseniai atsikūrusi valstybė skraido savos gamybos lėktuvais. Skrydžio tikslas buvo išmėginti patiems ir parodyti kitiems ANBO IV pajėgumą ir patikimumą, užmegzti naujas pažintis, o svarbiausia – patikrinti lakūnų Karo aviacijoje įgytas žinias. Daugiau panašių skrydžių Lietuvos karo aviacijos istorijoje nebuvo.

Dešimtyje parodos stendų eksponuojami dokumentai ir nuotraukos, atspindintys geriausią plk. ltn. Antano Gustaičio sukonstruotą kūrinį – ANBO IV, supažindinama su skrydžio aplink Europą dalyviais, pateikiami atsiminimai, atvirlaiškiai, spaudos apžvalgos iš trijų ANBO IV kelionių per dvylika Europos valstybių. Parodoje akcentuojama, kad 1934 m. birželio–liepos mėn. atliktas skrydis aplink Europą yra tikrai pats sėkmingiausias ir žymiausias Nepriklausomos Lietuvos karo aviacijos žygis.

Paroda Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje veiks iki š. m. gegužės 24 d.