Pasiruošę išgyventi: kiekvieno iš mūsų atsakomybė ekstremaliosios situacijos metu

Ekstremaliosios situacijos gali įvykti netikėtai, tačiau pasiruošimas joms padeda jaustis saugiau ir užtikrinčiau. Gamtos stichijų sukeltoms nelaimėms, tokioms, kaip potvynis, viesulas, uraganas, ar ekstremaliosioms situacijoms, kilusioms dėl žmogaus veikimo ar neveikimo, tarkime, gaisrui, radiologiniam pavojui ar netgi karui, būtina ruoštis iš anksto. Kiekvieno mūsų atsakomybė yra žinoti pagrindinius žingsnius, kaip turėtume elgtis ruošdamiesi galimoms nelaimėms, ir kodėl svarbu tai daryti jau dabar.

Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) patarėjo Donato Gurevičiaus, svarbu turėti planą ir komandą – gerai informuotus šeimos narius, nes pasirengimas nelaimėms prasideda nuo pirmųjų žingsnių.

Pasidomėkite, kaip būsite perspėti

Informacijos apie perspėjimo sirenų tinklą nuo šiol galima rasti mobiliojoje programėlėje LT72 ir, be abejo, interneto svetainėje LT72.lt esančiame žemėlapių tinkle. Jeigu sirenos arti namų nėra, lieka alternatyvus perspėjimo būdas – pranešimas į mobilųjį telefoną. Jeigu per pastaruosius 12 mėnesių negavote jokio perspėjimo pranešimo, tikėtina, negausite jo ir kitos nelaimės atveju. Rekomenduojama pasirūpinti, kad nustatymai mobiliajame telefone veiktų tinkamai. Jei negalite padaryti to patys, kreipkitės į mobiliojo operatoriaus atstovybę.

Pasirenkite planą

Ekstremaliųjų situacijų metu, kad nekiltų panika, svarbu turėti ir būti aptarus su šeima aiškų, iš anksto parengtą veiksmų planą ir veikti kaip komandai. Rekomenduojame iš anksto atsisiųsti ir su šeimos nariais išbandyti mobiliąją programėlę LT72. Reikėtų iš anksto susitarti, kas sudarys jūsų komandą. Turėtumėte susitarti tarpusavyje, kaip elgsitės skirtingais atvejais, kur susitiksite, jei būsite skirtingose vietose, kur slėpsitės ar evakuositės, kaip ten atvyksite, kas paims išvykimo krepšį ir panašiai. Iš anksto sutarti veiksmus labai svarbu, nes įvykus nelaimei susisiekti telefonu nebūtinai pavyks, nes, tarkime, gali neveikti mobilusis ryšys.

Pasirūpinkite išvykimo krepšiu ir ištekliais

Svarbu iš anksto pasirūpinti išvykimo, arba vadinamuoju išgyvenimo, krepšiu, nes laiko jį ruošti nutikus nelaimei gali ir nebūti. Nutikus nelaimei visiems vienu metu gali prireikti tų pačių dalykų – grynųjų pinigų, degalų ir panašiai. Tuo patariame pasirūpinti iš anksto, kad netektų stovėti eilėse prie bankomatų ar degalinėse. LT72 mobiliojoje programėlėje yra speciali skiltis, padėsianti gyventojams susikrauti svarbiausius išvykimo krepšio daiktus.

Kad netaptume našta nutikus nelaimei, atsargų kiekvienas turėtume turėti mažiausiai trims paroms. Nereikėtų prisipirkti vien konservų, reikėtų turėti įprastų maisto produktų, pakankamai vandens atsigerti ir asmeninei higienai. Taip pat rekomenduojama turėti vandens filtrų, vandenį valančių tablečių.

Karo atveju paprastai siekiama sunaikinti tokius kritinius taškus, kaip energetiniai objektai, vandentiekis, kad būtų sukelta kuo didesnė panika ir nevaldomas žmonių judėjimas. Iš Ukrainos pamokų žinoma, kad, pirmiausia, kiekvienas turime būti pasiruošę išgyventi be tarnybų pagalbos bent savaitę. Tai reiškia, neapkrauti gaisrinės, medikų, policijos, gelbėtojų ir visų kitų struktūrų, kurios numatytos padėti civiliams. Taip atlaisviname tarnybas tiems, kurie nebegali išbūti be jų.

Nelaimės atveju iš anksto pasiruošę piliečiai bus tikri deimantai

D. Gurevičius pabrėžia, kad svarbus yra bendruomeniškumo jausmas, nes yra vienišų žmonių, žmonių su negalia. Svarbu bendrauti su kaimynais, pasiteirauti jų, ar jie žino, kaip pasiruošti nelaimėms, ar turi atsisiuntę LT72 mobiliąją programėlę. Su kaimynais galima pakalbėti apie priedangą ar rūsį, susitarti, kuriame sandėliuke bus laikomi, tarkime, čiužiniai, kuriame – maisto atsargos ar kiti rezervai, galbūt sutarti dėl bendro generatoriaus, biotualeto įsigijimo, aptarti, kaip bus rūpinamasi šiukšlėmis.

Lietuvos šaulių sąjungos Mokymų ir nekinetinių operacijų centro metodininkas Gediminas Armonavičius, paklaustas apie pagrindines klaidas, kurias daro žmonės ruošdamiesi galimoms ekstremaliosioms situacijoms, pastebi, jog dalis žmonių domisi, bet nesiruošia nelaimėms. Rekomenduojama apsibrėžti 30 ir 50 kilometrų spindulį nuo taško, kuriame gyvenate, ir tapti savo rajono ekspertu. Tai – geriausias pasiruošimas galimoms nelaimėms, o tokie piliečiai nelaimės atveju bus tikri deimantai. Be to, Lietuvoje yra unikali organizacija – Lietuvos šaulių sąjunga. Prisijungus prie jos galima įgyti reikiamų įgūdžių, kaip pasiruošti galimoms nelaimėms, ir sužinoti, kaip elgtis joms nutikus. Informacija apie įvairius organizuojamus mokymus skelbiama tinklalapyje www.svarbiospamokos.lt.

Informacija ir patarimai apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms skelbiami tinklalapyje LT72.lt ir mobiliojoje programėlėje LT72. Esant interneto ryšiui, atidarius programėlę išmaniajame įrenginyje duomenys kiekvieną kartą yra išsaugomi ir atnaujinami. Paskutiniai duomenys vėliau rodomi net ir be interneto ryšio.

Informacija parengta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos užsakymu