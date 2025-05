Istorijos, prisiminimai, gyvenimai… atgaivinti kultūrinėje naktyje… tik niekam nesakyk…

Arba

Slapta kultūrinė naktis ir meninėmis instaliacijomis atgimstančios prieniečių istorijos – meninis vyksmas „Tik niekam nesakyk“ intriguoja savo paslaptimi

Gegužės 16 d. Prienuose organizuojamas išskirtinis vakaras: du seansai… 10 meninių instaliacijų… dviejų valandų kelionė per prisiminimus, papasakotus… kitaip. „Tik niekam nesakyk…“ – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vykdomas projektas, meninis vyksmas, kurio tikslas – pristatyti visuomenei gyvąją Prienų krašto istoriją, pasitelkiant inovatyvias menines formas.

Jau gegužės 16 d. Prienų unikalumą per meną pristatysiantis projektas „Tik niekam nesakyk…“, į Prienus kvies pažvelgti per vietos gyventojų pasakojimus ir prisiminimus. Šis projektas – tai įvairių disciplinų menininkų atsakas į miestiečių istorijas. Remdamiesi prieniečių pasidalintomis istorijomis, įvairių žanrų kūrėjai jas pamatė įvairiai: vizualizacijomis, instaliacijomis, molio dirbiniais, muzika, šiuolaikiniu šokiu ir vaidybiniais etiudais.

Kitokia renginio komunikacija

Kaip teigia projekto vadovė Živilė Rusevičienė, „nuo pat pradžių tai labai bendruomeniškas ir asmeniškas projektas. Tiek istorijų rinkimas, tiek jų įgyvendinimas, tiek pristatymas visuomenei yra tarsi šnabždėjimas draugui į ausį savo asmeninę istoriją, paslaptį. Dėl to taip jį norėta ir pateikti: asmeniškai kviečiant, paimant už rankos ir sakant – „Eime! Eime atrasti ir pažinti. Pajausti savo kraštą ir savo bendruomenę.“

Užuominas apie projektą galima aptikti ant kavos puodelio, užsukus į Beržyno parką, ar užsisakius pietus miesto centre, ant kubo, keliaujančio po miestą, arba trumpučiuose vaizdo įrašų anonsuose soc. tinklų erdvėje suvedus „tik niekam nesakyk…“.

Šį projekte puoselėjamą bendrumo jausmą norima išlaikyti iki pat pabaigos, tad planuojama neapsiriboti vienu kultūriniu renginiu. Projekto organizatoriai skatins kultūrinių seansų dalyvius tapti šios iniciatyvos ambasadoriais, kurie kviestų savo aplinkos žmones eiti ir pažinti viešosiose miesto erdvėse eksponuojamas menines instaliacijas, sukurtas pagal prieniečių pasakojimus. Vienos instaliacijos čia gyvuos trumpiau, o kitos – iki pat vasaros pabaigos. Tikimasi, jas pažinti spės nemaža dalis Prienų bendruomenės narių ir turistų.

Senos istorijos atgimsta jaunosios kartos menininkų akimis

Tai, jog projektas yra ypatingas, byloja tiek komandos narių, tiek menininkų, kūrusių menines instaliacijas aktyvus įsitraukimas. Kaip pastebi Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto studentė Žiedūnė Matulevičiūtė, kūrusi animaciją apie Eglės Aukštakalnytės-Hansen vaikystės prisiminimus, gal dabar ir kitas laikmetis, kita karta, bet jos ir Eglės vaikystės prisiminimuose – nemažai panašumų.

„Mano mama pynė man kasas, bandė pagyvinti nuobodžią mokyklinę uniformą, o sėdėdama mokyklos suole aš „keliavau“ – svajojau. Visai kaip Eglės Aukštakalnytės-Hansen prisiminimuose apie jos vaikystės patirtis Prienų mieste. Tai buvo be galo širdį suvirpinantis tekstas, kuris man priminė vaikystę, todėl pasirinkti, apie ką kurti vaizdo įrašą, nebuvo sunku. Geriau pažinus Prienus, nekilo klausimų, kaip pavaizduoti „virtualią kelionę“. Plaukimas laiveliu Nemuno upe tapo natūraliu ir neginčijamu pasirinkimu – taip mūsų herojė animacijoje keliavo per visus miestus, kuriuos vaikystėje matė savo pašto ženklų kolekcijoje. Kodėl pasirinkau animaciją? Animacijoje taisyklių nėra, gali piešti ir svajoti be ribų, taip, kaip tai daro vaikai.“

Kitą animaciją, kurioje atsiveria Prienuose esančių pastatų istorija, kūrusi autorė džiaugiasi proceso metu Prienus atradusi iš naujo – „anksčiau apie Prienus žinojau tik iš močiutės pasakojimų – ji buvo kilusi iš šio krašto. Rengdama projektą, ieškojau įdomiausių miesto pokyčių, lyginau, kaip Prienai atrodė „tada“ ir kaip jie atrodo „dabar“. Nesitikėjau atrasti tiek daug įdomių, iki tol nežinomų faktų! Daugelis šio miesto pastatų su savimi nešasi unikalias istorijas, kurių kultūrinė reikšmė svarbi ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Labiausiai man patiko tai, kad šis miestas, nors ir nedidelis, turi didelę širdį – čia jaučiamas ramus, žmogiškas ritmas, šilti žmonės ir išsaugotas glaudus ryšys su gamta. Labai džiaugiuosi suteikta galimybe šį miestą patirti iš arčiau – per jo gražią ir prasmingą istoriją. Iš pirmo žvilgsnio Prienus mačiau kaip nedidelį Lietuvos miestelį, tačiau pasidomėjusi artimiau, atradau jį iš naujo.“ – dalinasi VDA dizaino katedros studentė Smiltė Jurkševičiūtė.

Tuo tarpu, muzikinį garso takelį istorijai apie Prienų gaisrą kūrusi, iš šio krašto kilusi muzikos kūrėja Rūta Petty pasidalijo jautria išpažintimi: „Prie šio projekto prisėdau su sudaužyta širdimi. Buvau beveik perėjusi viską – nuo neigimo ir derybų iki depresijos ir pykčio. Beliko tik susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti. Kaip tenka paleisti sudegusį namą – kartu su prisiminimais, neišsipildžiusiais ateities planais ir tuo, kas jame slypėjo – taip ir aš, per šį kūrybinį procesą, rodos, paleidau.“ Rūta kartu su garsiu Lietuvos šiuolaikinio šokio šokėju Petru Lisausku pristatys vieną reikšmingiausių istorijų – Prienų gaisrą, smarkiai pakeitusį miesto veidą. Šokio ir muzikos sintezė pakvies žiūrovą į 26 degantį namą su visais jame vykstančiais išgyvenimais. Apie tai, ką Prienams yra tekę patirti ir išgyventi savo menine instaliacija „Beveik tamsu“ kalbės ir kraštietis jaunosios kartos menininkas Danielius Aldakauskas, šiuolaikiškai ir pagarbiai žvelgiantis į 1944 m. Prienų bombardavimo istoriją. Prienai kaip miestas, nors ir nėra labai senas, tačiau daug patyręs ir sparčiai augantis, turtingas savo žmonėmis, gamta ir istorija, kuriuos ir kviečiame kartu atrasti ir pajausti naujai.

Kultūrinė naktis

Kaip jau minėta, gegužės 16 d. yra ta diena, kai prieniečiai turės pirmąją progą pažinti įvairiose miesto erdvėse įsikūrusias menines instaliacijas. Tai bus išskirtinė galimybė miestą patirti kitaip, kai visos 10 instaliacijų atsivers žiūrovams. Dėl savo formato, kai kurios po šios nakties gyvuos vos savaitę, kitas – bus galima išvysti tik youtube kanale, tad tai išskirtinė galimybė pažinti jas pilnam grožyje. Kultūrinės nakties maršrutas bus praturtintas šiuolaikinio šokio pasirodymu, gyvai atliekama atlikėjos Lukos Uogintaitės, bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro atviros jaunimo erdvės „Prienas“ roko grupės „Vintažnikai“ akustine muzika, vaidybos studijos „Gal meno?” ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos scenos kalbos studentų kurtais vaidybiniais etiudais ir Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos dizaino studijos „Modus“ modelių kompozicijomis.

Visa tai gali patirti ir TU. Registracijos į kultūrinę naktį nuorodą rasi soc. tinkle „Facebook“: projekto „Tik niekam nesakyk“ ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centro paskyrose. Užsiregistravusiems dalyviams bus išsiųsta tiksli informacija, kada, kur ir kaip vyks kultūrinė naktis, kas laukia dalyvių ir kt. Tokia patirtis Prienuose – pirmą kartą. Nori tapti jos dalimi – ieškok užuominų, registruokis ir nepamiršk… tik niekam nesakyk… neatskleisk detalių, o pakviesk prisijungti! Kultūrinės nakties metu viską sužinosi.

