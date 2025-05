Kodėl svarbu vaikščioti?

….Šiais laikais sėdėjimas tapo nauja rūkymo rūšimi. Atsiradus mašinoms, kompiuteriams, nuotolinio valdymo pulteliams, judame vis mažiau. Tad poniškas sėdėjimas dabar nužudo tiek pat žmonių, kiek rūkymas,“ – rašo gydytojas Valerijus Morozovas savo knygoje „Sveikatos mitai ir paklydimai“.

Pradžia 3000 žingsnių

Sėdime darbe, sėdime namuose, pakeliui į darbą ir iš darbo – sėdime automobilyje. Todėl mūsų organizmui būtina judėti. Derėtų pradėti nuo 3000 žingsnių kasdien.

Derėtų vaikščioti savo malonumui lauke, tiesiog žingsniuoti dėl žingsniavimo. Pasak gydytojo, tai lengvai įgyvendinamas tikslas ir nusivilti tai darant sunku.

Jau po savaitės, kai pavyks pasiekti užsibrėžtą tikslą, atsiras pasitenkinimas ir pasitikėjimas savimi, pamalonintos smegenys išskirs endorfinų.

„Kitą savaitę nužingsniuokite 4000 žingsnių, o vėliau 5000 žingsnių savo malonumui ir sveikatai. Ir taip kas savaitę 15–20 proc. daugiau,“ – sako V. Morozovas.

Eikite apie valandą

Ėjimo atstumą per dieną derėtų didinti iki 5–6 kilometrų. Kyla klausimas: kodėl būtent tiek? Gydytojas teigia, kad šio atstumo paaiškinimui yra kelios priežastys. Pirma – tai pakankamas laikas perkrauti smegenis ir raumenis. Antra – tai maždaug valanda. Tiek laiko skirti vaikščiojimui, nereikalaujančiam didelės ištvermės, gali atrasti kiekvienas žmogus.

O pasiekus didžiausią atstumą, po truputį reikia didinti tempą: nueiti kilometrą ne per 11, o per 10 minučių. Ir įsidėmėkite: tai tik ėjimas, jokio sporto.

O kas labai nori, tegul bėgioja ir sąnarius gadina! Tad eidami semkitės sveikatos…

Reguliarus vaikščiojimas padeda išvengti daugelio ligų.

Vaikščiojimo nauda:

. Atitolina ligas.

. Stiprina fizinę, emocinę bei psichologinę būseną.

. Atpalaiduoja smegenis nuo įkyrių minčių.

. Gerina širdies, virškinimo trakto bei kitų organų darbą.

. Degina riebalus, mažina nutukimo riziką.