„Smagiausia – aerodromuose“

Virš debesų

Lietuva – aviatorių šalis: turi aviacijos muziejų, institutą, keturis tarptautinius oro uostus, beveik trisdešimt aerodromų, sklandytuvų gamyklą, akrobatinio skraidymo grupę ANBO, Lietuvos aeroklubą, vieninantį dvylika aviacijos sporto šakų federacijas. Jų nariai savo pasiekimais žinomi visame pasaulyje, bet neturime nė vieno žurnalo, laikraščio ar televizijos laidos, skirtos aviacijai. Šią spragą šiek tiek užpildo su aviacijos naujienomis supažindinanti vaizdo ir audio laida „Kylam“. Viena iš šios laidos darbuotojų yra prieniškė, žurnalistė Ditė Česėkaitė, su kuria ir kalbamės apie jos kelią į žurnalistiką, į aviaciją.

– Esu „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos pirmos laidos abiturientė. Nuo mažens daug skaičiau, patiko rašyti, lietuvių kalbos pamokos. Tais laikais į žurnalistiką buvo velniškai dideli konkursai, tad pasirinkau lietuvių kalbos studijas Vilniaus universitete. Galvojau, kas bus, tas bus, gal pavyks tapti ir žurnaliste, nes mokytoja būti nenorėjau. Susiklostė taip, kad su bendrabučio kambario drauge sužinojome, jog besikurianti Vilniaus televizija ieško žmonių. Mes, kaip praktikantės, atėjome ten dirbti ir likome. Paskui buvo „Žinių radijas“, „Laisvoji banga“, kelionė per kitas radijo stotis, kuriose dirbau ne tik žurnaliste, bet ir diktore. Dabar su kolega kuriame video laidas „Kylam“, dar dirbu „Alkas.lt“ portale ir gaudau įdomiausias aktualijas. Mano sritis – politika ir ekonomika, nuo kurių vis bėgu, bet taip ir nepabėgu, – pasakoja Ditė.

Nuo aviacijos nebėgo, ja net nesidomėjo, bet nenuspėjami likimo vingiai… Tuo metu Ditė dirbo įmonėje. „Alkas.lt“. Viename prieškalėdiniame vakarėlyje jie ne tik šventė, bet ir kūrė ateities planus, svarstė, kaip praplėsti programą su video ar video interviu. Šovė mintis, kad beveik nėra laidų apie aviaciją, gal pavyktų įlįsti į šią nišą? Manė, kad aviacija – vyriška sritis ir kurti laidą turėtų du vyrukai: vienas filmuotų, kitas kalbintų.

– Kalbintojo neradome, pamaniau, pradėsiu aš, vėliau kažkam perleisiu. Kaip pradėjau, taip aštuntus metus niekam ir neperleidžiu. Laidą nutarėme pavadinti „Kylam“. Visiems tiko ir patiko. Pradžia buvo žiauriai sunki, daugelis bijojo įsileisti žurnalistų, nes „jie tik sensacijų ieško, to, kas blogai“. Toks buvo požiūris. Pirmi, antri metai buvo tiesiog žmonių prisijaukinimas. Mus stumdė vieni nuo kitų, „na, pažiūrėsime, kalbėsime, tada galvosime, tarsimės kviesti jus ar ne“. Pirmos laidos buvo apie Lietuvos oro uostus, aviacijos institutą. Atėjus vasarai pradėjome važinėti po aerodromus, žiūrovus supažindinti su aviacijos sporto šakomis, nors apie jas ir patys nedaug išmanėme. Mokėmės, tobulėjome, keitėsi ir laidos formatas. Pradžioje jos trukdavo pusvalandį ir dažniausiai būdavo pokalbiai. Pamatėme, kad tokios laidos per ilgos, nuobodokos ir žiūrovui, ir mums. Dabar laida trunka 5–7 min. Kiek jų sukūrėme, neskaičiavome. Leidžiame kartą tik savaitėje, tai per 300 turėtų būti. Temų netrūksta, gal kiek sudėtingiau žiemą. Galvojam, atsipūsim, pailsėsim, bet praeina savaitė, kita ir pradeda kankinti depresija… Pažįstame daug aviatorių, paskambiname, pasmalsaujame, kas naujo, įdomaus, gal kas lėktuvą daro ar panašiai, ir pirmyn. Smagu. Tai darbas ir poilsis viename. Smagiausia – aerodromuose. Pasikrauni energijos, paskui lieka tik darbas: kolegai – techninis, man – kūrybinis. Mūsų laidas transliuoja 15min.lt, – pasakojo Ditė.

Iš tiesų laidos „Kylam“ kūrėjai žinomi, laukiami, dažnai juos galima sutikti aerodromuose, aviacijos šventėse, savo reportažuose jie pateikia informaciją iš svarbiausių ir įdomiausių aviacijos renginių, apie pilotų pasiekimus, supažindina su aviacijos naujienomis. Pastaruoju metu kai kuriuose aerodromuose dėl susiskaldymo, savivaldybėms perduoto turto vyrauja įtampa, tad nevengiama ir aštresnių temų.

– Viename aerodrome padarėme tokias tris laidas ir pavadinome „Trilogija“. Mūsų tikslas buvo išklausyti visas konfliktuojančias puses. Išsišnekėjome, paviešinome, kaip ir gana. Nesupyko, sveikinasi. Kai konfliktai vyksta su politikais, tuomet stengiamės paviešinti, kai aviatoriai pešasi tarpusavyje, patys turi išsiaiškinti. To pykčio daug, bet kas iš to… – svarsto žurnalistė.

Paklausta apie ateities planus, svajones, gal jau žino kokias laidas kurs, Ditė atsakė:

– Darbų planą turime ir labai laukiam varžybų. Pirmieji Rokiškye dėl Lietuvos čempiono vardo susikaus motorizuotų parasparnių pilotai, vėliau pasipils kitų aviacijos sporto šakų varžybos, renginiai. Labai laukiam kelionės į Rygą, kurioje liepos pradžioje vyks didžiausias aviacijos renginys Baltijos šalyse „Baltic International Airshow“. Mūsų svajonė – lėktuvas. Kolega piloto licenciją jau turi. Smagu būtų po aerodromus skraidyti. Aš pilote nežadu būti, bet skristi man patinka. Jau skridau parasparniu, sklandytuvu, akrobatiniu lėktuvu, oro balionu – viskuo, kuo buvo įmanoma. Tik parašiutu dar nešokau…

Neseniai Lietuvos aeroklubas už aviacijos sporto garsinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą laidos „Kylam“ kūrėjus apdovanojo Padėkos raštu. Tai jau antras toks įvertinimas.

Onutė Valkauskienė