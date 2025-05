Refliukso formos: tipinė ar netipinė?

Civilizacijos liga – gastroezofaginiu refliuksu (GERL) išsivysčiusiose šalyse serga keli iš 10-ties gyventojų. Apie ligos simptomatiką, profilaktiką bei gydymą pasakoja gydytojas gastroenterologas Andrius Kederys.

– Kokios yra gastroezofaginio refliukso formos?

– Yra dvi ligos formos: tipinė ir netipinė. Tipinės ligos simptomai: maisto atpylimas į gerklę, rėmens graužimas, kartumo ar rūgštumo pojūtis burnoje. Beje, rėmeniu Lietuvoje skundžiasi apie trečdalis gyventojų.

Tačiau neretai žmonės serga ir netipine GERL forma. Šiuo atveju nejaučiama nei rėmens graužimo, nei deginimo skrandyje, nei rūgštaus skonio burnoje.

– Kada diagnozuojama netipinė ligos forma?

– Norėčiau atkreipti skaitytojų dėmesį, kad gerklės skausmas, užkimimas pasireiškia nebūtinai peršalus. Esant netipinei gastroezofaginio refliukso formai, skrandžio turinys veikia gerklas, burnos ertmę, jo patenka į bronchus. Jei žmogų vargina kankinantis krenkštimas (ypač rytais ir vakarais), įkyrus kosulys ar pakosčiojimas, kąsnio pojūtis gerklėje, jos perštėjimas, kartais skauda krūtinę, dusina – tai simptomai, būdingi netipinei ligos formai.

– Kai skauda krūtinę, dusina, galima įtarti ir širdies negalavimą?

– Taip, visiškai teisingai, galima įtarti priešinfarktinę būklę. Ir atvirkščiai: kardiologas, atlikęs tam tikrus tyrimus ir neradęs širdies patologijos, gali įtarti refliuksą. Šių abiejų ligų simptomatika ganėtinai panaši.

– Kokie dalykai provokuoja ligos pasireiškimą?

– Visų pirma – tai mityba. Apskritai daugelį ligų, o ypač žarnyno, virškinimo, inkstų sutrikimus provokuoja netinkami maisto produktai ir valgymo įpročiai. Tarkim, skrandžio perpildymas (persivalgymas), valgymas kartą per dieną, gausi vakarienė prieš miegą. Taip pat dažnai vartojami kai kurie priešuždegiminiai vaistai nuo skausmo. Pavyzdžiui, ibuprofenas, diklofenakas, nimesulidas.

Ypač refliuksą „pažadina“ stresas, nervinė įtampa ! Atrodo, kad tai nieko bendro neturi su virškinamuoju traktu. Bet tai ne tiesa. Turi. Ir jokių abejonių!

– Kodėl vyresnio amžiaus žmones refliuksas kankina dažniau?

– Amžėjant vis sunkiau tinkamai sukramtyti, nuryti maistą, vaistus, dažnai nesuprantant, kad tai itin susiję su refliuksu. Neretai paskyrus tikslingą terapiją pacientų nusiskundimai sumažėja arba išnyksta…

– Koks ryšys tarp refliukso ir kvėpavimo takų ligų? Ar jomis sergama dažniau turint GERL? Kaip tai paaiškintumėte?

– Taip, yra tiesioginis ryšys. Kai žmogus peršalęs ilgokai ir sunkiai kosėja (ypač šlapiai, su karkalais) nurimus peršalimo kosuliui atsiranda refliukso kosulys (sausesnis), kurį provokuoja gerklės kutenimas, krenkštimas.

Ir atvirkščiai: kai žmogus serga GERL, jis turi polinkį dažniau sirgti ir kvėpavimo takų ligomis, sloguoti, kosėti, dėl nusilpusio vietinio gleivinės imuninio atsako.

– Kokių produktų vengti ir kokie mitybos įpročiai taisytini?

– Moksliškai įrodyta, kad šokoladas, alkoholis, riebus maistas sumažina apatinio stemplės rauko tonusą ir lemia refliuksinės ligos simptomus. Pastebėta, kad juos sukelia pomidorai (jų padažas), česnakai, svogūnai, citrusiniai vaisiai, fermentinis sūris, kava, mėtų arbata, keptas, rūkytas, riebus bei aštrus maistas. Minėti produktai dirgina skrandžio gleivinę, skatina didesnį skrandžio sulčių išsiskyrimą. Aišku, derėtų stebėti save, nes kiekvieną žmogų tas pats produktas galimai veikia skirtingai. Beje, labai svarbu valgyti dažniau, 4-5 kartus per dieną ir po nedaug. Derėtų gerti daug ( ne mažiau 1,5 l) negazuoto vandens. O prieš miegą nevalgyti 2-4 valandas.

– Koks maistas turėtų vyrauti sergančiųjų GERL racione?

– Vartotini baltymų turintys produktai: virta ar troškinta vištiena, lašiša, lydeka, kiaušiniai, grybai, sėklos, riešutai, ankštinės daržovės. Taip pat burokėliai, brokoliai, morkos, saldžiosios paprikos, agurkai, alyvuogės, ridikėliai, petražolės.

– O kaip elgtis saldumynų mėgėjams?

– Priklausomai nuo to, kaip jaučiatės. Bet kuriuo atveju derėtų vengti įvairių bandelių, pyragų. Jeigu nevargina rėmens graužimas, pilvo pūtimas, kosulys – saldumynus retai (per šventes ar savaitgalį) ir saikingai valgykite. Tačiau jaučiant rėmenį, – atsisakykite saldaus, nes tai virškinimo trakte skatins rūgimo procesus. Geriau vartoti žele, obuolius, šilauoges, džiovintas slyvas, finikus, abrikosus.