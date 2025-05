Ekspertas apie eismo įvykio deklaracijų pildymą: dėl streso dažnas vairuotojas dalies įvykių nepamena

Avarija yra mažiausia, ko važiuodami savo kelionės tikslo link tikisi vairuotojai. Visgi eismo įvykių šalies gatvėse ir keliuose nemažėja, ir jų skaičius pamečiui laikosi panašiame lygyje. Transporto kompetencijų agentūros (TKA) duomenimis, pernai registruotų avarijų skaičius perkopė 2800 atvejų. Palyginti su 2023 m., avarijų nesumažėjo ir fiksuotas nežymus 0,8 proc. augimas.

Ekspertai pažymi, kad siekdami greičiau ir patogiau išspręsti su avarija susijusius formalumus, vis daugiau vairuotojų renkasi eismo įvykio deklaracijas pildyti skaitmeniniu būdu – tiesiog telefonu, dar būnant įvykio vietoje.

Vienas iš tokių būdų – pasinaudojus elektronine forma telefone interneto svetainėje www.draudimoivykiai.lt galima realiuoju laiku užfiksuoti visą reikalingą informaciją ir nedelsiant ją perduoti draudimo bendrovei. Tačiau atliekant šiuos veiksmus patariama vengti kelių neretai pasitaikančių klaidų.

„Iš darbo su klientais patirties galime pasakyti, kad netikėtumo faktorius, kelionės planų sutrikdymas ir patirtas stresas neretam vairuotojui pakiša koją – tikrai pasitaiko situacijų, kada vairuotojai sunkiai atrenka įvykio detales, dalies dalykų nepamena. Todėl deklaracija gali būti užpildyta neteisingai arba ne iki galo, ir po kurio laiko tenka ją koreguoti. Dėl to žalos atlyginimo procesas gali užtrukti ilgai nei tikėtasi“, – sako „Lietuvos draudimo“ transporto žalų skyriaus vadovas Giedrius Petrikas.

Pasak eksperto, šiuo metu 1 iš 3 arba daugiau nei 30 proc. privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo žalų registruojama naudojantis draudimoivykiai.lt aplikacija.

„Norintys pasinaudoti elektronine eismo įvykio deklaracija turėtų išsamiai susipažinti su pildymo sąlygomis ir tvarka. Pavyzdžiui, platformos naudotojai turi patvirtinti, jog eismo įvykio metu dalyvavo dvi transporto priemonės ir bent viena iš jų buvo registruota Lietuvoje, įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus, ir dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių“, – komentuoja G. Petrikas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos

Vis dėlto, net ir naudojantis moderniais įrankiais, vairuotojai neretai daro klaidų, kurios gali apsunkinti žalos administravimo procesą ar net paversti deklaraciją negaliojančia. Viena iš dažniausių problemų – ne iki galo užpildyta deklaracija.

„Pasitaiko, kad vairuotojai pamiršta paspausti mygtuką „Pateikti“ arba „Pasirašyti“, dėl ko sistema deklaracijos nepriima, kaip galutinės. Taip pat būna atvejų, kai vienas iš eismo įvykio dalyvių nepatvirtina pateiktos deklaracijos, todėl ji tampa negaliojanti, nepaisant to, kad visa kita informacija gali būti teisinga“, – pažymi draudimo bendrovės atstovas.

Ekspertas išskiria dar vieną svarbią klaidų grupę – netikslumus, kurie gali reikšmingai pailginti žalos nagrinėjimo laiką.

„Pildydami deklaraciją sistemoje, vairuotojai privalo įsitikinti, kad automatiškai pateikti transporto priemonės duomenys yra tikslūs – teisingai nurodyta automobilio markė, modelis ir valstybiniai numeriai. Net menkiausios klaidos šiame etape gali sukelti registracijos netikslumus. Be to, būtina teisingai nurodyti savo telefono numerį ir el. pašto adresą, kad draudimo bendrovė galėtų susisiekti, jei prireiktų papildomos informacijos“, – atkreipia dėmesį G. Petrikas.

Nuotraukos – kertinis eismo įvykio įrodymas

Taip pat svarbios nuotraukos – tai vienas reikšmingiausių informacijos šaltinių eismo įvykio analizėje. Jos padeda tiksliai atkurti įvykio aplinkybes ir objektyviai įvertinti padarytą žalą, todėl jų kokybė ir informatyvumas gali turėti lemiamos reikšmės žalos administravimui.

„Rekomenduojama fotografuoti iš kelių kampų – būtina, kad matytųsi ir automobilių pažeidimai, ir valstybiniai numeriai. Be to, pravartu padaryti bendrą įvykio vietos vaizdą, kuriame matytųsi ne tik automobiliai, bet ir kelio elementai: žymėjimai, kelio ženklai, šviesoforai. Jei fotografuojama tamsoje ar prastomis oro sąlygomis, verta naudoti blykstę, tačiau po kiekvieno kadro reikėtų įsitikinti, kad vaizdas aiškus ir informatyvus“, – pataria G. Petrikas.

Ekspertas priduria, jog baigus pildyti deklaraciją, patariama dar kartą peržvelgti visus įrašytus duomenis: reikėtų patikrinti, ar teisingai nurodytas įvykio laikas, ar pažymėta, kas yra atsakingas ir kas nukentėjęs, ar visos nuotraukos aiškios ir tinkamos.

„Tik tada, kai esate visiškai tikri dėl pateiktos informacijos, reikėtų spausti „Pateikti“. Tinkamai užpildyta deklaracija padeda greičiau ir sklandžiau išspręsti eismo įvykio pasekmes bei išvengti papildomų nesusipratimų ar dokumentų pildymo iš naujo“, – pabrėžia „Lietuvos draudimo“ transporto žalų skyriaus vadovas G. Petrikas.