Po prieštaringų metų nukreipė dėmesį į Prienų ūkininkų sąjungos veiklos stiprinimą

Prienų rajono ūkininkų sąjungos gretose yra apie 150 narių, tačiau ne visiems vienodai rūpi, kokius sprendimus jiems atstovaudama priima žemdirbių savivalda. Balandžio 25 d. į Prienų kultūros ir laisvalaikio centre surengtą Prienų ŪS ataskaitinį susirinkimą buvo susirinkę kelios dešimtys aktyviausių rajono ūkininkų – tų, kurie nenusišalina nuo diskusijų svarbiais klausimais, remia sąjungos veiklą, yra matomi įvairiose akcijose, renginiuose ir šventėse. Todėl apsivalymas nuo neaktyvių, „popierinių“ narių, į Prienų ŪS tarybą išrinktų narių įsipareigojimų vykdymas ir atsakomybė buvo vieni iš pagrindinių darbotvarkės klausimų, kuriuos susirinkime kėlė ir balsavimui teikė Prienų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Asta Gluoksnienė.

Žemdirbių organizacijai pirmininkė vadovauja vienerius metus, šio laikotarpio pakako įsigilinti į asocijuotos veiklos specifiką, išskirti jos stiprybes ir spragas. Todėl ataskaitoje už 2024 metus A.Gluoksnienė pasidalino ketinimais suburti veiklią Ūkininkų sąjungos tarybą, stiprinti ryšius su Savivaldybe, seniūnijomis bei vietos bendruomenėmis.

Pasak A.Gluoksnienės, per metus Prienų ŪS taryba surengė 13 posėdžių, iš jų penkis – nuotoliniu būdu, jų metu svarstytos ūkininkams rūpimos problemos, žemės ūkio aktualijos. Jos teigimu, praėjusieji metai buvo kupini iššūkių, patikrinusių ūkininkų aktyvumą bei solidarumą, taipogi nestokojo informacinių renginių bei prasmingų švenčių.

2024 – ieji prasidėjo visuotine vilties laužų deginimo akcija visose seniūnijose, tokiu būdu palaikant Lietuvos ūkininkų protestą prieš vykdomą žemės ūkio politiką. Žemdirbių vieningumą ir ketinimus nesitaikstyti su esama padėtimi pademonstravo ir dviejų dienų protesto akcija Vilniuje. 23 Prienų ūkininkai su traktoriais vienoje kolonoje su Marijampolės ūkininkais važiavo į Vilnių, kur reiškė savo reikalavimus. Aktyviausieji apdovanoti Prienų ūkininkų sąjungos padėkos raštais. A.Gluoksnienė apgailestavo, kad prieniškiai iš Savivaldybės nesulaukė tokio palaikymo ir paramos, kaip kitose savivaldybėse, patys rūpinosi nakvyne ir maitinimu. Ši detalė atskleidė, kad santykiuose tarp vietos valdžios ir Ūkininkų sąjungos trūksta tarpusavio supratimo, požiūrių skirtumai dar labiau pagilėjo praėjusį vasarį valdantiesiems padidinus žemės mokestį.

Savo nepritarimą Prienų rajono ūkininkai nedviprasmiškai išsakė piketuodami su traktoriais prie Prienų savivaldybės. Ūkininkų sąjunga įsivėlė į ilgą bylinėjimąsi teismuose su Jonu Vilioniu, kuris slaptu balsavimu buvo pašalintas iš Prienų ūkininkų sąjungos narių, nes, kaip ūkininkas ir politikas, Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje nepalaikė teikto sprendimo projekto dėl žemės mokesčio tarifo sumažinimo.

Pirmininkės teigimu, Prienų ūkininkų sąjunga, be atstovavimo ir tarpininkavimo, rengia susitikimus ir diskusijas vietos ūkininkams aktualiais klausimais, tokiais, kaip Savivaldybės kaimo plėtros rėmimo programa, melioracijos projektų vykdymas seniūnijose, atliekų surinkimo ir tvarkymo apmokestinimas, išsako savo poziciją išmokų, administracinės ir mokestinės naštos mažinimo, teisės aktų priėmimo klausimais.

Gilinantis į problemas, neliko pamirštos gražios ir prasmingos Ūkininkų sąjungos tradicijos, skirtos pagarbinti naujo derliaus duoną, suburti vietos ūkininkus ir bendruomenių narius pabendravimui, kelionėms ir pasidalinimui patirtimi, paskatinti pažangių ūkių savininkus, jaunimą, kuris kaime neša gerų permainų viltį.

Pasak A.Gluoksnienės, praėjusiais metais rajone buvo organizuotos lauko dienos, ūkių apžiūros, „Metų ūkio“ konkursas, vyko Sekminių šventė Užuguostyje, padėkos vakaras ūkininkams ir rėmėjams, žemės ūkio produkcija pristatyta rajoniniame „Duonos ir ugnies“ festivalyje, dalyvauta parodoje „Ką pasėsi…“. Minėtos aktualijos, renginiai ir šventės išliks ir šių metų Ūkininkų sąjungos veiklos darbotvarkėje.

Prienų ŪS pirmininkės pavaduotojas Martynas Butkevičius savo pasisakyme kreipėsi į jaunus, išsilavinusius ūkininkus, kviesdamas juos surasti laiko ir aktyviau įsitraukti į ŪS veiklą, rodyti iniciatyvą, kelti problemas ir prisidėti prie jų sprendimo. Jo teigimu, ūkininkai spaudžiami iš visų pusių, didinami ir įvedami nauji mokesčiai, priimami nepalankūs įstatymai, todėl gali atsitikti taip, kad apkrauti jie vieną dieną nebepaveš įsipareigojimų vežimo ir nebus kam už juos pastovėti. Todėl, jo įsitikinimu, reikia žmonių, kurie taptų Prienų ūkininkų balsu, atstovautų jiems vietos ir žemdirbių savivaldose, darytų įtaką žemės ūkio politikos formavimui. Jis išsakė abejonių dėl Lietuvos ūkininkų sąjungos pozicijos, ginant skyrių interesus, vildamasis, kad narių suvažiavimas sustatys viską į savo vietas.

Nors praėjusieji metai prabėgo darbingai, o Ūkininkų sąjungos pirmininkės ataskaita buvo įvertinta palankiai, susirinkime buvo išsakytas pageidavimas atnaujinti ŪS tarybos sudėtį, pasyvius, posėdžių nelankančius ar atsisakiusius dalyvavimo narius pakeičiant naujais atstovais, išreiškusiais norą dirbti dėl ūkininkų interesų.

Patvirtinta naujos sudėties taryba: Asta Gluoksnienė, Martynas Butkevičius, Antanas Jurkša, Dainius Bajoras, Tadas Keturakis, Gintautas Sodaitis, Aivaras Jonutis, Rasa Juocevičienė, Darius Vaičiukynas. Pasak pirmininkės, tarybos susirinkimai bus kviečiami kartą per mėnesį, iš anksto nustačius jo datą ir prieš penkias dienas informavus narius. A.Gluoksnienė iš naujos tarybos tikisi pareigingumo, suinteresuotumo ir aktyvaus darbo.

Susirinkusiųjų balsais iš Prienų ŪS narių pašalinti šeši ūkininkai, kurie senokai nemoka nario mokesčio, atsisako dalyvauti sąjungos veikloje. Ne paslaptis, kai kuriems iš jų ūkininko statusas ir narystė sąjungoje buvo reikalinga tik dėl asmeninio intereso gauti paramą.

A.Gluoksnienė supažindino susirinkimo dalyvius su raštu, skirtu Prienų rajono savivaldybės merui ir Tarybai. Jame atkreipiamas dėmesys į teisininkų išaiškinimą, kad UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras galimai netinkamai interpretavo Savivaldybės tarybos sprendimu 2016 m. patvirtintus vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, rengiant mokėjimo pranešimus, dėl to ūkininkai galėjo patirti nuostolių. Diskusijos metu ūkininkai išsakė savo pretenzijas bei pritarė šio rašto pateikimui.

Prienų ūkininkų sąjungos narius savo dalyvavimu pagerbė žemės ūkio viceministras Andrius Palionis, Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, Lietuvos žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis, Prienų rajono savivaldybės tarybos opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė ir kiti svečiai.

Linkėjimus nuo žemės ūkio ministro Igno Hofmano perdavęs A.Palionis patikino, kad ministerijos vairas atsidūrė žemės ūkio klausimus ir ūkininkų problemas išmanančio ministro rankose, ir pristatė svarbiausius ministerijos darbus, 2025 metų tiesioginių išmokų naujoves bei palengvinimus žemdirbiams.

Viceministras kalbėjo apie pastangas sureguliuoti ūkininkų ir bitininkų santykius, kad būtų išvengta bičių žūčių nuo pasėlių apdorojimo cheminiais preparatais. Taip pat paragino nenašiose Stakliškių krašto žemėse dirbančius ūkininkus aktyviau pasinaudoti parama, kuri skiriama iš dviejų skirtingų programinių laikotarpių.

A.Palionis supažindino su ŽŪM parengtu Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosauginių reikalavimų aprašo keitimo projektu, kuriame atsirado logiškų pataisymų, susijusių su tręšimo planais, mėšlo sandėliavimu laukuose, ūkiuose susidarančio mėšlo kiekių paskaičiavimu ir kt., papasakojo, kas nuveikta derinant ŽŪM ir Aplinkos ministerijos požiūrius šiuo klausimu.

Andrius Palionis ministerijoje kuruoja gyvulininkystės srities ir europinės paramos klausimus (jo žinioje – ir Nacionalinės mokėjimo agentūros veikla), todėl jis Prienų rajono ūkininkus, turinčius nusiskundimų, susiduriančius su problemomis, kvietė kreiptis į ŽŪM ir pažadėjo atsakingai reaguoti į pranešimus, padėti išspręsti rūpimus klausimus.

A.Palionis į Prienus atvyko ne tuščiomis rankomis, atvežė padėkas Pakuonio krašto ūkininkui Tomui Vaitoniui ir balbieriškiečiui Rimantui Trakymui.

Viceministro teigimu, laikantis biosaugos reikalavimų ir siekiant išvengti pavojingų snukio ir nagų bei mėlynojo liežuvio ligų plitimo, bus mažinama fizinių NMA patikrų ūkiuose, dalis jų bus vykdoma nuotoliniu būdu. Jis taip pat atsakė į ūkininkų klausimus, susijusius su Seime rengiamu Pieno įstatymo pakeitimų projektu, produkcijos supirkėjų atsakomybe dėl Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo nuostatų nesilaikymo ir kt.

Nacionalinės mokėjimo agentūros Kauno paramos administravimo skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis ūkininkams pranešė apie tai, kad paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2014–2020 metų strateginio plano intervencines priemones rinkimo laikotarpis baigiasi šių metų rugsėjo 30 d. ir paragino nedelsti, kad dar suspėtų pasinaudoti investicijomis. Jis pateikė ir kitos naudingos informacijos apie paramos priemones ir paraiškų rengimo tvarką.

Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis pasidžiaugė draugyste su Prienų ūkininkų sąjunga, jos narių vienybe ir stiprybe – išsaugotais šeimos ūkiais, pasiūlė pašlijusius santykius su Prienų rajono savivaldybe atnaujinti, remiantis gerąja kitų rajonų patirtimi. Jis pasisakė ir vietinės rinkliavos klausimu, vildamasis, kad mokesčio traktavimas bus suvienodintas visose savivaldybėse.

Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis pasisakė už bendradarbiavimą su Prienų ūkininkų sąjunga, kviesdamas ūkininkus užsukti į Savivaldybę ir pasidalinti problemomis.

Savivaldybės tarybos opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė išreiškė norą dalyvauti tokio formato susitikimuose ir tarpininkauti ieškant ūkininkams palankių sprendimų.

Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė informavo apie neseniai praūžusios gamtos stichijos padarytą žalą pasėliams, paragino ūkininkus kuo anksčiau deklaruoti pasėlius.

Susirinkime aptartas klausimas dėl skyriaus atstovų dalyvavimo Lietuvos ūkininkų sąjungos ir jos prezidiumo veikloje. Nutarta kol kas susilaikyti nuo kraštutinių veiksmų ir neišstoti iš sąjungos.

Dalė Lazauskienė

Autorės nuotraukos