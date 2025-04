Pelningai dirbanti „Prienų taupa“ išsaugojo klientų pasitikėjimą

Ketvirčio amžiaus sulaukusi kredito unija „Prienų taupa“ kasmet sukviečia narius į visuotinį susirinkimą, kuriame atsiskaito už veiklos rodiklius, supažindina su naujovėmis. Balandžio 17 d. susirinkusieji į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą išklausė ir įvertino kredito unijos vidaus auditorės, valdybos, paskolų komiteto ataskaitas, patvirtino metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pajamų ir išlaidų sąmatą, priėmė nutarimą dėl 2024 metais uždirbto pelno paskirstymo, taip pat aptarė kitus indėlininkams svarbius klausimus.

Vidaus auditorės Onos Račkienės teigimu, 2024 m. buvo atlikti keturi vidaus auditai. Buvo vertinama, ar kredito unija tinkamai įgyvendino paskolų rizikos duomenų bazės reikalavimus; valdė operacinę riziką, paskolų administravimo procesą, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos riziką. Pasak pranešėjos, pateiktos 22 rekomendacijos, dauguma iš jų buvo įgyvendintos, o rasti neatitikimai neturi neigiamos įtakos KU veiklos rezultatams. Supažindinta ir su kitų tikrintojų išvadomis.

Auditorė atkreipė dėmesį į tai, kad daugiau nei 21 proc. klientų anketų informacija yra neatnaujinta, jose trūksta asmens duomenų, telefono numerių, adresų, nepakeistos pavardės ir pan. Kai kurie klientai turi neaktyvias mokėjimo sąskaitas arba jų pagrindinis pajus nesiekia privalomų 30 eurų. O. Račkienė paragino tokius pasyvius narius, taip pat buvusius laiduotojus, nedalyvaujančius KU veikloje, arba iš jos išstoti, arba atvykti į „Prienų taupą“ ir atnaujinti kontaktinius duomenis.

Kredito unija „Prienų taupa“ 2024 m. vienijo 3202 narius, jos valdomas turtas siekė 10 mln. 805 tūkst. eurų, išduota paskolų 8 mln. 429 tūkst. eurų sumai. Aktyvų suma – 12 mln. 511 tūkst. eurų. Praėjusius metus įstaiga baigė turėdama 252 689 eurus pelno, tai rodo, kad kredito unija dirba stabiliai ir sėkmingai ir yra patikima kredito įstaiga. Bendru narių sutarimu, gautas pelnas pervestas į privalomąjį rezervą. KU „Prienų taupa“ administracijos vadovo Rimanto Slavinsko pastebėjimu, kuo didesnis yra įstaigos kapitalas, tuo drąsiau ji gali skolinti, galbūt net su mažesnėmis palūkanomis, turėti veiksmų laisvę susiklosčius nepalankioms aplinkybėms.

„Prienų taupa“ valdybos pirmininkės Violetos Kirlienės teigimu, KU valdyba praėjusiais metais posėdžiavo 57 kartus. Patvirtinti 72 paskolų prašymai daugiau nei 2 milijonų eurų sumai ir 15 kredito limitų prašymų (bendra suma 31,6 tūkst. eurų). Vidutinė paskola siekė 22 tūkst. eurų. Tarp 45 Lietuvos kredito unijų „Prienų taupa“ pagal paskolų ir indėlių balansus metų pabaigoje buvo 26-ta, pagal narių skaičių ir pelno rodiklį užėmė 14 vietą.

Valdybos sprendimu KU dalyvavo įvairiose marketingo kampanijose, skirtose naujų narių pritraukimui ir paslaugų viešinimui, buvo atnaujinti bukletai, plakatai, kalendoriai. Posėdžiuose buvo svarstyti įvairūs klausimai, susiję su palūkanų normomis ir įkainiais, paslaugų krepšelio įkainiais, ketvirtinėmis ir audito ataskaitomis, tvirtinti nauji ar atnaujinti vidaus veiklą reglamentuojantys dokumentai, priimti sprendimai dėl diskonto normos, pelno paskirstymo, biudžeto, narių įnašų, grynųjų pinigų limitų.

Anot V.Kirlienės, šiuo metu „Prienų taupa“ teikia šias finansines paslaugas: atidaro ir aptarnauja sąskaitas, priima indėlius, skolina lėšas, priima mokesčius, atlieka grynųjų pinigų operacijas, pinigų pervedimus, išduoda bekontaktes mokėjimo ir kreditines korteles su kelionių draudimu, siūlo el. bankininkystės paslaugą „i-Unija“. Klientai kviečiami naudotis LKU mobiliąja programėle, jie gali atlikti momentinius mokėjimus 52 Europos valstybes ir teritorijas apimančioje SEPA erdvėje, pagal poreikį įsigyti kortelių skaitytuvus.

Kaip teigė paskolų komiteto ataskaitą pristačiusi Onutė Kascenienė, praėjusiais metais buvo gautos 144 paraiškos naujoms paskoloms, kreditinėms kortelėms išduoti (pratęsti), daugiausia išduota vartojimo paskolų, taip pat gauta prašymų dėl paskolų grąžinimo atidėjimo (susidarius nepalankioms sąlygoms bei aplinkybėms) – po 47 paraiškas ir prašymus. Žemės ūkio verslui vystyti, žemei įsigyti pateikti 24 prašymai, nekilnojamam turtui įsigyti – 18 paraiškų ir kt. Daugumai paskolų suteiktas garantas, įkeičiant turtą, žemę, dalis paskolų suteiktos su netesybos sutartimi ir laidavimu. Pasak pranešėjos, paskolų didelėms sumoms išduota nedaug. Daugiausia paraiškų – 34 – pateiktos paskolai iki 10 tūkst. eurų gauti. Dėl 11–30 tūkst. eurų dydžio paskolos į kredito uniją kreipėsi 28 asmenys. 31– 50 tūkst. eurų sumai gauti pateikta 11 paraiškų, 51–70 tūkst. eurų sumai – 7 paraiškos ir t.t. Didžiausia pernai išmokėta paskola fiziniam asmeniui siekė 100 tūkst. eurų. 2024 m. naujai atidarytos 75 sąskaitos fiziniams asmenims.

Vyr. buhalterė Laimutė Gudauskienė pristatė kredito unijos finansines, pelno ir nuostolio ataskaitas ir šių metų veiklos planus. Jos teigimu, 2025 metais iš viso planuojama gauti 843117 eurų pajamų iš palūkanų už paskolas, taip pat kortelių aptarnavimo, kreditavimo įsipareigojimų, komisinių mokesčių, stojamojo mokesčio ir kitų pajamų. Įvairių išlaidų planuojama patirti per 581 tūkst. eurų, gauti pelno – per 222 tūkst. eurų.

Kredito unijos administracijos vadovas Rimantas Slavinskas atkreipė narių dėmesį į sukčiavimo atvejus elektroninėje erdvėje, pateikė konkrečių nusikalstamų veikų pavyzdžių, kai indėlininkai dėl naivaus patiklumo atskleidžia nepažįstamiems asmenims savo asmeninius duomenis, susigundo per daug gražiai skambančiais pasiūlymais ir perveda sukčiams santaupas. R.Slavinskas perspėjo klientus būti itin budriems, kritiškai vertinti elektroniniu paštu, telefonu, socialiniuose tinkluose gaunamas žinutes ir pasiūlymus, nes sukčiai pasitelkia vis išradingesnius manipuliavimo ir pinigų išviliojimo būdus, taip pat ir dirbtinį intelektą.

Susirinkime taip pat buvo atsakyta į narių klausimus, padėkota jiems už pasitikėjimą, paraginta aktyviau naudotis įvairiomis kredito unijos „Prienų taupa“ paslaugomis. Akcentuota, kad ši kredito įstaiga vienintelė Prienuose tiesiogiai bendrauja su klientais ir atlieka grynųjų pinigų operacijas.

Dalė Lazauskienė