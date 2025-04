Įdomi išvyka

Gyvenimas aplink mus sparčiai keičiasi. Mes visi nuolat esame įsitraukę į daugybę veiklų, pavargstame, skubame, todėl labai džiaugiuosi tais mokiniais, kurie vis dar suranda laiko repeticijoms, mokosi vaidinti, vesti renginius, šokti ir pan. Jau keletą metų Birštono gimnazijoje veikia „Mažųjų renginių vedėjų“ užsiėmimai. Repetuojame, ruošiamės artėjantiems renginiams, be to, labai mėgstame keliauti, atrasti, išmokti ar sužinoti kažką naujo.

Balandžio 3 d. septyniolikos mokinių grupė viešėjo Vilniaus rajone Pašurnių kaime, kur „Žemės motės“ sodyboje susipažino su labai įdomiais muzikos instrumentais, mokėsi jais groti, aptarė, kaip galima atskleisti asmenybės savybes per atliekamą muziką ir netgi šoko. Visiems buvo labai smagu. Puikiai nusiteikę skaniai papietavo ir keliavo į patį Vilnių.

Ogmios miestelyje apsilankėme nuostabioje pasakų šalyje, vadinamoje „Fėjų slėniu“. Vaikai susipažino su šaunia fėja, kuri jiems papasakojo apie visus šios nepaprastos vietos gyventojus, pristatė Editos Lei knygas. Visi galėjome sugalvoti norą ir atlikti tam tikras apeigas, kad pati slėnio karalienė jas išpildytų, susipažinome su Boilų šeima, kuri taip gražiai draugavo su visomis stebuklingomis būtybėmis.

Namo sugrįžome puikios nuotaikos, dar geriau vieni kitus pažinę, susidraugavę, kupini naujų idėjų, dėkodami mus lydėjusiai mokinio padėjėjai K. Navalinskei, vairuotojui T. Abraičiui už tai, kad kelionė praėjo sklandžiai, už mums skirtą laiką ir rūpestį.

Asta Ferevičienė, Birštono gimnazijos „Mažųjų renginių vedėjų“ užsiėmimų vadovė