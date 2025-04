Gyvenimas gerėja, aplinka gražėja, ir gyventojams norisi stabilumo

Balandžio 7 d. Naujosios Ūtos seniūnijos salė prisirinko pilna gyventojų. Nors nemažai žmonių gyvena nuo seniūnijos centro nutolusiuose vienkiemiuose bei gyvenvietėse, jie nepatingėjo įveikti ir didesnius atstumus, surado laiko pasidomėti ir seniūno Algio Aliukevičiaus parengta veiklos ataskaita, ir rajono valdžios planais, susijusiais su šiuo rajono pakraščiu.

Atsinaujinusios Naujosios Ūtos gyvenvietės nuotrauka iš paukščio skrydžio bei seniūno pristatyti praėjusių metų darbai nuteikė viltingai. Mokyklą praradęs, pamirštu laikytas kampelis, anot policijos įvykių suvestinių, yra vienas iš saugiausių rajone, jame veikia medicinos punktas, keliskart per savaitę pas ligonius, neįgalius žmones atvyksta mobili komanda, kurios specialistai suteikia reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas namuose. O ir pagrindinė N.Ūtos gyvenvietė pamažu gražėja, Savivaldybei iš biudžeto skyrus daugiau lėšų, suremontuotos laisvalaikio salės patalpos, biblioteka perkelta į erdvesnes ir atnaujintas patalpas, pakeista seniūnijos administracinio pastato priešgaisrinė sistema. Skiriamas dėmesys civilinei saugai, gyventojai dalyvavo mokymuose, praėjusiais metais surengtose šaulių pratybose galėjo stebėti, kaip simuliuojamos įvairios ekstremalios situacijos.

Seniūnijos rūpesčiu remontuojami keliai, tvarkomos pralaidos, įrengiami kelio ženklai, atliekami kadastriniai gatvių matavimai. A.Aliukevičiaus teigimu, sutvarkyta Ryto gatvė, jos paprastasis remontas atsiėjo 18105 eurus, parengti Liepų ir Parko gatvių techniniai projektai – jose bus paklotas asfaltas. Atnaujintas pagrindinis pėsčiųjų takas į Naujosios Ūtos kapines, šiemet bus pasirūpinta jų tvora.

Mokyklos gatvėje įrengta nauja nuotekų tinklų sistema, prie kurios prijungti trys daugiabučiai namai, anot seniūno, šis pokytis dviejų namų gyventojus paskatino ryžtis renovacijai, kai kurie remontuoja savo butus. Galimybė gyventi civilizuotai ir patogiai galbūt paskatins daugiau žmonių kurtis gyvenvietėje, juolab kad gražinama ir aplinka. Praėjusiais metais, laimėjus 34500 eurų Savivaldybės skelbto dalyvaujamojo biudžeto projekto lėšų, N.Ūtoje buvo įrengta laisvalaikio ir rekreacijos erdvė: išvalytas tvenkinys, pastatyta medinė scena renginiams bei trys treniruokliai, Savivaldybė skyrė lėšų ir pliažui įkurti. Seniūnas padėkojo Tautvydui Venciui, kuris ėmėsi iniciatyvos parengti projektą, bei visiems, už jį atidavusiems savo balsus. Už pagalbą, paramą, pastabas kartu sprendžiant aktualias seniūnijos problemas seniūnas tarė ačiū seniūnaičiams, bendruomenių pirmininkams, gyventojams. Jis pažymėjo, kad ir savo rankomis galima nemažai nuveikti.

Buvo pažymėta, kad N.Ūtos gyventojai gyvena rajono, bet ne kultūros paribyje. A.Aliukevičius pasidžiaugė aktyviu kultūriniu gyvenimu, kuris pritraukia ne tik vietinių, bet ir svečių. Jis išskyrė tradicinius, daugiausia susidomėjimo keliančius renginius: klojimo teatro festivalį „Vėtrungė 2024“, kuris šiemet bus rengiamas jau dvidešimtą kartą, seniūnijos vasaros šventę „Žiedų taku“, šlagerių festivalį „Švieski man vėl“, V.Mykolaičio-Putino tėviškėje – muziejuje organizuojamus minėjimus ir poezijos skaitymus. Bendradarbiaujant su Prienų visuomenės sveikatos biuru, gyventojai aktyviai renkasi į mankštas, rūpinasi savo sveikata.

Meras Alvydas Vaicekauskas, kuris į susirinkimą atvyko lydimas Savivaldybės atstovų, Tarybos narių, gerais žodžiais atsiliepė apie tai, kaip tvarkosi naujaūtiškiai, pasidžiaugė aktyviais, atsakomybę už projektų sėkmę prisiimančiais žmonėmis, kurie keičia savo gyvenamųjų vietovių veidą, pasiūlo naujų paslaugų. Jis įteikė padėkos raštą Vencių šeimai, gražiai besitvarkančiai sodyboje, paminėjo paskatinimo vertas – Vaidoto Kupsto Žemaitkiemyje ir naujai įkurto žirgyno Užbalių kaime savininkių – iniciatyvas.

Iš mero komandos narių – vicemerų Laimutės Jančiukienės ir Deivido Dargužio, Savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės – lūpų nuskambėjo paraginimas gyventojams, esant būtinybei, kreiptis į Savivaldybės specialistus, kuruojančius įvairias sritis: dėl kompensacijų už individualių nuotekų tinklų įsirengimą, gyvenamųjų būstų pritaikymo asmenų su negalia poreikiams, turint galimybę tapti budinčiais globėjais ir kt. klausimais.

Visgi kaimiško gyvenimo idilę ir žmonių ramybę trikdo neatsakyti klausimai. Gyventojai norėjo aiškumo dėl Skuigės kaime planuojamo statyti vėjo jėgainių parko. Jiems buvo atsakyta, kad Savivaldybės taryba pritarė privačių investuotojų planams rengti parko specialųjį planą, jis bus pristatytas vietos gyventojams. Patarta pernelyg nesibaiminti šio „baubo“, nes vėjo jėgainių statyba apibrėžta įstatymiškai, joms taikomi įvairūs apribojimai, o technologijos per dvidešimt metų patobulėjo. Iš to galima turėti ir naudos: Savivaldybė iš statytojų surinks mokesčių, o gyventojai sulauks lengvatų. Gyventojai iš karto pareiškė norą, kad dalis surinktų lėšų būtų nukreipta į seniūniją.

Kitas rūpimas klausimas – kada bus tvarkytas kelias, vedantis per mišką į Dūmiškes. Seniūno teigimu, šis kelias įtrauktas į 2027 metais asfaltuojamų kelių sąrašą. Ta pačia proga aptarta tvarkingos atliekų konteinerių aikštelės įrengimo perspektyva šiame kaime įsikūrusioje sodų bendrijoje.

Žmonės išsakė savo nepasitenkinimą dėl to, kad išaugo mokestis už atliekų surinkimą, nors realiai jie konteinerių neužpildo. A.Vaicekauskas bandė aiškinti atliekų apmokestinimo sistemą, didesnį mokestį pateisindamas susidariusiomis Savivaldybės skolomis, vežėjams padidėjusiu „vartų mokesčiu“, prastu atliekų rūšiavimu, nesąžiningais žmonėmis, kurie atsikrato šiukšlėmis bet kur. Visgi gyventojams liko neaišku, kodėl jie privalo mokėti už tuščius konteinerius, juolab už teršėjus.

Naujaūtiškius domino, ar bus išvežamas surinktas asbestinis šiferis. Meras atsakė, kad tai priklausys nuo valstybės požiūrio, nes praėjusiais metais šioms reikmėms nebuvo skirta paramos.

Gyventojai primygtinai prašė, kad meras patvirtintų ar paneigtų sklandančius gandus dėl Naujosios Ūtos seniūnijos galimo sujungimo su Balbieriškio, o gal Šilavoto seniūnija. Jie norėjo patikinimo, kad, svarstant tokį svarbų klausimą dėl seniūnijos ateities, vietos bendruomenė nebūtų palikta nuošalyje. Alvydas Vaicekauskas nuo tiesaus atsakymo išsisuko, galop pripažino, jog parengto projekto dar nėra, galbūt jis net nebus svarstomas šioje kadencijoje. Jo teigimu, seniūnijos teritorija yra nemaža, bendruomenės aktyviai veikia, todėl nebus skubama priimti sprendimą, juolab už uždarų durų. Kita vertus, sakė jis, gyvenimas yra dinamiškas ir nenuspėjamas…

Dalė Lazauskienė